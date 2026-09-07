“El mar ya no es el que era”: el Cantábrico marca máximos históricos de temperatura tras cuatro veranos de sofoco térmico

El agua que baña la costa asturiana está dejando de comportarse como ese océano helador y productivo que moldeó la identidad de la región. La combinación de sistemas teledirigidos por satélite, redes de boyas autónomas y las mediciones realizadas a bordo de los buques del Centro Oceanográfico de Gijón (IEO-CSIC), constatan una realidad inequívoca.

El litoral sufre una alteración térmica sin precedentes en sus series históricas. César González-Pola, investigador de Oceanografía Física del Centro Oceanográfico de Gijón, advierte de que la tendencia ya no permite hablar de "episodios aislados". Tras los picos registrados en veranos recientes, se consolida un escenario "desbocado en el que la temperatura marina bate sus propios techos".

La toma de datos sistemática que el Instituto Español de Oceanografía mantiene desde finales de los años 80, muestra que la capa superficial del agua se "calienta a un ritmo superior a las dos décimas de grado por década", asegura el investigador. El acumulado desde los años 70 supera ya el grado de incremento, y en la actualidad las medias del Cantábrico se mueven entre un grado y medio o dos por encima de lo que era "habitual" hace solo tres décadas. Para comprender la magnitud del fenómeno, basta con analizar la clara gradación térmica de este mes, cuanto "más al Oriente nos desplazamos, más se recalienta el mar", explica César González-Pola.

César González-Pola / JUAN PLAZA / LNE

Llanes marca el techo absoluto de toda Asturias, alcanzando unos sofocantes 22,0 °C, un valor que supera en 1,1 °C la media histórica de agosto y pulveriza el anterior récord de 21,8 °C anotado en 2023. Ribadesella sigue esa misma estela al registrar 21,7 °C, situándose casi un grado por encima del promedio del mes y rebasando el máximo de 2009. En Lastres el agua se sitúa en los 21,2 °C, rozando su récord histórico, mientras que en los arenales de Gijón y Luanco el termómetro marca 20,6 °C, lo que representa un salto de 1,7 °C respecto a la media habitual de toda la temporada estival. Más hacia el centro, Cudillero y Castrillón rompen la barrera de los 20 grados al marcar 20,2 °C, mientras que las aguas del occidente, como Tapia de Casariego y Castropol, se mantienen más estables registrando 19,4 °C y 19,7 °C respectivamente.

César González-Pola comenta que las campañas de muestreo mar adentro confirman que esta alteración "no es algo exclusivo de la orilla". Mar adentro, al norte de Cabo Peñas, los termómetros han llegado a registrar 23 °C en la superficie, un registro inusitado en esa zona oceánica. Este calentamiento responde en gran medida al "fallo del afloramiento costero". En condiciones normales, los vientos del Nordeste empujan el agua caliente de la superficie mar adentro, permitiendo que el agua profunda, "fría y rica en nutrientes, ascienda para refrigerar la costa". Sin embargo, en los últimos años la ausencia de estos vientos ha dejado la capa superficial "estancada y a merced de un sol constante que la cocina día tras día".

El fin de las algas autóctonas y la carabela portuguesa

El impacto directo sobre la biodiversidad submarina resulta "devastador". El incremento sostenido de la temperatura ha provocado la "desaparición casi total de los bosques submarinos de macroalgas pardas" (Laminarias), auténticas selvas de agua fría que servían de guardería, refugio y alimento para multitud de especies de peces y mariscos. Al colapsar este escudo natural, especies invasoras como el alga asiática (Rugulopterix okamurae) han encontrado el "camino libre y aguas cálidas para expandirse sin competencia".

En paralelo, la carabela portuguesa (Physalia physalis) ha pasado de ser un "visitante anómalo a una presencia constante en las playas". Al calentarse el océano, los grandes giros de agua de las zonas subtropicales del Atlántico se expanden y "atrapan" al Cantábrico en su área de influencia. Los investigadores del Oceanográfico han detectado incluso ejemplares muy pequeños, "casi crías", lo que confirma que este organismo "tan venenoso" ha comenzado a reproducirse en nuestras propias aguas.

Nacho Flórez rastreando el litoral castrillonense. SALVAMENTO DE CASTRILLON / IGNACIO PULIDO

"Como si esto fuese el Mediterráneo"

A pie de playa, las consecuencias las sufren directamente quienes velan por la seguridad de los bañistas. Nacho Flórez, jefe de socorrismo en Salinas con dieciocho años de servicio, describe la transformación vivida, señalando que este año no ha habido casi oleaje y el agua ha estado tremendamente tranquila, "como si esto fuese el Mediterráneo". El responsable del operativo enfatiza que desde hace "cuatro o cinco años la entrada de carabelas portuguesas es continuada", y asegura que era algo que jamás pasaba a este nivel.

Respecto al horizonte costero, las proyecciones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) anticipan que el nivel del mar subirá entre 30 centímetros y 1 metro para finales de siglo. Una amenaza constante para la erosión de los arenales y los paseos marítimos de una región cuyo mar, definitivamente, "ya no es el que era", concluye César González-Pola.