Los expertos ven "vital" que Asturias gestione las cercanías y reclaman una reforma horaria

El futuro de las cercanías asturianas no depende únicamente de las obras ferroviarias pendientes. También está en juego quién debe tener capacidad para decidir sobre la red y qué margen existe para mejorar el servicio sin esperar a las grandes inversiones estatales prometidas.

El debate sobre una eventual asunción de competencias (actualmente en manos del Gobierno central a través de Renfe y Adif) por parte del Principado aparece así ligado a otra cuestión: qué modelo ferroviario quiere Asturias y qué decisiones pueden tomarse ya con la infraestructura disponible. Los expertos consultados para este reportaje, la segunda entrega de un chequeo a las cercanías de la región por parte de LA NUEVA ESPAÑA, coinciden en que es "vital" que el Principado tenga un poder de decisión sobre la red del que hoy carece. El Gobierno de Adrián Barbón ha abierto la puerta a pedir las transferencias, que regiones como el País Vasco o Cataluña ya tienen, aunque aplicando distintos modelos. En el País Vasco es el gobierno autonómico quien decide sobre asuntos como horarios o tarifas, mientras que la infraestructura, lo que requiere más inversión, sigue en manos de Adif.

Un tren de cercanías en la estación de Villabona. / | IRMA COLLÍN

Mariano Santiso, histórico de Renfe y exgerente de la zona Norte, considera que cualquier transferencia debe ir acompañada de un compromiso previo del Estado. En el caso de la red de ancho métrico (antigua Feve), plantea "pactar con el Estado inversiones de renovación de infraestructuras pendientes y después asumir las competencias".

Santiso añade además otro factor: "En ancho métrico es necesario identificar los tramos que pueden servir de Cercanías y contemplar otros tramos con uso turístico". En el razonamiento de este exalto cargo de Renfe hay otro asunto muy discutido: si la red de ancho métrico tiene demasiadas paradas para los usuarios que mueve. La postura del Gobierno asturiano va en sintonía con lo aportado por Santiso: el Principado quiere que se cumpla el plan de Cercanías pendiente, con innumerables obras, y luego decidir sobre la red. El primer objetivo regional es poder cambiar los horarios, para que no dependan de decisiones estatales que a menudo no se toman en Asturias.

Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril, reclama una capacidad de decisión mucho mayor que la actual. "Las cercanías solo se pueden gestionar desde las cercanías", sostiene. No considera imprescindible asumir todas las competencias ferroviarias, pero sí disponer de mayor capacidad de intervención. Y pone como ejemplo el País Vasco, que acompañó la transferencia de sus cercanías con un plan estratégico a 25 años para transformar su red. Asturias, lamenta, carece de algo similar: "Asturias no tiene un plan estratégico para sus ferrocarriles".

Luis Suárez Ordóñez, exdirector de Nuevas Tecnologías de Adif, cree fundamental trazar una estrategia y ve "lógico" que desde el territorio se tenga mayor poder de decisión. Pero mientras se decide quién gestiona la red y qué inversiones necesita, hay cambios que pueden abordarse mucho antes, apuntan varias voces del ámbito ferroviario. Un gran asunto pendiente es reordenar los horarios de los trenes que circulan en las fronteras de la región. Renfe prometió una gran reforma que todavía sigue pendiente y que podría conllevar la reducción de algunos apeaderos que apenas tienen usuarios. Hay voces a favor y otras en contra de quitar paradas, algo polémico al dejar sin apeaderos a núcleos de población, pero la mayoría coincide: cualquier mejora ferroviaria pasa por mejorar los horarios. La asociación de usuarios Asturias al Tren es la que más tiempo lleva peleando por hacer la red más competitiva mediante la reducción de apeaderos. "La red de Cercanías está sobredimensionada, sobre todo la del ancho métrico. Cuando hablamos del cierre de apeaderos pensamos especialmente en los de las líneas Gijón, Avilés, Cudillero", apuntan desde la asociación. "Las dos opciones son: o cortar la línea hasta Pravia sin cerrar ningún apeadero o bien se mantiene el servicio hasta Cudillero como hasta ahora, pero cerrando seis apeaderos de la línea definitivamente. No queda otra si queremos que la línea tenga pasajeros. Desde que se alargó hasta Cudillero la línea se ha vaciado", apunta la asociación. Carlos Fernández, de Asociaciones Affecom y Usuarios de Renfe-Feve, apuesta también por modificar la explotación mediante trenes regionales semidirectos que no se detengan en todos los apeaderos. El objetivo es reducir los tiempos de viaje, especialmente en las alas.

Noticias relacionadas

Nacho Guzmán, ferroviario y dirigente de Comisiones Obreras, reclama una "nueva malla de horarios" independientemente de las paradas. Jaime González, exempleado de Renfe ya jubilado tras varias décadas trabajando en la estación de Oviedo, considera que todos estos cambios necesitan una estrategia detrás. "Hay que tener claro lo que se quiere y desde ahí actuar a largo plazo. Los horarios es otro asunto pendiente".