Herido en una pierna al sufrir un accidente de moto en la Sierra de la Cubeta, en Llanes

Un hombre resultó herido tras sufrir un accidente de moto en la Sierra de La Cubeta, en Llanes. El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), evacuó al afectado, que presentaba una posible fractura de tibia y peroné, al Hospital Comarcal de Arriondas

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12.01 horas. En la llamada se explicó que se había accidentado con la moto en el monte, estaba acompañado por tres personas en una zona boscosa, y creía tener rota la pierna. De inmediato se movilizó al equipo de rescate, a bordo de la aeronave medicalizada.

Tras atender al afectado, al que se le suministró analgesia y se le inmovilizó la extremidad lesionada, se ejecutó una operación de grúa para extraerlo de la zona. A continuación, se inició su evacuación al Hospital de Arriondas. Los efectivos de bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 13.59 horas.

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La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).