Alsa no levanta el pie del acelerador: sus ingresos aumentan un 8% en el segundo trimestre del año
Los ingresos por la actividad internacional se incrementaron un 21% pese a la menor presencia en Marruecos y las dificultades en Reino Unido
La compañía de transporte de viajeros de origen asturiano Alsa incrementó un 8% sus ingresos en el segundo trimestre del año, incluyendo toda su actividad tanto en España como en el mercado internacional, en países como Marruecos, Suiza, Portugal, Bahréin, Arabia Saudí o Reino Unido. Excluyendo la actividad en este último país, donde Alsa está asumiendo poco a poco la gestión de los autobuses de su matriz británica (Mobico, antes National Express) y donde más está sufriendo el negocio, los ingresos hubiesen subido un 13,7%.
Se trata de las cifras adelantadas por Mobico con motivo de una actualización al mercado de su evolución operativa, que no incluye cifras brutas, a la espera de la presentación de sus resultados financieros definitivos.
Las líneas de largo recorrido de Alsa facturaron un 7% más entre abril y junio respecto a ese mismo periodo del año pasado, aupadas por el incremento sostenido en la demanda, arrojando un aumento de la rentabilidad del 4,2% en ese negocio.
Los ingresos de los autobuses regionales avanzaron un 10,5%, tras dispararse un 14,3% el volumen de pasajeros en los contratos con riesgo de demanda. Por su parte, las líneas urbanas aumentaron un 6,4% su facturación y un 10,8% sus pasajeros en el último trimestre.
En cuanto a la actividad internacional, aumentó sus ingresos un 21,3%, consiguiendo compensar la reducción de su presencia en Marruecos a finales de 2025 y la reducción del 16,7% de la facturación en Reino Unido con el incremento de la actividad en otras regiones.
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