Controlados en Asturias dos fuegos forestales en Navedo (Lena), que pasó a Asturias desde Pendilla de Arbás, en León, y La Felguerina, en Redes (Caso)

Dos incendios se mantienen controlados en Navedo (Lena) y en el parque natural de Redes (Caso), en La Felguerina, no muy lejos del refugio de Brañagallones.

El de Navedo es el que saltó desde la localidad leonesa de Pendilla de Arbás este fin de semana. El fuego, que llegó a amenazar el yacimiento arqueológico de La Carisa, esta controlado. Este lunes lo sobrevoló el jefe de zona. Sólo quedan puntos calientes dentro de perímetro. Estaba previsto que fuese revisado de nuevo en la tarde de este lunes.

El incendio de La Felguerina en Caso lleva varios días. Se sigue enfriando en la zona alta con medios aéreos. Este lunes se movilizó un helicóptero del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) con un efectivo de Caso.

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Este martes y este miércoles habrá lluvia en Asturias, por lo que es presumible que los fuegos se apaguen de forma definitiva.