Asturias deja atrás un agosto muy caliente, especialmente, las noches: las más tórridas de los últimos años

Asturias acaba de dejar atrás el cuarto mes de agosto más cálido desde que existen registros comparables, en 1961. La temperatura media alcanzó los 19,6 grados, 1,3 por encima de lo habitual, en un mes que además dejó otro dato llamativo: 5.266 descargas eléctricas procedentes de rayos, de las que nada menos que 3.626 se concentraron el día 8.

Son algunos de los datos más destacados del balance climatológico elaborado por la delegación asturiana de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que dirige Ángel Gómez, y que define el pasado agosto como «muy cálido» y normal desde el punto de vista pluviométrico.

El calor se notó especialmente durante las noches. La temperatura mínima media fue de 14,9 grados, nada menos que 1,9 por encima de los 13 grados habituales en el periodo de referencia 1991-2020. Las máximas, por su parte, promediaron 24,3 grados, ocho décimas por encima de la media.

El valor más extremo del mes se registró el día 18 en San Antolín de Ibias-Linares, donde los termómetros alcanzaron los 35,8 grados. También se superaron los 33 grados en Coto Cortés, en Degaña, y en Cuevas de Felechosa. En el extremo contrario, el mercurio cayó hasta 3,8 grados tanto en el Puerto de Leitariegos como en Vega de Urriellu.

Contrastes

El informe dibuja, sin embargo, un mes de fuertes contrastes. Durante la primera mitad de agosto las lluvias fueron muy escasas y las temperaturas fueron ganando terreno hasta alcanzar su máximo regional en torno al día 13, favorecidas por una dorsal térmica. Asturias quedó, no obstante, al margen de los valores más extremos de otras zonas del país gracias a los vientos del norte y noroeste y a la abundante nubosidad baja, especialmente en el litoral.

El panorama cambió bruscamente el 20 de agosto, cuando las temperaturas se desplomaron hasta quedar por debajo de lo normal y llegaron lluvias generalizadas y tormentas. A partir del día 22, los vientos del sur volvieron a impulsar los termómetros, mientras que entre los días 24 y 27 la presencia de aire frío en altura generó una nueva fase de inestabilidad.

Menos lluvia de la habitual

En el conjunto del mes se recogieron en Asturias 41,5 litros por metro cuadrado, un 24% menos que los 54,5 habituales. Aun así, AEMET clasifica agosto como «normal» desde el punto de vista pluviométrico.

Más preocupante resulta el balance acumulado. El año hidrológico, iniciado en octubre de 2025, suma hasta agosto 912,1 litros por metro cuadrado, frente a los 1.184,6 que serían normales. El déficit alcanza así el 23%, lo que convierte al actual en el sexto año hidrológico más seco desde 1961.

Las precipitaciones más intensas en 24 horas se midieron en Pajares-Valgrande, con 24,1 litros por metro cuadrado el día 24, seguidas de Coto Cortés, con 22,4, y Castropol, con 20,6.

Agosto tampoco destacó por el sol. El observatorio del Aeropuerto de Asturias acumuló 119,7 horas de insolación, frente a una media de 180,9, mientras que en Oviedo se contabilizaron 148,8 horas frente a las 189,7 habituales.

Y el viento dejó otro registro sobresaliente: 116 kilómetros por hora en Ouria de Taramundi el día 28, la racha más fuerte medida durante el mes en las estaciones recogidas por AEMET.