Barbón cambiará la misa en Covadonga por un santuario en el Occidente para el Día de Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, confirmó este lunes en Castropol que no asistirá a la tradicional misa del Día de Asturias en Covadonga, ya que permanecerá en el Occidente para participar en los actos oficiales organizados este año en la comarca del Eo.

«No tengo el don de la omnipresencia», respondió Barbón al ser preguntado por su ausencia de Covadonga. El jefe del Ejecutivo aseguró, no obstante, que mantendrá su costumbre de asistir a misa cada 8 de septiembre y explicó que acudirá a un santuario mariano del Occidente asturiano, cuya identidad prefirió no revelar. LA NUEVA ESPAÑA ha sabido que piensa en la iglesia de Pastur, en Navia.

Barbón remarcó que su ausencia en Covadonga no supone un distanciamiento del santuario ni de la celebración religiosa. «Yo todos los 8 de septiembre he ido a misa en mi vida, siempre», afirmó, y recordó que ya mantenía esa tradición antes de ocupar responsabilidades políticas. No entró en más explicaciones y mucho menos se refirió a las tensas relaciones que mantiene con el Arzobispo de Oviedo, Jesus Sanz Montes, cuyas homilias y declaraciones no gustan nada al Presidente asturiano por su tono crítico, especialmente, con la gestión del gobierno de Pedro Sánchez.

Con éste serán tres años consecutivos en los que Barbón se ausenta de la misa en Covadonga, donde sí estará el presidente de la Junta General, Juan Cofiño. Tampoco irá al santuario del Oriente la delegada del Gobierno, Adriana Lastra.

El presidente aseguró, no obstante, que visita Covadonga en numerosas ocasiones a lo largo del año y defendió que la devoción a la Santina se extiende por toda Asturias y no únicamente por su santuario. «Mañana es un día en el que testificamos también nuestro cariño», afirmó Barbón, que pidió hablar «con cariño de las personas y con cariño de la Santina, de la patrona de Asturias».