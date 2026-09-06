Ignacio Urquizu, profesor de Sociología, CEO de Metroscopia y exdiputado del PSOE: "Podemos estar caminando hacia una sociedad más conservadora, con todas las implicaciones culturales que eso puede tener"

Ignacio Urquizu Sancho (Alcañiz, Teruel, 1978) compagina docencia universitaria, política y ejercicio de su profesión de sociólogo. Es profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido diputado del PSOE en las Cortes de Aragón y en el Congreso de los Diputados, senador durante dos meses y alcalde de Alcañiz entre 2019 y 2023. Es el CEO de la empresa de sondeos Metroscopia. Ha sido “visiting fellow” en la de la Universidad de Harvard (Boston, EE UU) e investigador visitante en el Instituto Universitario Europeo (Florencia, Italia) y en la Universidad de Essex (Colchester, Reino Unido). Este pasado viernes intervino en la Escuela Internacional de Verano de UGT Asturias.

¿Cómo ve a la sociedad española?

La veo con optimismo, porque es una sociedad mucho mejor que hace más de una década. Pero, al mismo tiempo, las desigualdades han cambiado y ahora muchos jóvenes tienen más dificultades para construir un proyecto de vida por unos salarios estancados y una vivienda inaccesible. Pero seguimos siendo una sociedad mayoritariamente tolerante, abierta, con valores democráticos… Con excepciones, por supuesto. Pero una sociedad muy reconocible.

¿Cómo valora el panorama político del país?

Lo veo polarizado desde hace tiempo y paralizado en muchos aspectos. Es difícil que una sociedad avance cuando la política no es un instrumento útil para aprobar reformas profundas, modernizar el país o abrir nuevos horizontes. Y en esta década, la política española está atrapada en una polarización paralizante.

¿Quién es responsable de la extremada polarización social en España?

Pues no hay un único responsable. Casi nada se explica por una sola razón. Los principales partidos han preferido construir bloques compactos y cerrados, cuando podrían explorar acuerdos con el adversario. Los partidos de los extremos alimentan un bibloquismo que les favorece. Muchos debates de la televisión se han llenado de activistas que prefieren la confrontación de trinchera, a la reflexión pausada de los argumentos. La opinión pública, que no está polarizada, acaba aceptando muchas veces los argumentarios de su partido más próximo. Digamos que son un conjunto de decisiones las que nos han llevado aquí.

"Simpatizo con muchas decisiones del Gobierno de Sánchez; en cambio, he echado de menos una mayor ambición de regeneración democrática"

¿Cómo valora estos ocho años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno?

Como todo gobierno, con sus luces y sus sombras. En un contexto de multipartidismo polarizado, ha logrado armar mayorías parlamentarias, algo que no es nada sencillo. Y antes de esta legislatura, logró aprobar presupuestos en un contexto muy complicado. Además, ha hecho frente a numerosas crisis muy complejas (pandemia mundial, volcán de la Palma, DANA en Valencia, crisis geopolítica en Ucrania y Ceuta…). También son indudables los avances sociales como la subida del Salario Mínimo, la reforma laboral, el Ingreso Mínimo Vital, la regularización de inmigrantes… Desde luego que, como gobierno progresista, simpatizo con muchas de sus decisiones. En cambio, he echado de menos una mayor ambición de regeneración democrática. Y los casos de corrupción, algunos con episodios muy vergonzantes, especialmente para las mujeres, son un lastre en un periodo en el que la gente desconfía de los políticos. También me habría gustado un mayor diálogo con la oposición y con las comunidades autónomas. Y hay una reforma pendiente desde el comienzo de la democracia: la financiación local. Espero que algún día demos a los ayuntamientos el protagonismo que se merecen.

¿Cuándo habrá elecciones generales?

Cuando lo decida el Presidente del Gobierno, que es quien tiene la atribución constitucional para convocarlas.

"Entre los más jóvenes, los valores de la derecha se han desplegado con gran intensidad en los últimos años y eso puede ser determinante a medio y a largo plazo"

Inmigración, corrupción, vivienda, auge de la ultraderecha… ¿Qué elementos condicionarán en mayor medida esas elecciones?

De nuevo, casi todo importará. Cada uno de nosotros somos más sensibles a unos temas o a otros. Pero gran parte del voto se explica por razones ideológicas: la gente vota por valores e ideas. Y aquí entrará ya el grado de entusiasmo o decepción que cada uno tengo con su partido preferido. Además, entre los más jóvenes, los valores de la derecha se han desplegado con gran intensidad en los últimos años y eso puede ser determinante no solo a corto plazo, sino también a medio y a largo plazo. Podemos estar caminando hacia una sociedad más conservadora, con todas las implicaciones culturales que eso puede tener.

¿Quién ganará esas elecciones generales y cómo se conformará el Gobierno?

El futuro no está escrito en una hoja de cálculo. Ganará quienes decidan los españoles. Como hace tiempo dijo Adam Przeworski: “Una democracia se define como tal porque no sabes quién va a ganar”. Así que difícil hacer un pronóstico.

"Si gobernara Vox, no tengo dudas de que el Tribunal Constitucional haría de contrapeso en salvaguarda de los valores constitucionales"

¿Qué sucedería en el caso de un Gobierno con un peso notable de Vox?

Pues que muchos derechos y libertades se pondrían en cuestión. Yo confío mucho en el diseño institucional que estableció nuestra Constitución, donde algunos derechos y libertades son incuestionables, y no tengo dudas de que el Tribunal Constitucional haría de contrapeso en salvaguarda de los valores constitucionales. Además, por mi experiencia puedo decir que Vox no sabe gestionar, no dispone de cuadros y creen que la política son consignas. No son gente seria y no saben qué es un expediente administrativo, por ejemplo.

¿En qué ámbitos observa mayor riesgo de pérdida de libertades y derechos?

Es muy probable que parte de los derechos que han ganado las mujeres, como pueden ser el aborto o la igualdad de género, se pongan en cuestión. Muchos inmigrantes verán mermados derechos sociales, como el acceso a la educación, la sanidad o posibles subsidios que combatan, por ejemplo, la pobreza infantil. No tengo ninguna duda que habrá una “revisión” de muchos de los servicios públicos que reciben los inmigrantes.

¿Pedro Sánchez y Vox se necesitan mutuamente?

No, para nada. Quien necesita a Vox para gobernar es el PP.

En los últimos años, Europa ha dado un giro a las políticas migratorias. ¿Cómo cristalizará este debate en España?

Ya ha cristalizado. Llevamos unos años en los que la opinión pública española ha ido adoptando posiciones más duras con la política migratoria. Se observa un cambio en las encuestas que, en algunos aspectos, nos acerca a Europa.

¿Es viable una estrategia de inmigración centrada, que huya de extremismos? ¿Cómo podría articularse?

La mejor forma de buscar la centralidad en política es realizar un pacto de Estado. Es uno de los desafíos que tenemos como sociedad. Con la baja natalidad actual y el aumento de la esperanza de vida, uno de los mecanismos que permiten seguir aumentando población es la inmigración. Está sucediendo en toda Europa. Convivir distintas culturas no es sencillo. Una cuestión tan compleja no debe estar sujeta a la lucha partidista. Es algo en lo que ganaríamos todos.

"La política de vivienda necesita consensos, hay que adoptar unos acuerdos que no varíen en dos o tres legislaturas"

¿Cómo debería enfocarse la política de vivienda?

Es otro de los pactos de Estado necesarios que aborde la cooperación entre distintas administraciones. La política de vivienda necesita consensos, porque es una realidad que cambiará en el medio plazo. No hay milagros en materia de vivienda de un día para otro. Por ello, hay que adoptar unos acuerdos que no varíen en dos o tres legislaturas. Hay que revisar la normativa para hacerla más ágil. Un proyecto de desarrollo urbanístico puede llevar años en su tramitación, y eso es costoso para cualquier empresa, especialmente para las pequeñas y medianas que operan en gran parte del país. Hay que poner muchos más recursos para construir viviendas en alquiler para determinados colectivos (personas mayores, personas jóvenes…). El conjunto de las administraciones dispone de mucho suelo que podrían poner a disposición para vivienda pública. La movilidad también es importante: hay que electrificar el país para que la energía que generamos permita una mejor movilidad y, así, que la gente pueda fijar su residencia más allá de las grandes ciudades. Son muchos aspectos y lo que se necesita es diálogo, acuerdos y tiempo.

¿Acierta Pedro Sánchez en política internacional con su beligerancia frente a Estados Unidos e Israel y su amistad con Marruecos?

Hace tiempo, un diplomático me dijo que cada Estado puede hacer la política exterior que se puede permitir. Si adoptas determinadas posiciones de beligerancia frente a actores muy poderosos, a no ser que seas también un actor poderoso, puede acabar teniendo costes para el interés general de tu país. Creo que la política interna no debería determinar la política exterior. Es bueno defender valores y no tolerar excesos como ha sido la masacre de la población en Gaza. Pero luego, cuesta entender que esos mismos valores no se apliquen para el Sáhara, por ejemplo. Por eso, creo que no es solo un tema de beligerancia, sino también de coherencia acorde a los intereses generales del país.

¿Cómo valora la gestión de la crisis de Ceuta?

Como lo hace la inmensa mayoría de la ciudadanía: manifiestamente mejorable. No se ha actuado con la celeridad necesaria, los ceutíes tienen una sensación de abandono y las personas que entraron son seres humanos que merecen la actuación de un Gobierno que se define como progresista. Como persona de izquierdas, me produce un gran dolor algunas imágenes que he visto este verano, especialmente a niños y a mujeres.

¿Debe algo Pedro Sánchez al rey de Marruecos?

Yo espero que no. Pero eso quien mejor lo puede responder es el Presidente del Gobierno. Yo no estoy capacitado para ello.

¿Puede decirse que el gran debate en España se reduce si es peor un PSOE con mucha corrupción o el ascenso al poder de la ultraderecha?

No, no, el debate es mucho más complejo, afortunadamente.

"El caso de corrupción que más mella puede hacer es el que afecta a la supuesta prostitución y al uso de recursos públicos para ello; el voto femenino siempre ha sido muy importante en el PSOE"

¿Qué caso de corrupción o presunta corrupción puede hacer más mella en Sánchez?

Creo que el que afecta a la supuesta prostitución y al uso de recursos públicos para ello. El voto femenino siempre ha sido muy importante en el PSOE, y estos escándalos ponen en cuestión los valores feministas de algunos dirigentes del PSOE.

Usted es sociólogo. ¿Cómo ve la gestión de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)?

Pues como dije con la crisis de Ceuta: manifiestamente mejorable. Se han roto series históricas, hay una ausencia de preguntas por temas de actualidad, algunos cuestionarios tienen deficiencias en sus enunciados y la interpretación de los datos, especialmente los de voto, son cuestionables desde un punto de vista técnico. Pero lo que menos comparto es que el CIS sea objeto de debate político, porque puede ponerle en riesgo de desaparición en un futuro. Esta institución permite a los científicos sociales hacer una magnífica investigación que genera publicaciones y un mejor conocimiento de la sociedad. Por eso, me preocupa que el CIS sea objeto de debate partidista y político. Debería tener un perfil más técnico y menos político.

Se habla mucho de la ultraderecha. ¿Hay ultraizquierda en España?

Hay extrema derecha, como hay extrema izquierda. A mí, por ejemplo, nunca me ha gustado la izquierda que defiende a dictaduras, aunque se definan como comunistas. Nunca he visto a la Venezuela de Chávez y de Maduro, por ejemplo, como modelos a seguir.

"Cuestionar a la monarquía es muy peligroso y puede abrir todo un proceso de retroceso en lo avanzado desde 1978"

La izquierda española habla con insistencia de ir hacia una república. ¿Ve posible un cambio de régimen?

Vivimos en una monarquía parlamentaria y así lo fija la Constitución. Es uno de los pactos constituyentes y cuestionar eso es poner en cuestión uno de los aspectos fundacionales de nuestra democracia. Me parece muy peligroso adentrarnos en un debate que no soluciona nada y, en cambio, puede abrir todo un proceso de retroceso en lo avanzado desde 1978.

¿En qué medida es viable a medio un gran pacto PP-PSOE para los grandes asuntos del Estado?

Yo soy optimista y creo que lo veremos antes de lo que creemos.

Analice en breves pinceladas a Pedro Sánchez, Óscar Puente, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.

Pedro Sánchez, resistente; Óscar Puente, provocador; Alberto Núñez Feijóo, conservador, en todos los sentidos; Isabel Díaz Ayuso, desubicada.

¿Ve a Puente como sucesor de Sánchez en un plazo de cinco años?

Eso lo decidirán los militantes del Partido Socialista. Creo que no solo él, hay muchas personas preparadas para esa tarea, especialmente quienes vienen del mundo municipal, que es donde se hace la mejor política.

"Me gustaría un PSOE con un proyecto donde se pudiera reconocer una amplia mayoría de la sociedad; y no veo ahora ese proyecto político de amplia mayoría social"

Usted se ha quejado en público de la falta de debate interno en el PSOE. ¿Cómo ve la situación de su partido?

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Pues veo al PSOE preocupado por la situación, especialmente a numerosos alcaldes y concejales. El partido es algo que trasciende la ciudad de Madrid, aunque para algunos es lo único importante. Pienso que las decisiones deberían ser más colectivas: las federaciones deberían tener más voz propia; los alcaldes deberían ser escuchados con más atención, aunque a veces puedan discrepar; la militancia hace tiempo que asiste con preocupación a muchas cuestiones sobre las que no se han dado las explicaciones necesarias… Siempre me han gustado los partidos abiertos, plurales, participativos… y no me gusta que se persiga al que piensa diferente. El mejor PSOE ha sido un PSOE plural y abierto a las ideas innovadoras, donde la militancia podía opinar con libertad. Además, me gustaría un PSOE que tuviera un proyecto político modernizador y audaz, donde se pudiera reconocer una amplia mayoría de la sociedad, hasta los que no nos votan. Y no veo ahora ese proyecto político de amplia mayoría social.