El cabo noreñense Julián García Quirós sigue acumulando triunfos en el campeonato de España de arma corta
El militar, adscrito al Batallón "Toledo" del Regimiento "Príncipe" número 3, se impuso a 90 tiradores
El Cabo noreñense Julián García Quirós, adscrito al Batallón "Toledo" del Regimiento "Príncipe", número 3, continúa acumulando premios como tirador, en esta ocasión en el Campeonato de España IPSC, en la División Production Optics, que se ha celebrado este fin dee semana en As Pontes (A Coruña). García Quirós, que ya ha obtenido otros títulos tanto en el Ejército de Tierra como en el ámbito civil, se ha impuesto a otros 90 participantes de su division.
El militar noreñense lleva muchos años tirando. La clave para ser un buen tirador está en tener una constancia y ser metódico a la hora de entrenar. Además, es importante entrenar mucho "en seco", trabajar en casa sin hacer fuego real, entrenando los movimientos. Eso a diario, pero una vez a la semana es necesaria una sesión de tiro real, en la que se controlan aspectos como el retroceso.
El noreñense tira con una Glock 17, que está homologada para este tipo de competiciones de tiro.
Las pruebas consisten en ejercicios dinámicos de tiro en movimiento, en los que se dispara a través de puertas, mamparas y ventanas, obligando al tirador a disparar a la vez que avanza y también en posición agachada. Las pruebas tratan de simular situaciones reales de tiro. Cuenta la puntuación sobre los blancos, pero también la rapidez con la que se realiza la prueba.
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