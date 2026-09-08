Asturias, lo que somos y lo que queremos ser / LNE

Cada 8 de septiembre Asturias mira a Covadonga. Lo hacemos desde sensibilidades y formas distintas de entender lo que allí ocurrió y representa. Pero hay algo indiscutible: Covadonga forma parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra identidad.

Y Covadonga es también, no deberíamos olvidarlo, un Santuario. Celebramos a Nuestra Señora de Covadonga, la Santina, a la que tantos asturianos profesamos devoción. Para muchos no es solamente historia, tradición o identidad. Es también una fe que ha acompañado durante generaciones a miles de familias asturianas.

Hay lugares que significan mucho más que su geografía. Covadonga es uno de ellos. Allí se encuentran nuestra historia y nuestras tradiciones, pero también vivencias y recuerdos personales que explican ese sentimiento difícil de definir que es sentirse de un sitio.

Yo me siento profundamente asturiana. Y profundamente española. Nunca he entendido que ambas cosas sean contradictorias. Nuestra manera de ser españoles nace también de nuestra historia, cultura y tierra. España no se construye debilitando esas identidades, sino sumándolas.

Y quizá convenga recordarlo cuando hablamos de España como si fuera solo una estructura administrativa o una negociación entre territorios. Es mucho más: un proyecto compartido y una comunidad de solidaridad y responsabilidades. Lo que sucede en Asturias debe importar al resto de España, del mismo modo que a nosotros deben importarnos los problemas y necesidades de Ceuta, Canarias, Valencia o cualquier otro territorio español. La unidad es plenamente compatible con nuestras diferencias: formamos parte de algo común.

Covadonga representa esa doble pertenencia: podemos sentir orgullo por ser asturianos sin levantar fronteras emocionales con quienes no lo son.

Pero celebrar nuestra identidad debería servir para preguntarnos qué queremos hacer con ella.

Asturias posee mucho de lo que cualquier territorio desearía: calidad de vida, tradición industrial, conocimiento, buenas empresas, recursos naturales, paisaje, cultura y una sociedad cohesionada. Tenemos ciudades a escala humana y una forma de vivir que es un activo económico.

No partimos de cero, sino de una tierra que ha demostrado su capacidad para transformarse y tiene importantes oportunidades por delante.

Precisamente porque Asturias tiene tanto a su favor, no deberíamos conformarnos con avanzar más despacio.

Ese es quizá nuestro principal riesgo: acostumbrarnos a que aquí una decisión necesite años, un proyecto encuentre demasiados obstáculos o determinadas infraestructuras puedan esperar indefinidamente.

Nada de eso es inevitable.

Nuestro tamaño puede ser una ventaja. Asturias es suficientemente pequeña para que quienes deciden puedan sentarse alrededor de una mesa, identificar un problema y buscar juntos una solución. Podemos ser más ágiles, alcanzar acuerdos y hacer de la cercanía entre Administración, empresas, universidad y sociedad civil una ventaja competitiva.

Para eso necesitamos recuperar ambición colectiva. No quiero una Asturias que mire al futuro con miedo a perder lo que tiene, sino consciente de lo mucho que tiene y decidida a aprovecharlo.

Una Asturias donde emprender encuentre apoyo; una empresa pueda crecer, invertir y crear empleo; nuestra industria tenga energía, infraestructuras y condiciones para competir; construir una vivienda no sea una carrera de obstáculos y formar una familia resulte posible.

Y, sobre todo, una Asturias que nuestros jóvenes elijan para vivir.

Porque no podemos conformarnos con ser una tierra maravillosa a la que volver. Debe ser también una tierra en la que merezca la pena quedarse y a la que otros quieran venir.

Eso exige hacer algunas cosas de otra manera: dedicar menos energía a administrar los problemas y más a resolverlos, y medirnos no solo con nuestro pasado, sino con quienes avanzan más deprisa.

Y exige hacerlo juntos.

Administraciones, empresas, trabajadores, universidad y sociedad civil podemos discrepar, pero Asturias necesita acuerdos sobre las cuestiones esenciales. Hay decisiones que trascienden una legislatura y proyectos que deben sobrevivir a los gobiernos.

La unidad no significa unanimidad, sino reconocer aquello que está por encima de nuestras diferencias.

El 8 de septiembre celebramos lo que somos: una tierra con una identidad fuerte, orgullosa de su historia y vinculada a España. Y celebramos a la Santina, que durante generaciones ha acompañado la vida y la fe de tantos asturianos.

Ese orgullo no debería llevarnos a la nostalgia, sino a la responsabilidad y la confianza.

Covadonga nos recuerda de dónde venimos y que la historia de Asturias no está escrita. Tenemos razones para sentirnos orgullosos de lo que somos y confiar en lo que todavía podemos llegar a ser.