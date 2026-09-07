Asturias, la comunidad donde más sube el precio de la vivienda: un 15% en el segundo trimestre del año, según el INE

Asturias fue la comunidad autónoma en la que más se encareció el precio de la vivienda durante el segundo trimestre del año, un 15% según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son casi tres puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 12,2% y encadenó así 45 trimestres al alza. La subida de precios registrada en Asturias es la más alta desde el primer trimestre de 2007 (15,8%), en vísperas del estallido de la última burbuja inmobiliaria.

Por tipo de vivienda, el precio de la de segunda mano se incrementó en Asturias un 15,7% entre abril y junio, mientras que la de nueva construcción tuvo una subida más moderada, del 9,7%.

Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades en el segundo trimestre del año y, salvo en Navarra, todas ellas arrojaron una subida de doble dígito.

Los mayores aumentos de precios se produjeron en Asturias (15%), Castilla y León (14,8%), Aragón (14,6%) o La Rioja y Murcia (14,4%, respectivamente). Por encima de la media también destacaron los aumentos de Baleares (13,7%), Cantabria (13,5%), Comunidad Valenciana (13%); Comunidad de Madrid y Galicia (12,9%, en ambas) y Extremadura (12,8%). Por debajo de la media figuraron las subidas de Andalucía (11,9%); Castilla-La Mancha (11,7 %); Canarias (11%); Cataluña (10,1%); País Vasco (10%) y Navarra (9,5%).

Con la subida del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, que lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

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"Seguimos encontrándonos con los mismos factores que han venido sosteniendo el mercado en los últimos años: una demanda sólida, una oferta de vivienda que no crece al ritmo necesario para absorberla y unas condiciones de financiación que, pese a los posibles cambios de escenario, continúan siendo relativamente favorables", señaló Ferran Font, director de estudios del portal inmobiliario pisos.com, que añadió que "todo apunta a que los precios seguirán avanzando durante los próximos meses". No obstante, destacó que "después de varios trimestres de fuertes incrementos, no sería descartable observar cierta moderación puntual en el ritmo de crecimiento, especialmente en aquellos mercados donde el desequilibrio oferta-demanda sea menor”.