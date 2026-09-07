La princesa Leonor elige un bolso de la firma fundada por la sierense Marta Durán para su primer día en la Carlos III

La princesa Leonor afronta una nueva etapa en la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudiará el Grado en Ciencias Políticas, una vez concluida su formación militar de los últimos tres años en los Ejércitos de Tierra, del Aire y en la Armada.

El aterrizaje de la princesa de Asturias no ha pasado inadvertido para los presentes. A su llegada, la joven ha sido recibida por el rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias; la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo. Los tres se han encargado de darle la bienvenida a la universidad antes del comienzo de las clases. Las decenas de periodistas apostados a las puertas del centro le han lanzado algunas preguntas. Leonor solo ha dicho que llega a la universidad "con muchas ganas".

Un guiño a Asturias

Lo que tampoco ha pasado desapercibido ha sido el look de la princesa para afrontar su primera jornada como estudiante universitaria. La heredera ha apostado por un estilismo informal, compuesto por una camisa blanca de manga corta, unos tejanos anchos y oscuros y unas zapatillas blancas.

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La heredera tampoco ha dudado en llevar un bolso negro de gran tamaño, un accesorio cada vez más habitual entre las jóvenes estudiantes y que, además, tiene sello asturiano. Se trata del "Andy Bag Negro", de la firma Mas1, una marca fundada por la joven diseñadora sierense Marta Durán junto a Prado Rodríguez. El artículo, un "shopper" amplio y funcional de color negro adornado con tachuelas, está fabricado en España con piel natural. El interior destaca por ser muy práctico y organizado, ya que cuenta con un forro con tres bolsillos para tenerlo todo a mano. Una apuesta con la que Leonor refuerza su compromiso con la moda "Made in Spain".