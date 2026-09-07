Asturias pide un modelo de financiación autonómica "a largo plazo" sin descartar sumarse al aprobado

Asturias mantiene su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica aprobado el pasado viernes por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) gracias al Gobierno y a solo dos comunidades (Canarias y Cataluña), pero no cierra la puerta a adherirse al sistema si finalmente sale adelante en el Congreso. El plan del Gobierno central pasa por llevar el nuevo modelo, que sobre todo beneficia a Cataluña y a Andalucía, al Consejo de Ministros en las "próximas semanas". Después se votaría en el Congreso y el Ejecutivo carece de los apoyos necesarios, al menos por ahora, aunque confía en lograr atraer a Junts, que de momento rechaza el sistema al considerarlo insuficiente. El Gobierno del Principado tomará la decisión de sumarse al sistema, algo voluntario, una vez pase al trámite del Congreso, pero no descarta sumarse. El nuevo sistema implica más dinero para las autonomías.

"El Gobierno de Adrián Barbón solo apoyará un modelo de financiación que beneficie a Asturias. Lo hemos dicho por activa y por pasiva y lo hemos demostrado con los hechos. Es el único escenario que barajamos", señalan fuentes del Ejecutivo autonómico. "Que la beneficie hoy y también en el futuro, porque los modelos de financiación deben tener voluntad de pervivencia", añaden las mismas fuentes. Hacienda ha prometido además un fondo, al margen del sistema, para igualar la financiación de la regiones que, como Asturias, no llegarían a la media. La negativa expresada el viernes por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en el CPFF responde, según el Gobierno asturiano, al compromiso asumido con los grupos parlamentarios y recogido en la Declaración de Santiago, además de en las resoluciones internas de la FSA. "Anteponemos el interés de Asturias a cualquier otra consideración", apuntan las mismas fuentes.

El Ejecutivo autonómico quiere que aspectos como la dispersión geográfica se tengan en cuenta y reclama además que cualquier reforma cuente con "un gran pacto de Estado" respaldado por una mayoría de las comunidades autónomas, en línea con lo defendido por Peláez tras la reunión. La evolución futura del sistema será otro de los elementos que Asturias tendrá en cuenta antes de decidir si se suma, una vez que el modelo supere, en su caso, el trámite del Congreso. Peláez ya dijo el propio jueves que el Gobierno asturiano todavía está "en otra pantalla", sin aclarar si la región se sumaría.

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Las fuentes del Principado rechazan además las críticas del PP asturiano por la posición mantenida en el CPFF y reprochan a los populares que cuestionen que el Gobierno de Barbón vote en contra de una propuesta planteada por el Ejecutivo central, del mismo partido que el Principado (PSOE) ."Ya sabemos que el PP de Álvaro Queipo jamás antepondría el interés de Asturias a la disciplina de partido", señalan, antes de reclamar a los populares que "favorezcan que los demás sí lo hagan, sin recurrir a esparcir sospechas o infundios". Álvaro Queipo, líder del PP, acusó al Principado de "empezar a blanquear" el sistema al hablar Peláez de "avances".