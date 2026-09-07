Barbón confía en que el nuevo modelo de financiación fracase en el Congreso: «Espero de corazón que no salga»

El presidente del Principado, Adrián Barbón, expresó este lunes su deseo de que la propuesta de reforma de la financiación autonómica no consiga superar su tramitación en el Congreso de los Diputados. «Espero que no salga, lo digo abiertamente, espero que no salga, que no se apruebe», afirmó tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Castropol.

Barbón reivindicó el voto contrario de Asturias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y defendió que el Ejecutivo regional ha cumplido así con los compromisos adquiridos. «Empeñé mi palabra con Asturias y cumplimos», señaló. A su juicio, el modelo planteado «no responde a las peticiones de Asturias» ni a los intereses de la comunidad y resulta «insolidario».

El consejo donde se sientan las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda, aprobó el viernes un modelo que beneficia sobre todo a Cataluña y a las regiones del Mediterráneo, según los expertos. Hacienda sacó adelante su propuesta con el sí de dos regiones —le bastaba con un voto—: Canarias y Cataluña. Madrid ni siquiera acudió. El resto, 12 contra 2, votaron en contra.

El jefe del Ejecutivo asturiano recordó que su posición se apoya en las resoluciones de los congresos de la Federación Socialista Asturiana (FSA), en el acuerdo sobre financiación aprobado el pasado año por la Junta General con 41 votos a favor y cuatro en contra y en la denominada Declaración de Santiago suscrita por varias comunidades.

«Yo defiendo a Asturias. Soy el presidente de Asturias y tengo muy claro que, si fallara mi palabra en esto, sería un traidor a los compromisos», afirmó.

Sobre qué harán los diputados asturianos cuando la reforma llegue al Congreso, Barbón aseguró desconocerlo. «No tengo ni idea», respondió, y recordó que tanto en el PSOE como en el PP los parlamentarios están sujetos a las decisiones de sus grupos y de las direcciones nacionales, aunque «cada uno luego tiene su libertad» y puede asumir las consecuencias derivadas de romper la disciplina de voto.

El presidente advirtió, además, de que todavía queda una tramitación parlamentaria larga y que la primera prueba llegará con las previsibles enmiendas a la totalidad de PP, Junts y Vox, entre otros grupos.

Barbón quiso diferenciar este enfrentamiento con el Gobierno central de su posición sobre otras políticas del Ejecutivo. Así, afirmó que espera que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado y defendió medidas como la revalorización de las pensiones o la política económica y de empleo.

«Pero el tema de financiación autonómica, yo defiendo a Asturias», insistió. El presidente sostuvo además que, hasta donde recuerda, es «la primera vez en la historia» que Asturias vota en contra de un modelo de financiación autonómica.