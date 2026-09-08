Asturias destaca en alumnos excelentes y tiene menos rezagados que la media nacional, pero la brecha social impacta en el rendimiento escolar

Los resultados regionales de PISA 2025 sitúan de nuevo a Asturias entre las comunidades con mayor rendimiento educativo, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, pero en un marco de caída generalizada de la puntuación en el conjunto del país. El análisis detallado de los datos del informe revela, además que Asturias consigue buenos resultados en las competencias científicas y, dentro de ellas, en los subapartados analizados. Y además presentando una alta proporción de estudiantes excelentes. Esa posición no excluye, sin embargo, con brechas importantes relacionadas con el sexo, la situación socioeconómica y el origen migratorio.

Así, el Principado mantiene un rendimiento elevado, presenta menos alumnado rezagado que la mayoría de las comunidades y conserva una proporción destacada de estudiantes excelentes. Pero esa fortaleza no se distribuye de manera uniforme. Los principales desequilibrios afectan a los chicos en lectura, a las chicas en matemáticas y resolución computacional, y al alumnado de origen socioeconómico desfavorecido o inmigrante.

En la subescala sobre las competencias científicas, la principal fortaleza asturiana aparece en ciencia ambiental. Los estudiantes del Principado obtienen 495 puntos, la puntuación nominal más alta entre las 16 comunidades con datos publicados. Asturias es también tercera en evaluación de información científica para tomar decisiones, con 495 puntos; tercera en explicación científica de fenómenos, con 491, y cuarta en evaluación de diseños de investigación, con 490. Las diferencias entre las primeras comunidades son reducidas y próximas al margen de error, por lo que el ranking no debe interpretarse como una clasificacion estricta. Pero en todo caso, el dato permite concluir que Asturias forma parte del grupo autonómico de mayor rendimiento en todas las capacidades científicas, tanto en conocimientos como en su aplicación práctica.

Menos alumnos rezagados, aunque el porcentaje es relevante

La distribución por niveles permite detectar cómo se distribuyen los alumnos. El 20,3% del alumnado no alcanza el nivel 2 en ciencias, considerado por PISA el umbral básico de competencia. El porcentaje aumenta al 25,8% en lectura y al 29,9% en matemáticas. En resolución computacional se sitúa en el 18,2%. Eso significa que no llegan a los umbrales mínimos de competencia uno de cada cinco estudiantes en ciencia, uno de cada cuatro en lectura y casi uno de cada tres en matemáticas. Con todo, Asturias presenta la tercera menor proporción autonómica de bajo rendimiento en lectura y la cuarta menor en ciencias, matemáticas y resolución computacional.

La mayor tasa de estudiantes excelentes

En el extremo superior, el Principado presenta la mayor proporción nominal de estudiantes de alto rendimiento en ciencias y lectura. Alcanza los niveles 5 o 6 el 6,3% del alumnado en ciencias y el 4,3% en lectura. En matemáticas, el porcentaje es del 5,6%, el segundo mayor entre las comunidades. En resolución computacional, donde la escala de niveles es diferente, el 29,5% llega a los dos tramos superiores, también el segundo mejor registro. La misma regularidad aparece al descomponer las copmpetencias científicas. Asturias presenta la mayor proporción nominal de alumnado excelente en las cuatro subescalas. Entre el 6,1% y el 7% alcanza los niveles 5 o 6, mientras que el bajo rendimiento oscila entre el 18,8% en evaluación de información y el 21,5% en diseños de investigación.

Las diferencias entre chicos y chicas, en lectura y matemáticas

Las diferencias entre chicos y chicas varían notablemente según la competencia. En ciencias, sus resultados son prácticamente idénticos: 492,6 puntos para las alumnas y 491,8 para los alumnos. Tampoco se observan distancias amplias en las cuatro subescalas científicas. Los chicos obtienen cuatro puntos más en explicación de fenómenos, mientras las chicas logran siete más en evaluación de información para tomar decisiones y tres más en ciencia ambiental. Son diferencias pequeñas, en cualquier caso.

La situación cambia en lectura, donde las alumnas obtienen 484,5 puntos, frente a los 458,8 de los alumnos. La diferencia alcanza los 25,7 puntos. Además, el 30,8% de los chicos no llega al nivel 2, frente al 20,6% de las chicas. La brecha lectora se manifiesta, por tanto, tanto en la puntuación media como en la proporción de estudiantes rezagados.

En matemáticas se invierte el resultado. Los chicos alcanzan 476,2 puntos y las chicas, 461, una diferencia de 15,2 puntos. También existe una distancia clara en la excelencia: el 7,8% de los alumnos llega a los niveles 5 o 6, frente al 3,2% de las alumnas.

La resolución computacional reproduce ese patrón. Los chicos consiguen 517,8 puntos y las chicas, 505,4. En los niveles 5 y 6 se sitúa el 33,1% de ellos y el 25,6% de ellas.

El nivel socioeconómico impacta hasta en 73 puntos

El origen socioeconómico continúa teniendo una influencia considerable en los resultados asturianos. En ciencias, el alumnado perteneciente al cuarto menos favorecido obtiene 455,9 puntos, frente a los 528,7 del cuarto superior. La diferencia es de 72,8 puntos. La distancia resulta similar en matemáticas, con 72,5 puntos, y algo menor en lectura, con 63,2. En resolución computacional se sitúa en 53,8 puntos.

En este ámbito, Asturias no ocupa una posición especialmente favorable en la comparación autonómica. Las diferencias entre los cuartos superior e inferior se sitúan aproximadamente en la zona media de la clasificación. La relación entre el índice socioeconómico y la puntuación es, además, una de las más acusadas: un incremento de una unidad en ese índice está asociado con unos 30 puntos más en ciencias y matemáticas, 27 en lectura y 22 en resolución computacional.

Entre el alumnado del cuarto menos favorecido, no alcanza el nivel 2 el 32,7% en ciencias, el 37,3% en lectura y el 45,5% en matemáticas. En el cuarto superior, esos porcentajes se reducen al 10,6%, el 15,6% y el 16,5%, respectivamente.

También existe una fuerte concentración social de la excelencia. En ciencias alcanza los niveles 5 o 6 el 2,2% del alumnado desfavorecido y el 11,6% del más favorecido. En matemáticas, la diferencia va del 1,8% al 10,4%.

PISA considera resilientes a los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos que consiguen situarse en el cuarto superior de rendimiento de su propia comunidad. En Asturias representan el 13,7% en ciencias, el 15,2% en lectura, el 12,3% en matemáticas y el 15,8% en resolución computacional. El Principado ocupa posiciones intermedias o bajas en la comparación autonómica de este indicador.

El alumnado inmigrante, con más riesgo de quedar retrasado

Los estudiantes inmigrantes obtienen resultados inferiores a los no inmigrantes en las tres materias tradicionales y la diferencia alcanza los 43,7 puntos en ciencias, los 31,9 en lectura y los 40,9 en matemáticas.

El alumnado inmigrante de segunda generación logra mejores puntuaciones que el de primera generación. En ciencias obtiene 465,3 puntos, frente a los 451,7 de quienes nacieron fuera del país. En lectura, la diferencia es de 456,9 frente a 440,3; y en matemáticas, de 446,5 frente a 428,6.

El bajo rendimiento afecta al 17,5% de los estudiantes no inmigrantes en ciencias y al 30,6% de los inmigrantes. En lectura, las proporciones son del 22,9% y el 35,4%. En matemáticas, del 26,7% y el 43,4%. Entre los inmigrantes de primera generación, el porcentaje de alumnado que no alcanza el nivel básico de matemáticas asciende al 46,4%, es decir, casi la mitad.

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En comparación con las demás comunidades, Asturias consigue no obstante una de las menores brechas por origen migratorio. La diferencia es la segunda menor en matemáticas, la tercera en ciencias y la cuarta en lectura. No obstante, la distancia continúa siendo considerable, con entre 12 y 17 puntos porcentuales más de alumnado rezagado entre los estudiantes inmigrantes.