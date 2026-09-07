Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 7 de septiembre de 2026

Oviedo

Lanzamiento de fuegos artificiales desde el Centro Asturiano

El Centro Asturiano de Oviedo (CAO) celebra hoy el penúltimo día de sus festejos en honor a Nuestra Señora de Covadonga, la jornada en la que se lanzarán los fuegos artificiales desde el club de campo. Será a partir de las 21.30 horas y se podrán contemplar desde diferentes puntos de la ciudad. La programación que la entidad ha preparado para sus socios incluye variadas actividades desde las 16.00 horas. Habrá diferentes competiciones deportivas, juegos infantiles y para concluir la jornada, la actuación del DJ Mario en la carpa de las fiestas.

Jornada festiva en Latores, que celebra una espicha popular

Latores celebra hoy la tercera jornada de las fiestas honor a Nuestra Señora del Patrocinio. El programa festivo se iniciará a las 12.00 horas con la sesión vermú. Ya por la tarde, habrá fútbol, un concurso de parchís y desde las 19.00 horas una espicha popular. El Grupo Picos de Europa y Rochu DJ amenizarán la noche de la penúltima jornada de festejos en Latores.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Fiestas de Cimavilla

Prosiguen las celebraciones de Los Remedios y La Soledad en el barrio Alto. A las 19.30 horas, pasacalles con «Introcharangueros» y «cabezudos» por el barrio Alto. Desde las 20.00 horas habrá música en directo en distintas plazas. A las 23.15 horas, verbena con «Chusma Cover Band» en el auditorio del Cerro de Santa Catalina.

Fiestas de La Guía

La actividad continúa en las celebraciones en honor a Nuestra Señora de La Guía. A las 19.30 horas, en el colegio Río Piles, el grupo de teatro Picamaro ofrecerá la obra «El Conde». A las 21.00 horas, sesión tardeo con «Trastornos del Sueño» en la plazoleta. A las 23.30 horas, verbena con el «Grupo Dorados».

Fiestas de La Camocha

Nueva jornada festiva en La Camocha. A las 18.00 horas, exhibición de zumba y a las 19.00 horas, baile flamenco con el «Grupo Capote». A las 20.00 horas, actuación del «Dúo Premium» y a las 22.00 horas, de la «Orquesta Casting». También se anima a los asistentes a acudir disfrazados bajo la temática de la película «Grease». A medianoche, tirada de globos fluorescentes y biodegradables.

Fiestas de Serín

La parroquia de Serín continúa sus fiestas por Nuestra Señora de Covadonga. A las 12.30 horas empezará la sesión vermú. A las 16.30 horas, «holi party». De noche, verbena con «Nueva Onda» y a las 3.00 horas, gran chocolatada.

Fiestas del Grupo Covadonga

Siguen las fiestas sociales del Real Grupo de Cultura Covadonga. Desde las 11.00 horas habrá, en la sede de Las Mestas, juegos infantiles. La sesión vermú, a las 13.30 horas, la amenizarán «Los Solomones». A las 22.00 horas, actuará «Villaboy Band» y a medianoche, fuegos artificiales. Después animará la verbena el DJ Dani Vieites.

Fiestas del Club Santa Olaya

Tercera fecha de las fiestas sociales del Club Natación Santa Olaya. Desde las 12.00 horas habrá hinchables y se celebrará el Día del Agua con juegos acuáticos. Por la tarde, juegos tradicionales, fotomatón, torneo de tenis de mesa... A las 19.30 horas, además, estará «Cuco DJ».

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal en la plaza de Hermanos Orbón, con puestos de productos frescos, textil, calzado, artesanía, marroquinería y artículos de ornato. El horario aproximado es de 9.00 a 14.00 horas.

Verbena en Versalles

El aparcamiento de la calle Concordia acoge a las 21.30 horas una verbena con la orquesta Cinema y DJ Jairo Ortal, dentro del programa de las fiestas de Versalles.

Fiestas de San Adriano

Arrancan las fiestas de San Adriano, en el concejo de Castrillón. A las 17 horas hay juegos infantiles y a las 18 horas se celebra la Misa de los Enfermos, con la actuación del Orfeón de Castrillón. También se reconocerá a los «Güelo y la Güela» de San Adriano y, a partir de las 19.30 horas, arrancará la verbena.

Masculinidades en Espacio Joven

Espacio Joven, en el edificio Fuero, acoge a las 17.00 horas el taller «Fuera de Guión», un ciclo para chicos y hombres de 14 a 30 años sobre nuevas masculinidades, conversación y creación colectiva de un fanzine.

Último día de fotografía

El paseo Manuel Ponga de la ría de Avilés, junto al puerto deportivo, despide la muestra «Vidas desplazadas. Derechos en suspenso», con fotografías de los premios Luis Valtueña sobre desplazamientos forzados, infancia, mujeres, refugio y clima.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

Último día para visitar «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón. La muestra reúne 16 cuadros y 5 esculturas de quince artistas, entre ellos Evaristo Valle y Nicanor Piñole. Abre de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de El Carbayu en Langreo

Langreo celebra las fiestas de su patrona, la Virgen de El Carbayu. A las 12.00 horas hará visita a Pampiedra y homenaje a los canteros. A las 13.00 horas barrenazu en El Carbayu. A las 18.00 horas taller artístico infantil y a las 19.30 actuación de la escuela de baile «¿Bailamos?». A las 22.30 comenzará la verbena con «Dj Vas bailar» y «Orquesta Finisterre Project»..

Fiestas de Requejo, en Mieres

El barrio de Requejo celebra sus fiestas de la Virgen de Covadonga. A partir de las 23.00 horas habrá verbena con el dúo «Reflejos».

Exposición «30 miradas sobre las Cuencas» en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el 15 de septiembre la exposición «30 miradas sobre las Cuencas», una muestra organizada con las imágenes seleccionadas en el concurso organizado con motivo del 30 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El horario de visita de la exposición es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

EmplazArte en Grado

La plaza del General Ponte será escenario, a partir de las 20.00 horas, de una nueva cita del ciclo EmplazArte con un concierto del cantautor asturiano Fran Juesas.

Cine en Candás

El Teatro Prendes de Candás acoge hoy una doble sesión de cine: a las 17.00 horas los más pequeños podrán disfrutar con la película de animación infantil «Nicky, la aprendiz de bruja», del director japonés Hayao Miyazaki; y a las 19.00 y a las 22.30 horas se proyectará «La odisea», dirigida por Christopher Nolan.

Exposición «La sidra de papel» en el Ateneo de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa abre las puertas de la exposición «La sidra de papel». Ubicada en la Sala Evaristo Arce Piniella, la muestra exhibirá hasta el próximo 16 de septiembre la extensa colección de Fernando Paredano. Los asistentes podrán explorar la historia visual de nuestra bebida más emblemática a través de etiquetas, postales, cromos y diversa publicidad antigua. Se trata de un recorrido gráfico fascinante, impulsado por el Ayuntamiento local, para reivindicar la estética y el patrimonio de la cultura sidrera.

Oriente

Exposición «Mi mundo entre texturas» de Conde_N_Arte en Colunga

En la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga se podrá visitar la muestra «Mi mundo entre texturas», firmada bajo el nombre Conde_N_Arte. Impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga, la exhibición pictórica estará disponible hasta el próximo 9 de septiembre. Los asistentes podrán visitarla de lunes a viernes, en horario de tarde, de 17.30 a 19.30 horas.

Muestra «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La casa de cultura de Cangas de Onís muestra hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle». Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Celebración en Figueras

Este año 2026 el Día de Asturias se celebra en los concejos ligados a la ría del Eo: San Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol. Hoy es el turno de Figueras, que concentra su programación en la explanada del puerto, donde a las 18.00 horas habrá una exhibición de escanciado de sidra; a las 18.30, taller de nudos marineros (con inscripción previa), a las 19.00 horas, animación de calle con el espectáculo «Gentes de mar», a cargo de Higiénico Papel Teatro; a las 20.30 horas se ofrecerá una degustación de productos asturianos; a las 21.30 horas actuará Marisa Valle Roso, y a las 22.45 horas cerrará la jornada el espectáculo de drones «Asturias Paraíso Natural».

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge como cada lunes su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Mercado en Belmonte de Miranda

Noticias relacionadas

Los puestos –una veintena– con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza de Pío XII entre las 8.00 y las 1400 horas aproximadamente.