Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 8 de septiembre de 2026

Oviedo

Actuaciones de grupos folclóricos en la calle en el Día de Asturias

Las calles del centro de la ciudad se llenarán de música y baile tradicional durante la jornada festiva. A partir de las 11.30 horas actuará el Grupo Folclórico «Trasgu» en el casco antiguo y el Grupo de Baile «Nocéu» en la zona de la Catedral y Gascona. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, la Asociación de Baile y Música Tradicional «La Xordia» recorrerá el Oviedo antiguo. Estas actuaciones se enmarcan en el programa «Folclore en la calle».

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Desde el 4 de junio hasta el 25 de octubre puede visitarse la exposición «Intercambios», comisariada por Laura Baños, con la que se inaugura una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI La entrada es gratuita.

Gijón

Fiestas de Cimavilla

Prosiguen las celebraciones de Los Remedios y La Soledad en el barrio Alto. A las 12.00 horas, desfile acompañado de gaitas con «Introcharangueros» y «cabezudos». También habrá música en directo en las plazas. A las 13.30 horas, sesión vermú amenizada por «Jimaguas». A las 21.30 horas, cine en el auditorio del Cerro de Santa Catalina.

Fiestas de La Guía

La actividad continúa en las celebraciones en honor a Nuestra Señora de La Guía. A las 12.00 horas, misa y procesión y, a las 13.00 horas, reparto del bollo y subasta del ramo. La sesión vermú la amenizarán Francis Ligero y Jennyfer Álvarez. A las 14.30 horas, comida de confraternización vecinal y, a las 20.00 horas, fin de fiesta con Fran Juesas.

Fiestas de La Camocha

Última jornada festiva en La Camocha, que además será el día grande. A las 9.00 horas, alborada. A mediodía, misa en honor a la Virgen de Covadonga, con procesión posterior. El homenaje al minero en el parque Primero de Mayo será a las 13.00 horas. Después habrá baile regional con «Coros y Danzas Jovellanos». A las 14.00 horas, sesión vermú con Mercedes Ben Salah y paellada. A las 19.00 horas, actuará el «Grupo Límite».

Fiestas de Serín

La parroquia de Serín finaliza sus fiestas por Nuestra Señora de Covadonga. A las 12.00 horas, misa solemne amenizada por el grupo de baile «El Marabayu». A las 13.00 horas, sesión vermú.

Fiestas del Grupo Covadonga

Última fecha de las fiestas sociales del Real Grupo de Cultura Covadonga. A las 11.45 horas, en la sede de Las Mestas, actuación del grupo de Coros y Danzas. a las 12.15 horas, procesión de la Santina e, inmediatamente después, ofrenda floral a los socios fallecidos junto al busto de Jesús Revuelta. Habrá misa y, a las 13.00 horas, entrega de distinciones a deportistas con medalla en Campeonatos de España y/o internacionales en 2025, empleados con 25 años de servicio al club, «Trayectoria Deportiva» y «Grupista Ejemplar». A las 14.00 horas, Julia Sariego amenizará la sesión vermú.

Fiestas del Club Santa Olaya

Las fiestas sociales del Club Natación Santa Olaya llegan a su fin. A las 11.00 horas, comenzará la subida a la Campa Torres. Además, habrá misa a las 13.00 horas y comida de hermandad a las 14.30 horas. Para los más pequeños habrá hinchables, fiesta de la espuma, etc.

Parque hinchable en el parque de los Hermanos Castro

En el Parque de Los Hermanos Castro está instalado el parque hinchable Funbox. Más de 4.000 m² de castillos hinchables, toboganes, obstáculos y túneles en un parque pensado para la diversión familiar. Las entradas cuestan entre 11 y 16 euros según el día y dan acceso a sesiones de 90 minutos. Funbox abre de jueves a domingo y festivos. Los jueves y viernes funcionará de 17.30 a 22.00 horas y los fines de semana, de 10.00 a 22.00 horas.

«Convivium», en el Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», instalada en el Palacio de Revillagigedo, explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición de indumentaria en el Pueblu d’Asturies

A las 17.00 horas, habrá una visita guiada a la exposición «Fotografía social de Mario Pascual (1959-1970)». Asimismo, se puede ver la exposición temporal en el Muséu del Pueblu d’Asturies, integrada en la exposición permanente «La vida doméstica en Asturias, 1800 – 1965»: «EXPUESTAS». Ropa Interior femenina en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies». A través de seis prendas de ropa interior y lencería femenina, utilizadas entre finales del siglo XIX y los años sesenta del siglo XX, se muestra la evolución de esta vestimenta concebida para proteger, abrigar, aportar higiene y comodidad, pero también para ocultar o mostrar el cuerpo.

Exposición sobre el Románico gijonés en el Antiguo Instituto

La exposición «Iglesias de Fábrica Románica en Gijón» puede verse en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, organizado por la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA). Se podrá ver del hasta el 8 de septiembre de 2026, de lunes a viernes: de 9.00 a 21.00 horas, los sábados: de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas y los domingos y festivos de apertura: 12.00 a 14.00 horas. La muestra ofrece información gráfica y descripción de doce de las iglesias que conservan restos románicos de finales del siglo XII-siglo XIII del concejo de Gijón: portadas, arcos de triunfo, ábsides, canecillos y otros elementos. También puede visitarse hasta el día 8 la exposición_«La imaxe, lo tapecío», de Pablo Casanueva.

Exposición de pintura y fotografía en El Llano

El centro municipal integrado de El Llano acoge hasta el 4 de octubre (de lunes a sábado, de 8 a 21.30 horas, y el domingo de 8 a 15.00 horas) la exposición «Guille López:_luz y grafito». Es una propuesta artística que explora el rostro humano a través de dos lenguajes visuales: la fotografía en blanco y negro, y el retrato a lápiz. Esta exposición es obra de los artistas asturianos Guille López y José Ramón López (Moreno), padre e hijo, fusiona la precisión luminosa de la fotografía con la fragilidad del grafito, creando un diálogo que revela la esencia de la mirada, la expresión y la identidad.

Exposición de cohetes en el centro municipal de La Arena

«Cohetes y satélites» es el título de la muestra que se puede visitar hasta el día 29 de septiembre. Aníbal Vega del Río, miembro de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega y presidente de la recién creada Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio, es el artífice de una exposición con réplicas a escala de los diferentes satélites que España fue teniendo desde su primer Intasat en 1974; maquetas de tamaño real de cubesats (con electrónica integrada que emula satélites emitiendo telemetría real), y futuros cohetes tripulados, algunos ya en servicio.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 19 de septiembre puede visitarse la exposición_«Imagen latiente», del artista madrileño Carlos Tárdez. Los horarios son de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Cómic en Avilés

Las XXXI Jornadas del Cómic «Villa de Avilés» abren sus puestos a las 17.00 horas y celebran charlas con Bartolomé Seguí, Danide, Pep Brocal y Juni Ba en el auditorio de la Casa de Cultura. La sesión de firmas comenzará a las 21.00 horas.

Visita a la Rula

La Nueva Rula de Avilés ofrece a las 16.45 horas una visita guiada gratuita para conocer el recorrido del pescado desde su llegada a puerto hasta la subasta. Es imprescindible reservar plaza en la Oficina de Turismo, en el 985 54 43 25 o en turismo@aviles.es.

Paseos por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés, al final del paseo Manuel Ponga, acoge salidas en barco por la ría a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El precio del paseo de una hora es de 8 euros.

Mortadelo y Filemón y la ciencia

La Sala de Cómic de Avilés, en la calle de La Ferrería, exhibe «La ciencia de Mortadelo y Filemón», una muestra con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones del CSIC. Abre de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Bienal Climática

Varias sedes de Avilés acogen las exposiciones de la Bienal Climática, con propuestas como «Estación Meteo», «Industrias Presentes», «Duelos y Júbilos» y «Exposiciones en diálogo», repartidas por espacios como la Escuela de Artes y Oficios, la Noria, Camposagrado, Valdecarzana, el Parque Ferrera y el Niemeyer.

Naturalezas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer presenta «Naturalezas vivas», con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló o Sebastião Salgado. La entrada cuesta 5 euros y abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge «¡Aquí hay petróleo!», una muestra sobre los combustibles fósiles, las formas contemporáneas del poder y la historia cultural de la modernidad fósil en España, con especial atención al franquismo.

Las Cuencas

Fiestas de El Carbayu en Langreo

Langreo celebra las fiestas de su patrona, la Virgen de El Carbayu. Hoy es su día grande. A las 11.30 será la bendición del ramo con el grupo de baile «Reija», y a continuación tendrá lugar la lectura del pregón, con Ramón Secades, presidente del San Esteban de Ciaño. También se nombrará Langreano de Honor 2026 al músico Marino Díaz. A las 13.00 será la misa cantada, y a continuación, la esperada procesión por el entorno del santuario. A las 15.00 comienza la comida campestre, con actuaciones de «Reija» y de la cantante Mina Longo. Por la tarde (20.00) actuará el Trío «Nostalgias» y a las 22.30 se inicia la verbena con DJ Vas Bailar y la orquesta «Fania Blanca Show».

Fiestas de Requejo, en Mieres

El barrio de Requejo celebra sus fiestas de la Virgen de Covadonga. De 12.00 a 17.00 se entregará el «bollu», y de 13.30 a 16.00 habrá vermú musical con el grupo «Spoiler».

Felguera, en Riosa, en fiestas

La localidad de Felguera, en Riosa, celebra a Nuestra Señora de los Remedios. A las 13.15 será la misa, y después la «puya’l ramu» y la sesión vermú. Por la tarde (17.00), juegos infantles y a las 19.00, baile con Berto y su Acordeón. Desde las 20.00 se repartirá el «bollu».

Carrio (Laviana) celebra sus fiestas

Carrio, en Laviana, celebra su fiesta de Nuestra Señora de los Remedios. A las 11.00 el día empieza con el pasacalles desde las 11.15, la misa. A continuación, la «puya’l ramu» y la seión vermú. A las 15.00 horas habrá paella para los socios de la Asociación la Ballena, y desde las 19.00 la verbena con el dúo «Reflejos».

Romería de Miravalles, en Aller

Miravalles, en Aller, celebra la popular romería de su patrona, «Alcaldesa perpetua» del concejo. A las 10.00 hay chupinazo y pasacalles, y desde las 11.00 la procesión. A continuación, la misa y la segunda parte de la procesión, y desde las 14.30, el vermú musical con David Payares. A las 19.00 la verbena contará con el grupo «Ideas» y Astur DJ.

Exposición «30 miradas sobre las Cuencas» en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el 15 de septiembre la exposición «30 miradas sobre las Cuencas», una muestra organizada con las imágenes seleccionadas en el concurso organizado con motivo del 30 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El horario de visita de la exposición es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Mercado en Riosa

Los puestos –una docena– con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la travesía de Santa Bárbara entre las 8.00 y las 1400 horas aproximadamente.

Centro

Cine en Candás

El Teatro Prendes de Candás acoge hoy una doble sesión de cine: a las 17.00 horas los más pequeños podrán disfrutar con la película de animación infantil «Nicky, la aprendiz de bruja», del director japonés Hayao Miyazaki; y a las 19.00 horas se proyectará «La odisea», dirigida por Christopher Nolan.

Exposición «La sidra de papel» en el Ateneo de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa abre las puertas de la exposición «La sidra de papel». Ubicada en la Sala Evaristo Arce Piniella, la muestra exhibirá hasta el próximo 16 de septiembre la extensa colección de Fernando Paredano. Los asistentes podrán explorar la historia visual de nuestra bebida más emblemática a través de etiquetas, postales, cromos y diversa publicidad antigua. Se trata de un recorrido gráfico fascinante, impulsado por el Ayuntamiento local, para reivindicar la estética y el patrimonio de la cultura sidrera.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Cierra los lunes. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Oriente

Fiestas de Nuestra Señora de Covadonga en Cangas de Onís

Cangas de Onís celebra la festividad de Nuestra Señora de Covadonga y Día de Asturias con una completa programación en la que destacan la extracción de la Virgen de Covadonga del Lago Enol, la misa solemne en la Real Basílica y la procesión de la Santina hasta la Santa Cueva.

Exposición «Mi mundo entre texturas» de Conde_N_Arte en Colunga

En la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga se podrá visitar la muestra «Mi mundo entre texturas», firmada bajo el nombre Conde_N_Arte. Impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga, la exhibición pictórica estará disponible hasta el próximo 9 de septiembre. Los asistentes podrán visitarla de lunes a viernes, en horario de tarde, de 17.30 a 19.30 horas.

Muestra «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle». Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Exposición «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», en Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge, hasta el 16 de septiembre, la exposición de grabados «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», del artista mierense Inocencio Urbina, ya fallecido. La muestra reúne una serie de estampas a la punta seca que retratan algunos de los pozos y lavaderos más emblemáticos de la cuenca minera asturiana. Puede visitarse de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas, y los viernes de 9.00 a 14.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Llanes

Como cada martes, de 8.00 a 14.00 horas aproximadamente, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Occidente

Día de Asturias en Castropol

La festividad del Día de Asturias tendrá una completa programación que llenará todos los rincones de Castropol. A partir de las 12.00 horas el paseo del muelle ofrecerá talleres demostrativos de oficios artesanos, pasacalles de la Banda de Gaitas «El Penedón», animación de calle con «Áncora», de Hipnótica Circo Teatro (12.30 horas), paseos en barco por la ría, alfombra floral de la Asociación El Pampillo, y, en el espigón, taller showcooking de ostras. Además, habrá visitas guiadas a las 12.00, 13.30, 15.30, 17.00 y 18.30 horas, con inicio del recorrido en el Parque Vicente Loriente y previa inscripción. A las 13.00 horas habrá canción tradicional asturiana con la Asociación Cultural Canción Asturiana Narcea, y a las 14.00 actuará Carmelita en el espigón del muelle. a las 14.30 horas se encargará de la amenización el pasacalles de la Banda de Gaitas «El Oso Pardo». A las 15.30 horas será el turno del deporte, con la I Regata de bateles Día de Asturias, y a 17.30 horas, zalea barcos de vela latina. Cerrará la jornada la actuación de la Orquesta Waykas en el paseo del Muelle.

Exposición cultural en Salas

El Centro Cultural Balada presenta una muestra artística colectiva en Salas, en apoyo a la candidatura de la localidad como Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. La exposición, titulada Expo Salas 2026, se llevará a cabo del 1 al 15 de septiembre en el Centro Cultural Juan Velarde. La muestra contará con obras del Colectivo Asturvania, una agrupación que busca hermanar a Asturias y Transilvania (Rumanía).

«50 años de carteles de Puerto de Vega»

La Casa de Cultura de Puerto de Vega ya acoge, hasta el próximo 6 de septiembre, la exposición «50 años de carteles de Puerto de Vega». La muestra, abierta diariamente de 20:00 a 22:00 horas, exhibe la excelente colección de Manuel R. Fernández Méndez. El gran atractivo de esta cita es su carácter dinámico: cada jornada se exponen carteles diferentes y a las 21:00 horas se ofrece una breve explicación sobre las obras del día. Una crónica visual imprescindible del último medio siglo de la localidad.

Museo de la Miel de Boal

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez «Naro», figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, cerrado.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de unos treinta minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por parte de la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Mercados en en La Caridad, Salas y Soto de Luiña

Noticias relacionadas

La capital de El Franco acoge su mercadillo semanal en el parque de María Cristina, entre las 8.00 y las 14.00 horas. Asimismo, la villa salense celebra su mercado semanal en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas, y en la plaza de la Iglesia de Soto de Luiña, entre las 9.00 y las 14.00 horas aproximadamente, se instalarán una docena de puestos que ofrecen productos de alimentación, artesanía, jardinería y textil.