Álvaro Queipo arropa al presidente de Ceuta en Madrid: "Me ha dicho que está triste, como su ciudad"

Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, arropó esta mañana en Madrid a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, del mismo partido, en un desayuno informativo celebrado en Madrid al que acudieron importantes dirigentes autonómicos populares y en el que estuvo Alberto Núñez Feijóo.

El PP quiso trasladar de esta forma su apoyo a Vivas en medio de la grave crisis migratoria que sufre Ceuta y que ha provocado, a su vez, una fuerte tensión política y social. Queipo tuvo una breve conversación con Vivas antes del acto.

"Le pregunté por su estado anímico y me dijo textualmente que estaba "triste, como Ceuta". Y yo creo que eso resume muy bien el sentimiento que tienen los ceutíes ahora mismo ante el abandono del Gobierno. Son un pueblo que se siente abandonado por su propio Gobierno, que efectivamente no ha estado a la altura y sigue sin estarlo", destacó el dirigente asturiano, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA.

"Ceuta quiere orden, control y, sobre todo, quiere una fecha en la que pueda tener esperanza. Y el problema que tienen es que este Gobierno no les da ninguna fecha para poner una solución. Y nadie asegura que esto que ha ocurrido a finales de junio no se pueda volver a repetir en cualquier momento. ¿Quién puede asegurar qué está haciendo el Gobierno, qué protocolos está poniendo en marcha para que lo que ha ocurrido entonces no vuelva a ocurrir, incluso con más intensidad?", se preguntó Queipo, que destacó el "éxito" suscitado en Asturias por las concentraciones a favor de Ceuta y aseguró que "no puedo entender cómo puede haber dirigentes políticos que han llamado a no participar en esas manifestaciones".

En el acto de esta mañana, celebrado en el hotel Four Seasons y organizado por Nueva Economía Fórum, estuvieron 12 dirigentes autonómicos: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), Alfonso Rueda (presidente de la Xunta de Galicia), Fernando López Miras (presidente de la Región de Murcia), Alfonso Fernández Mañueco (presidente de la Junta de Castilla y León), Juanfran Pérez Llorca (presidente de la Generalitat Valenciana), Juan José Imbroda (presidente de Melilla), Mar Vaquero (vicepresidenta del Gobierno de Aragón), Javier de Andrés (presidente del PP del País Vasco), Alejandro Fernández (presidente autonómico del partido en Cataluña), Paco Núñez (presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha) y Álvaro Queipo (presidente del PP de Asturias).

Feijóo presentó a Vivas ante el público y ambos señalaron a Marruecos como responsable de la crisis migratoria, acusando también al Ejecutivo de Sánchez de no estar a la altura. "Ceuta es una olla a presión que puede estallar en cualquier momento", alertó Vivas.

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A su vez, también estuvieron rostros conocidos asturianos, como el padre Ángel o el empresario Blas Herrero.