Así será la gran vuelta al cole es Asturias: novedades en todas las etapas

Cuenta atrás para la vuelta al cole en Asturias. Faltan dos días, el próximo miércoles 9 de septiembre, para que en torno a 97.000 alumnos -sin contar Universidad y FP- regresen a las aulas. En España más 8 millones retoman esta semana la actividad lectiva tras las vacaciones de verano; los extremeños son los más tardíos (vuelven el día 10), un día después de asturianos, valencianos, riojanos, gallegos y melillenses. Los primeros fueron los de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y los de Bachillerato de la Comunidad Foral de Navarra, que lo hicieron el viernes 4 de septiembre.

En el Principado los colegios se ponen en marcha el miércoles para Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y buena parte de las enseñanzas no universitarias. Un curso que llega cargado de novedades y que estará marcado por la aplicación de las últimas medidas del pacto Asturias Educa, la reducción de ratios, el refuerzo de las plantillas, el avance de la red pública de hasta 3 años y una nueva oferta de Formación Profesional.

También habrá novedades en la Universidad de Oviedo, que inaugurará oficialmente su curso también el 9 de septiembre y comenzará las clases al día siguiente, el 10.

A esos estudiantes se les unirán 10.182 profesores fijos, el número más amplio de la historia a los que se suma una primera remesa de más de 2.000 interinos que se completará el mismo día 9 con la publicación de una segunda bolsa de empleo, hasta alcanzar los 3.194.

Menos alumnos por aula y más apoyo

La reducción de las ratios es una de las medidas más visibles del pacto Asturias Educa. El Principado plantea consolidar durante este curso la reducción progresiva del número de alumnos por aula, que pasarán de 25 niños a 23.

También se pondrá el foco en el refuerzo del profesorado para los alumnos con necesidades. Se hará con la contratación de los 100 profesores de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) comprometidos con los sindicatos.

El pacto Asturias Educa, firmado en julio de 2025, encara este curso una de sus fases decisivas. Entre sus objetivos están la mejora de la calidad educativa, la equidad, la dignificación de la profesión docente y la reducción de la carga burocrática. Una de las medidas concretas que entra en vigor este mes es la reducción a 23 horas lectivas semanales para el profesorado de Infantil y Primaria. Motivo que ha fomentado, en gran medida, la contratación de profesores, superando la barrera de los 10.000.

La Consejería también pretende reforzar la autoridad del profesorado y avanzar hacia una mayor autonomía de los centros en su organización y funcionamiento. Lo hará con guías específicas. Es decir, distintas normas que marcarán el día a día de profesores, alumnado y familias.

Sin embargo, el inicio de curso no está exento de problemas. Los sindicatos docentes han advertido de que todavía existen plazas sin cubrir en determinados centros y especialidades y critican el incremento de la carga burocrática. Una cuestión que, según denuncian, desestabiliza el inicio de curso, ya que el 100% de la plantilla se incorporará con las clases empezadas, al publicarse la segunda lista de interinos el 9 de septiembre.

Además, la digitalización seguirá ocupando un espacio importante en los colegios e institutos. Los centros deberán continuar desarrollando sus planes digitales y potenciando el uso pedagógico de la tecnología, tal y como se explica en la circular de inicio de curso, que también dedica atención específica a la protección de datos y al uso de herramientas digitales e inteligencia artificial (IA). La intención es que la tecnología se incorpore al proceso educativo, pero dentro de un marco que garantice la privacidad y el uso responsable de estas herramientas, aseguran desde el Principado.

Formación Profesional: dos nuevos títulos

La FP vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del nuevo curso. Asturias incorporará dos nuevas titulaciones: el grado básico de Acceso y Conservación de Instalaciones Deportivas y el ciclo de grado medio de Seguridad. Ambos se impartirán en Gijón.

El nuevo sistema de Formación Profesional sigue avanzando hacia un modelo más vinculado a las empresas. La Ley de FP, en pleno funcionamiento desde el curso pasado, refuerza el carácter dual de estas enseñanzas, con formación tanto en el centro educativo como en empresas.

La Universidad, el día 10

La vuelta a las aulas también alcanza a la Universidad de Oviedo, aunque con un calendario ligeramente diferente. La institución inaugurará oficialmente el curso académico 2026-2027 el miércoles 9 de septiembre, mientras que el periodo lectivo comenzará el jueves 10 de septiembre. Este curso será, además, el del desembarco de la universidad privada en Asturias.

Los nuevos universitarios están teniendo estos días sus Jornadas de Acogida, con actividades organizadas entre el 2 y el 10 de septiembre para conocer las facultades y escuelas, los servicios universitarios, las titulaciones y las posibilidades de participación en la vida universitaria.

La gran novedad de la institución académica asturiana estará en su oferta de titulaciones. La Universidad ofrecerá 5.494 plazas de nuevo ingreso en estudios de grado para el curso 2026-2027. Todas ellas con matrícula gratuita. Una medida, la de la gratuidad, que el Principado extiende desde este año a los alumnos de segundo curso que no tendrán que pagar por su titulación.

Entre las novedades destaca el nuevo doble grado en Pedagogía y Educación Social, con 40 plazas. También se incorpora el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 40 plazas, en la Facultad Padre Ossó, y se amplía la oferta de Educación Social, que incorpora 40 nuevas plazas en modalidad online, además de las presenciales.

La oferta de doctorado contará, por su parte, con 675 plazas repartidas entre las distintas ramas de conocimiento.

Una universidad cada vez más europea

Otro de los grandes proyectos que marcará el nuevo curso universitario será el desarrollo de Ingenium, la alianza europea coordinada por la Universidad de Oviedo.

El objetivo es avanzar hacia “una universidad más integrada en el espacio europeo”, con mayor movilidad, titulaciones conjuntas, recorridos formativos compartidos, reconocimiento académico automático y una mayor digitalización de los procedimientos.

La institución implantará este septiembre los "Ingenium Pathway Programmes". Un modelo que permitirá a los estudiantes ampliar sus habilidades y cursar asignaturas en distintas universidades europeas con un plan de estudios que incluye un primer año de clases online y estancias cortas, y otro segundo con una movilidad de larga duración.

Lo harán con cinco programas piloto en los que participarán un número reducido de alumnos. Serán tres en grados (Comercio y Marketing, Turismo y Trabajo Social) y dos en másteres (Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud, y Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia).

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El curso 2026-2027 será, por tanto, un año de consolidación de buena parte de las reformas educativas emprendidas en Asturias. Mientras los más pequeños preparan mochilas, libros y mandilones, los universitarios ya ponen rumbo a las facultades. La vuelta a las aulas asturianas empieza ya. El 9 de septiembre será el primer gran día de un curso que llegará con cambios en prácticamente todos los niveles educativos.