Renfe retira dos convoyes Avril por fisuras, mientras Asturias utiliza la otra variante del tren

Renfe, compañía pública ferroviaria, retiró la semana pasada preventivamente dos trenes Avril de la serie 106 después de detectar indicios de fisuras en fase inicial en sus bogies, los elementos sobre los que se apoyan los ejes y las ruedas.

Las dos unidades prestaban servicio en el corredor Madrid-Levante y son de ancho fijo (solo pueden circular por ancho europeo), por lo que no se corresponden con los Avril de ancho variable (que pueden cambiar de un ancho a otro) que Renfe utiliza en Asturias, aunque estos sí forman parte del lote afectado. Fuentes de Renfe aseguran que "no se ha detectado ningún problema" en los vehículos que dan servicio en Asturias

Los nuevos casos se han conocido esta semana y suponen la segunda tanda de problemas de este tipo en los trenes Avril. Renfe ya había detectado fisuras en cinco unidades que circulaban por el corredor Madrid-Barcelona y puso en marcha en julio de 2025 un programa específico de control. La compañía sostiene que ese sistema está funcionando porque ha permitido localizar ahora las nuevas afecciones en una fase inicial y retirar los trenes antes de que el daño alcanzase una situación de mayor gravedad.

Hay, además, una diferencia relevante respecto a los primeros casos. Los dos trenes apartados ahora no habían circulado por el corredor Madrid-Barcelona, según la información trasladada por Talgo a Renfe. La operadora considera por ello que las condiciones de esa infraestructura no pueden explicar los nuevos daños y ha reclamado al fabricante que profundice en las causas, determine el alcance del problema y adopte las medidas técnicas necesarias.

La sucesión de casos provocó la reacción del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), que considera insuficiente el programa preventivo aplicado hasta ahora. El sindicato ha enviado sendos escritos a Renfe y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para reclamar información y supervisión sobre las medidas adoptadas. SEMAF sostiene que la aparición de nuevas fisuras demuestra que "el programa preventivo actual no ha funcionado" y exige medidas mitigadoras adicionales a las inspecciones que ya se estaban realizando.

El sindicato reclama además que la AESF supervise la respuesta al problema y advierte de que, si no se puede garantizar la integridad estructural de los bogies de los S106, habrá que "actuar en consecuencia con el material", incluso aunque la decisión resulte drástica. SEMAF asegura también que estudia acudir a otros organismos oficiales junto con sus servicios jurídicos.

Transformación de los trenes

Renfe, por su parte, ha respondido reforzando las medidas de control. Tras reunirse este viernes con SEMAF, la compañía ha anunciado que las inspecciones mediante partículas magnéticas pasarán de realizarse cada 10.000 kilómetros a cada 5.000, aproximadamente cada tres o cuatro días. También elevará los criterios preventivos para decidir cuándo retirar una unidad y realizará una nueva revisión de los bogies de la serie. La operadora admite que la aplicación de criterios más exigentes puede llevar a paralizar más trenes.

El episodio tiene una derivada para Asturias, aunque por ahora no existe constancia de que los trenes que circulan en el Principado hayan presentado ninguna fisura.

Los Avril asturianos pertenecen a la misma serie 106, pero utilizan bogies de ancho variable, que pueden cambiar de un tipo de vía a otra, mientras que las unidades afectadas son de ancho fijo. Renfe ha contratado con Talgo la transformación de los 15 convoyes de ancho fijo para convertirlos en trenes de ancho variable, una actuación que contempla la sustitución de sus actuales bogies por un nuevo modelo de "mayor robustez". La compañía ha asegurado esta semana que acelerará ese proceso tras la aparición de las nuevas afecciones. "Esta actuación permitirá sustituir los actuales bogies por un nuevo modelo de mayor robustez y constituye la solución definitiva para esta situación", sostiene Renfe, lo que parece indicar que los trenes asturiano tendrían una mayor fiabilidad.

Los Avril llegaron a Asturias en 2024 con la puesta en servicio de la conexión de alta velocidad con Madrid. Desde entonces, estos trenes forman parte de la oferta habitual entre el Principado y la capital.