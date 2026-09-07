Cautela en Asturias ante los datos educativos del Informe PISA, que se conocerán este martes

El curso escolar 2026-2027 se pone en marcha envuelto en datos y controversias. El inicio de las clases (en Asturias, este miércoles) coincide en el tiempo con la publicación, prevista para este martes, del informe trienal internacional del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este estudio evalúa de forma comparativa los conocimientos y habilidades de los alumnos de 15 años, con el objetivo de comparar sistemas educativos y detectar fortalezas y problemas.

Incluso antes de la publicación del informe, la polémica ya está servida: los datos de Cataluña han sido descartados por la OCDE por haber superado la tasa de exención permitida por la OCDE, hasta alcanzar el 23,2%, cuando la OCDE contempla un máximo del 5%.

Así, de los 2.545 alumnos de 15 años de los 51 centros catalanes seleccionados para realizar las pruebas, 591 fueron exentos: 6 por tener una discapacidad física, 493 por alguna necesidad de apoyo por cuestiones "cognitivas, conductuales o emocionales", y 92 por acusar un dominio insuficiente de la lengua. Es decir, no hicieron la prueba el grueso de alumnado con alguna dificultad. En cambio, la consigna de Pisa es que haga el examen el conjunto del alumnado, sean cuales sean sus dificultades, para obtener una fotografía lo más fiel posible de la realidad en las aulas de cada territorio.

Page ya celebra los datos y Asturias calla

En su anterior edición, la de 2022, el informe PISA reveló, a nivel nacional, una caída en matemáticas y una tendencia descendente en lectura a lo largo de la última década.

A la espera de los resultados, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el sistema educativo de la región estará "muy bien posicionado", con un resultado "por encima de la media".

Desde Asturias, la Consejería de Educación, dirigida por Eva Ledo, ha optado por la cautela y no quiere soltar prenda hasta que se desvelen los datos, a las 9.30 horas de este martes.

La Ministra pide optimismo

La Ministra de Educación, Milagros Tolón, ha pedido ser optimista ante los resultados del nuevo informe, tras el empeoramiento registardo en la última edición. "Hay que ser siempre optimista y hay que superar todos los obstáculos que, en este caso, hablando de educación, son imprescindibles para cualquier país", ha argumentado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha repasado algunas de las medidas que ha adoptado el Ministerio ante los peores resultados del último informe.

Así, ha explicado, "en los programas de cooperación territorial con las comunidades, se han reforzado, con dinero, las áreas de competencia lectora, lengua y competencia matemática porque son los conocimientos más importantes que han fallado durante algunos años".

Ayuso alerta de datos "alarmantes"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este lunes de los datos "alarmantes" que va a tener la educación española en el informe PISA, y los ha vinculado a la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), y a la "ideología" que la impregna.

En una visita al CEIPSO Andrea Casamayor de Paracuellos de Jarama en el inicio del curso escolar, la presidenta ha avisado de que están llegando a la universidad alumnos "con carencias, sin hábito de lectura profunda y con grandes dificultades para afrontar un texto complejo o un problema matemático no muy difícil".

Noticias relacionadas

La jefa del Ejecutivo madrileño ha afirmado que la Universidad "no puede ni debe rebajar" los niveles de exigencia y ha hecho alusión al impacto de la LOMLOE, una ley en la que han quedado "relegados aspectos fundamentales" apostando por "ideología" y sesgando "el esfuerzo y el conocimiento".