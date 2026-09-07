Barbón reivindica una Asturias que «enseña gratis» a las puertas de un curso con récord de docentes y gratuidad de la matrícula universitaria para 20.000 estudiantes

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reivindicado este lunes el modelo educativo público asturiano a dos días del inicio del curso, que arrancará con un récord de docentes, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la extensión de la matrícula universitaria gratuita a todos los cursos de grado y la ampliación de la red autonómica de escuelas infantiles, como principales novedades. «Asturias enseña gratis para impedir que las diferencias de renta entre las familias impidan acceder a la mejor formación posible», ha afirmado el jefe del Ejecutivo tras el Consejo de Gobierno, casi como un eslogan.

La educación pública contará este curso con 12.882 docentes, de los que 10.183 formarán parte de la plantilla orgánica, 548 más que el curso anterior. Es la primera vez que la estructura estable supera los 10.000 profesionales, pese al descenso continuado del número de alumnos. El Gobierno ha vinculado este incremento al "refuerzo de la atención educativa, la inclusión y la personalización del aprendizaje".

El curso, que comienza este miércoles 9 de septiembre, supondrá también la entrada en una nueva fase del pacto Asturias Educa, acordado con las organizaciones sindicales. El Ejecutivo ha cifrado en 45 millones de euros la inversión asociada al acuerdo, que incluye "más recursos para atender a la diversidad, mejoras en orientación educativa, reducción de ratios, refuerzo de plantillas y simplificación de tareas administrativas". También incorpora mejoras retributivas y mantiene entre las medidas pendientes la reducción de la jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años.

De los cero años a la Universidad

Barbón ha situado la gratuidad como uno de los ejes de la política educativa del Principado. Por primera vez, la matrícula podrá ser gratuita en todos los cursos de grado de la Universidad de Oviedo y también en los másteres oficiales, en estos últimos casos vinculado al umbral de renta. La medida alcanzará a más de 20.000 estudiantes y sus familias y se extenderá, en condiciones análogas, a las enseñanzas artísticas superiores.

Las tasas universitarias han permanecido congeladas durante catorce ejercicios y el pasado curso ya se dio un primer paso con la gratuidad de la matrícula de primero. Ahora la fórmula se amplía al resto de los cursos, con el objetivo de "completar un itinerario educativo público sin coste de matrícula desde la primera infancia". El presidente ya explicó en julio el alcance que pretendía darle: «Desde los cero años hasta finalizar la Universidad, se puede estudiar sin tener que pagar una matrícula».

Ese recorrido comienza, resalta el Gobierno regional, con la red de Les Escuelines/As Escolías, que cuenta actualmente con 69 centros en funcionamiento. Según la información que el Gobierno ha trasladado este lunes, está prevista la incorporación de otra quincena de escuelas infantiles dentro del despliegue de la red pública, autonómica y gratuita para niños de cero a tres años.

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Nuevos ciclos de FP

El curso llegará igualmente con novedades en Formación Profesional. La oferta incorpora dos nuevas titulaciones: un grado básico de Acceso y Conservación de Instalaciones Deportivas y un grado medio de Seguridad. Además, ocho centros del área central, el occidente y las cuencas ampliarán su programación con tres ciclos de grado básico, uno de grado medio, tres de grado superior y un curso de especialización.