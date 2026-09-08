Adolfo, gracias

Creo que uno de los aspectos más importantes de la vida es saber ser agradecido. Y yo me siento profundamente afortunado por haber tenido la oportunidad de conocerte, Adolfo. Hablar de Adolfo Rivas es hablar de compromiso. No de ese que se proclama, sino del que se demuestra. Del que obliga a perseverar, a hacerse preguntas y a no aceptar como inevitable aquello que puede cambiarse.

Comenzó muy joven trabajando con menores y jóvenes que atravesaban situaciones especialmente complejas. Desde entonces ha permanecido cerca de quienes necesitan más apoyos para avanzar. Su llegada a Asturias abrió una etapa decisiva que le llevó, en 1997, a asumir la dirección de la Fundación Vinjoy. Resulta difícil entender la Vinjoy actual sin Adolfo Rivas, sin olvidar al extraordinario equipo humano que ha sabido reunir y hacer crecer a su alrededor. La Fundación atravesaba entonces un momento complicado. Lo que vino después fue mucho más que asegurar su continuidad.

Vinjoy amplió su respuesta a nuevas realidades: desde las personas sordas y con dificultades de comunicación hasta la discapacidad, la infancia, la juventud y las situaciones de exclusión. Sin embargo, para comprender la aportación de Adolfo no basta con enumerar programas. Lo que verdaderamente la define es una manera de mirar a las personas. Una intervención que permita avanzar en autonomía, acompañe sin sustituir y ofrezca apoyos sin decidir por quien los recibe.

Conocí personalmente a Adolfo en 2013, cuando asumí la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Asturias. Desde entonces hemos mantenido un sólido intercambio de ideas, nacido muchas veces de una pregunta decisiva: ¿qué podemos hacer para mejorar la vida de las personas? En estos años hemos debatido, discrepado, imaginado y construido. Adolfo no se conforma fácilmente con las respuestas conocidas. Cuando considera que algo puede hacerse de otra manera, pregunta, propone, insiste y vuelve a insistir. Esa perseverancia puede resultar incómoda, pero también hace avanzar muchas ideas.

De esa inquietud han surgido iniciativas como el Programa Puente, el trabajo desarrollado en el CAI o nuevas formas de intervención con jóvenes con problemas de comportamiento y convivencia. También su apuesta por el arte y el deporte como espacios de creatividad, inclusión y participación, y su impulso a programas que reconocen la importancia de la lengua de signos y de los implantes cocleares para favorecer la comunicación y la autonomía de las personas sordas.

Quiero detenerme especialmente en Soberanía Individual, dirigido a personas con discapacidad intelectual víctimas de violencia sexual. Su nombre contiene una idea poderosa: incluso cuando alguien necesita especial protección, debemos preservar su capacidad para decidir. Proteger nunca debería significar apropiarnos de la voluntad de nadie. Estos años me han permitido conocer no solo al responsable de una institución, sino al hombre que hay detrás.

Adolfo tiene convicciones profundas. Es inconformista, persistente y, cuando hace falta, incómodo ante aquello que considera injusto. Porque trabajar con Adolfo no significa estar siempre de acuerdo. Significa saber que detrás de una discusión existe voluntad de encontrar soluciones. Tiene capacidad para escuchar, generar complicidades y construir equipos, pero, especialmente, para creer en las personas y en sus posibilidades, incluso cuando otros solo ven dificultades.

De esa forma de entender la acción social nació el Modelo de Intervención Socioeducativa Avanzada, una de sus aportaciones profesionales más relevantes. La experiencia acumulada se transformó en conocimiento compartido y llevado a otros lugares, con importante proyección fuera de Asturias, particularmente en Latinoamérica. A ello se suman sus doce años al frente de Cáritas Asturias, sus responsabilidades en Cáritas Española y una intensa actividad docente y divulgadora. Nunca entendió la acción social como algo encerrado dentro de una organización.

Pero si tuviéramos que hacer balance, deberíamos olvidarnos durante un momento de cargos, centros y programas. Porque detrás de todos ellos encontramos personas: jóvenes que descubrieron una oportunidad cuando parecía que las puertas se cerraban; personas que avanzaron hacia una mayor autonomía; víctimas que encontraron apoyo; familias que dejaron de sentirse solas. Ahí está la verdadera dimensión de una trayectoria como la suya.

El nombramiento de Adolfo como Hijo Adoptivo de Asturias tiene por eso un significado que va mucho más allá de una distinción institucional. Asturias reconoce a alguien que llegó de fuera y decidió hacer de esta tierra su lugar, su compromiso y una parte fundamental de su vida, contribuyendo durante décadas a hacerla más justa, inclusiva y solidaria. Adolfo habla desde hace años de la aspiración de hacer de Asturias, además de un paraíso natural, un "paraíso social".

Algunos podrán considerarlo una utopía. Yo prefiero entenderlo como una ambición. Porque una de las cosas que he aprendido compartiendo estos años con él es que detrás de los cambios importantes suele haber alguien que antes se atrevió a pensar que eran posibles. Adolfo es dignidad, compromiso, inclusión y, sobre todo, apuesta por las personas. Por eso quiero terminar como empecé: dando las gracias. Gracias, Adolfo, por lo que has hecho, por las conversaciones y las discrepancias, por las ideas compartidas y por recordarnos que trabajar para mejorar la vida de las personas sigue mereciendo la pena. Este 8 de septiembre, cuando recibas el título de Hijo Adoptivo de Asturias, nuestra tierra reconocerá mucho más que una trayectoria. Reconocerá una forma de entender el compromiso con los demás y te devolverá, en forma de respeto, reconocimiento y afecto, una pequeña parte de todo lo que tú le has dado. Y quizá ahí esté el verdadero sentido de este nombramiento: Asturias te hace hijo suyo después de tantos años dedicados a conseguir que quienes viven en ella puedan sentirse ciudadanos de pleno derecho.

Gracias, Adolfo.