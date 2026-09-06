La Guardia Civil alerta de las estafas con inteligencia artificial: "Puede utilizarse para imitar voces y crear falsas emergencias"

La inteligencia artificial ya se ha convertido en una herramienta casi imprescindible en nuestra sociedad. ¿Quién no ha recurrido alguna vez a ChatGPT para resolver cuestiones relacionadas con la salud o incluso para mantener una conversación como si se tratara de un profesional sanitario? La IA, cada vez más implementada también en las empresas, puede convertirse en una gran aliada para reducir la carga de trabajo, resolver cuestiones de forma inmediata o consultar asuntos de cualquier índole.

Sin embargo, su rápida expansión también ha servido para desarrollar nuevas formas de estafa, cada vez más difíciles de detectar. En este contexto ha insistido la Guardia Civil. La Benemérita, cada vez más activa en sus plataformas digitales, recurre en muchas ocasiones a la conocida red social X para alertar a los ciudadanos sobre comportamientos que no siempre son seguros. En esta ocasión, ha instado a la ciudadanía a extremar la precaución ante la recepción de mensajes con voces similares a las de algún familiar o allegado.

"La voz suena como la de tu hijo o hija. Incluso te llama 'papá' o 'mamá', pero eso no demuestra que sea auténtica", comienzan explicando. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recuerdan que la IA puede utilizarse para simular voces y "crear falsas situaciones de emergencia". Una de las prácticas fraudulentas más comunes consiste en solicitar dinero haciéndose pasar por alguien cercano y creando un supuesto escenario de emergencia. Ante estas situaciones, no hay que actuar con inmediatez debido a la presión del momento.

Para evitar ser víctima de una estafa, el primer paso es "llamar a la persona a su número habitual", explica la Guardia Civil. De esta forma, comprobar si quien está detrás del teléfono se encuentra realmente ante una situación de emergencia será cuestión de pocos segundos. En caso de duda, "haz alguna pregunta que solo vosotros conozcáis". Se trata de una práctica cada vez más extendida entre familiares y conocidos: establecer códigos de seguridad que permitan identificar situaciones de alarma y evitar posibles engaños.

Finalmente, es muy importante "no transferir dinero hasta comprobarlo". Tres sencillos pasos que pueden ayudar a evitar caer en las redes de los ciberdelincuentes.