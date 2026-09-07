Rescatan en helicóptero a una mujer que estaba "muy cansada y no podía seguir caminando" cerca del Urriellu, en Cabrales

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias tuvo que desplazarse a Cabrales este lunes a bordo del helicóptero medicalizado para rescatar a una mujer, que se sintió indispuesta en los Picos de Europa. La mujer y su acompañante estaban cerca del Urriellu, a tres kilómetros de Torrecerredo, cuando decidieron llamar al 112 Asturias. La pareja indicó al operador que la mujer estaba "muy cansada y no podía seguir caminando".

Hasta el lugar se desplazó el Grupo de Rescate, que recogió a la pareja y la trasladó a Sotres, donde tenían estacionado el coche. Finalizada la intervención regresaron a base a las 17.40 horas. Fueron informados el 112 Cantabria, el 112 de Castilla y León y la Guardian Civil.

En Peña Mea

Además, este domingo, el Grupo de Rescate evacuó en helicóptero al HUCA en Oviedo a una mujer de 32 años que resultó lesionada, en concreto con una fractura en el peroné, mientras hacía una ruta en Peña Mea, por debajo del Ojo de Buey, en Aller.

Lugar donde se produjo el rescate. / SEPA

El 112 Asturias recibió el aviso a las 15.40 horas. Llegaron al HUCA a las 16.28 horas. Fue informada la Guardia Civil y el SAMU.

Rescate en la vertiente cántabra de los Picos de Europa

Y este sábado, en la vertiente cántabra de los Picos de Europa, fue rescatada una senderista holandesa de 61 años que se encontró indispuesta mientras realizaba una rura por la senda de Fuente Dé a Espinama en Camaleño.

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Un momento del rescate en Camaleño. / 112 Cantabria

Tras recibir una primera asistencia sanitaria, se la derivó al Centro de Salud de Potes por sus propios medios. Además del helicóptero, se movilizó a los Bomberos de Cantabria, al 061 y a la Guardia Civil.