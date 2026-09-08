Asturias aspira a no perder estatus educativo en el nuevo Informe PISA

Asturias aspira a que su sistema educativo se mantenga en los puestos altos del ranking nacional de calidad, en los resultados del Informe PISA de 2025 que se conocerán hoy, martes.

De periodicidad trienal, este estudio se realiza en todo el mundo occidental que abarca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Evalúa de forma comparativa los conocimientos y habilidades de los alumnos de 15 años, con el objetivo de comparar sistemas educativos y detectar fortalezas y problemas.

En su anterior edición, de 2022, el informe PISA reveló, a nivel nacional, una caída en matemáticas y una tendencia descendente en lectura a lo largo de la última década. Los malos resultados se atribuyeron, con carácter general, a los condicionantes negativos que impuso la pandemia de covid-19.

La valoración de dos expertos

«En el PISA de 2022 se observó un empeoramiento global, pero en Asturias no lo hubo. Parece que nuestro sistema se resintió menos ante el covid», explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA Luis José Rodríguez Muñiz, catedrático de Didáctica de la Matemática y vicepresidente primero de la Real Sociedad Matemática Española, quien añadió que la red educativa regional «está en una situación buena, al nivel de países europeos de nuestro entorno, con puntuaciones elevadas en matemáticas, lectura y ciencias». En consecuencia, señaló Rodríguez Muñiz, «tengo esperanza de que Asturias mantenga la buena posición, porque los factores determinantes no han cambiado mucho».

Luis José Rodríguez Muñiz es uno de los dos expertos asturianos figuran en el equipo de autores del «Informe sobre resultados PISA» publicado el mes pasado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). Otra firmante de este análisis es Begoña Camblor Pandiella, profesora de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Oviedo. «Asturias se sitúa entre las comunidades autónomas con mejores resultados, especialmente en competencia lectora», indicó la profesora Camblor, quien puntualizó que «más interesante que la posición de Asturias es analizar qué centros, contextos y grupos de alumnado están obteniendo mejores o peores resultados, para identificar prácticas que funcionan y detectar dónde se están produciendo dificultades».

Cataluña incumple las normas

Incluso antes de la publicación del informe, la polémica ya está servida: los datos de Cataluña han sido descartados por la OCDE por haber superado la tasa de exención permitida por la OCDE, hasta alcanzar el 23,2%, cuando la OCDE contempla un máximo del 5%.

Así, de los 2.545 alumnos de 15 años de los 51 centros catalanes seleccionados para realizar las pruebas, 591 fueron exentos: 6 por tener una discapacidad física, 493 por alguna necesidad de apoyo por cuestiones «cognitivas, conductuales o emocionales», y 92 por acusar un dominio insuficiente de la lengua. Es decir, no hicieron la prueba el grueso de alumnado con alguna dificultad. En cambio, la consigna de Pisa es que haga el examen el conjunto del alumnado, sean cuales sean sus dificultades, para obtener una fotografía lo más fiel posible de la realidad en las aulas de cada territorio.

Page habla; Asturias, no

A la espera de los resultados, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzó ayer que el sistema educativo de la región estará «muy bien posicionado», con un resultado «por encima de la media».

Desde Asturias, la Consejería de Educación no quiso soltar prenda hasta que se desvelen los datos, a las 9.30 horas de hoy.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, pidió ser optimistas ante los resultados del nuevo informe, tras el empeoramiento registrado en la última edición. «Hay que ser siempre optimista y hay que superar todos los obstáculos que, en este caso, hablando de educación, son imprescindibles para cualquier país», argumentó en una entrevista con TVE, recogida por Europa Press, en la que repasó algunas medidas que ha adoptado el Ministerio ante los peores resultados del último informe.

Así, explicó, «en los programas de cooperación territorial con las comunidades se han reforzado, con dinero, las áreas de competencia lectora, lengua y competencia matemática porque son los conocimientos más importantes que han fallado durante algunos años».

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Las críticas de Ayuso

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alertó sobre los datos «alarmantes» que va a arrojar el Informe PISA, y los vinculó a la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), una norma en la que, a su juicio, han quedado «relegados aspectos fundamentales» apostando por «ideología» y sesgando «el esfuerzo y el conocimiento». La presidenta madrileña subrayó que están llegando a la Universidad alumnos «con carencias, sin hábito de lectura profunda y con grandes dificultades para afrontar un texto complejo o un problema matemático no muy difícil». Según Ayuso, la Universidad «no puede ni debe rebajar» los niveles de exigencia.

Luis J. Rodríguez: "Asturias se beneficia de tener una sociedad más homogénea" Luis José Rodríguez Muñiz, catedrático de Didáctica de la Matemática y vicepresidente primero de la Real Sociedad Matemática Española, destaca que, en las pruebas PISA de los últimos tiempos, Asturias «está en una situación buena, al nivel de países europeos de nuestro entorno, con puntuaciones elevadas en matemáticas, lectura y ciencias». El Principado ocupa la parte alta del ranking, «con niveles similares a Castilla-León y Navarra». En los resultados obtenidos «influyen las diferencias de contexto socioeconómico y demográfico». Que PISA dé resultados más altos o más bajos –indica el catedrático asturiano– «no se debe atribuir a la inmigración, pero se sabe que cuando el sistema educativo no logra integrar a personas con lengua vehicular diferente o a personas en situación socioeconómica más vulnerable, eso repercute en el sistema». La buena posición de Asturias en el ranking obedece a que «Asturias tiene una sociedad más homogénea desde el punto de vista socioeconómico». Asimismo, se percibe el efecto de «una ratio más elevada de profesores por alumno».