El general luarqués que pidió borrar cualquier rastro de intervención marroquí en la crisis migratoria de Ceuta

Un general de brigada asturiano, Luis Peláez Piñero (Luarca, 1967), Mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, ha pasado a primer plano de la actualidad debido a la crisis de Ceuta. El general luarqués habría ordenado a los agentes que estaban elaborando un informe sobre lo ocurrido en Ceuta que obviasen cualquier referencia a la responsabilidad marroquí en los hechos, según publica "El Español". Con ello pretendía distinguirse frente al Cuerpo Nacional de Policía, cuyo informe sí señalaba claramente a las autoridades marroquíes por haber permitido e incluso canalizado el éxodo hacia la frontera ceutí. La orden de borrar cualquier referencia a Marruecos venía del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas.

El jueves de la semana pasada, dos días después de filtrarse el informe de la Policía Nacional, el general Peláez reunió a los miembros de la unidad de Información y pidió, por orden del DAO, eliminar cualquier referencia a la responsabilidad marroquí.

El informe que preparaban los guardias sí señalaba cierta responsabilidad marroquí. De hecho, los agentes de información observaron, a través de las cámaras del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, la presencia de agentes de la inteligencia marroquí entre los inmigrantes, siempre según "El Español".

La purga del informe se produjo después de una reunión entre el general Peláez y el general Llamas, al que el ministro Marlaska mantiene como DAO pese a estar investigado en el "caso Leire".

Las relaciones del general Luis Peláez con Marruecos son inmejorables. Cuatro semanas antes del asalto a la valla, encabezó una delegación española que entregó condecoraciones de la Guardia Civil a mandos de seguridad marroquíes por su cooperación y asistencia técnica.

Uno de los condecorados era el jefe de espionaje marroquí, Abdellatif Hammouchi, director general de Vigilancia del Territorio (DGST), el servicio de inteligencia interior de Marruecos, y director general de Seguridad Nacional (DGSN), el cuerpo de policía.

Durante la entrega de condecoraciones, Peláez describió a Marruecos como un "socio estratégico indispensable" en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y otros retos de seguridad.

La carrera del luarqués

En octubre de 2024, Luis Peláez Piñeiro fue nombrado general de brigada por la ministra Margarita Robles y a continuación se hizo cargo del Mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, con sede en Madrid. Antes ocupó un puesto de jefatura en el Departamento de Análisis Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial como Coronel.

Peláez, nació en Luarca el 21 de febrero de 1967. Se graduó en la Academia General Militar en 1992. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en los ámbitos de la intervención operativa y la investigación e inteligencia en ámbitos tales como el terrorismo y la delincuencia organizada.

Estuvo destinado en el Grupo Antiterrorista Rural (GAR), la Jefatura del Servicio Fiscal, la Jefatura de Información y la Jefatura de Policía Judicial. Como Coronel, estuvo destinado como vocal asesor en el Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad.

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El general ha recibido numerosas condecoraciones españolas y extranjeras. Es Licenciado en Derecho y Máster en Alta Dirección Pública. Está casado y tiene 2 hijas. Ejerce de luarqués, visita habitualmente Luarca particularmente durante el verano, donde no falta a las Fiestas del Rosario y San Timoteo, y donde se reencuentra con sus primos y amigos. En Luarca, el 17 de junio de 2022, falleció su padre, el subteniente de la Guardia Civil retirado Luis Peláez Nido, con 86 años.