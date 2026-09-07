Grafitis de Poch y con el pequeño Manu Barrera en el recuerdo: el HUCA incorpora un gimnasio para niños enfermos de cáncer

Manu Barrera vivió la mayor parte de su vida entre las paredes del Hospital Universitario de Asturias (HUCA), en Oviedo. Fue prácticamente su hogar desde los 18 meses, cuando se le diagnosticó una leucemia, hasta los 9 años, cuando falleció después de batallar contra la enfermedad sin cesar. Su lucha no cayó en saco roto y sus padres, Yésica González y Manuel Barrera, mantienen vivo su legado desde 2018 con la asociación «Deportes vs. cáncer infantil». Con base en Soto del Barco, desarrolla numerosas iniciativas a lo largo del año para sacar fondos y apoyar la investigación.

Encuentro deportivo, el pasado agosto, en la playa de Los Quebrantos. / Y. G.

Y toda esa labor, secundada por cientos de personas y voluntarios en Asturias, ha servido para que el HUCA esté a punto de incorporar –la previsión es que abra el próximo octubre– un gimnasio en el área de oncología pediátrica. Las obras están en la recta final y sólo quedan algunos retoques –el grafitero y muralista asturiano Poch decorará las paredes– para alegría de Yésica González, quien alumbró la idea lejos de Asturias, durante una visita al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que visitó para entregar al centro la primera beca de investigación de la asociación.

«Cuando salimos de allí le dije a mi marido, Lolo, ‘yo quiero llevar esto para Oviedo, un gimnasio para que los niños hagan deporte», recuerda González. La idea tenía para la madre una importancia destacada porque la actividad física desempeña un papel importante en la recuperación de los menores sometidos a tratamientos oncológicos. «Yo sé lo que es tener que enseñar a caminar unas cuantas veces, obligar a hacer deporte y otros ejercicios... Manu no quería, le costaba, pero era fundamental para su recuperación», recuerda la madre.

Entusiamo

La asociación se puso manos a la obra y planteó en el HUCA la idea: «Los médicos acogieron con entusiasmo la iniciativa». El proyecto ha llevado unos cuantos años y cuenta también con el apoyo de la Consejería de Salud. El pasado agosto, durante el encuentro deportivo solidario que se organiza en la playa de Los Quebrantos cada año, Yésica González anunció que en breve se vería cumplido el sueño del gimnasio infantil y que se habían recaudado todos los fondos necesarios. No es la primera iniciativa que llevan a cabo en el HUCA, al que han donado un ecógrafo a cuidados paliativos, diez sillones para la UCI pediátrica destinados a hacer más llevadera la estancia de los padres junto a sus hijos, además diferentes pantallas y equipamientos.

Yésica González y Manuel Barrera, con Manu Barrera / IGNACIO PULIDO

«La financiación procede fundamentalmente de los eventos organizados por la asociación y de las iniciativas que particulares, colectivos y empresas realizan para recaudar fondos», explica González. «La ayuda económica viene de la gente que nos ayuda, de la que va a los eventos...».

La madre de Manu quiere que con el gimnasio infantil los niños encuentren «un espacio diferente dentro del hospital, agradable y alejado en lo posible de la frialdad que suele asociarse a un entorno sanitario. Queremos hacer un sitio que sea mágico y especial para los menores, que no lo vean como algo frío, que les preste ir y que les preste estar allí en la medida posible», resume.

Este equipamiento es para los padres del pequeño de Soto del Barco una forma también de mantener presente el recuerdo de su hijo y convertir su experiencia durante la enfermedad en algo que pueda servir ahora a otros niños y a sus familias. «Era una ilusión, un deseo y ahora, por lo visto, se va a hacer realidad», celebra la madre de Manu Barrera.