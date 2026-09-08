La Asociación Emburria recibe la Medalla de Asturias: un premio para todos los que "emburriaron"

La Asociación Emburria recibió la Medalla de Asturias como reconocimiento a 24 años de trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias en el medio rural. La entidad, nacida en Cangas de Onís en 2002, ha ido acercando recursos y apoyos a una zona en la que la dispersión de la población y las dificultades de transporte hacen especialmente necesario este tipo de servicios.

"Recibir la Medalla es un orgullo inmenso para todos nosotros. Es el reconocimiento al trabajo de estos 24 años acercando los recursos, los apoyos y las oportunidades para que las personas con discapacidad y sus familias puedan tener su proyecto de vida aquí, en la zona rural", aseguró María Hórreo, directora de Emburria, que quiso compartir el reconocimiento con todas las personas que han participado en el proyecto: "Este reconocimiento es parte de todos los que emburriaron todos estos años junto a nosotros y han hecho posible este proyecto". Hórreo resumió en una idea el principal aprendizaje de la asociación durante este tiempo: "Los cambios solo se consiguen cuando todos remamos en la misma dirección". Esa es, explicó, la filosofía de Emburria, que trabaja "codo a codo" con las familias, los voluntarios, los profesionales, las entidades, las administraciones y la comunidad. "Eso hace que hagamos una comunidad inclusiva", señaló.

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"Quedan cosas, como el transporte, la dispersión de la población. Se están dando pasos muy grandes", explicó Hórreo, que también situó la vivienda entre las principales preocupaciones.