Asturias es la región donde más aumenta el absentismo laboral: los datos que lo muestran y las causas

La tasa de absentismo laboral en España se situó en el 7,62% durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento de casi dos décimas respecto al mismo periodo del año anterior y el dato más alto registrado en un primer trimestre en toda la serie histórica, según el "Informe trimestral sobre absentismo, siniestralidad laboral y enfermedades profesionales" elaborado por The Adecco Group Institute a partir de datos oficiales. En Asturias, la tasa está muy por encima de la media nacional y alcanza el 9,3% tras ser la región con un mayor incremento anual.

El director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, explicó que la presión sobre el absentismo se explica por "la incidencia y duración de los procesos de baja médica, vinculados al envejecimiento de la población ocupada, al peso creciente de la salud mental y a la duración media de la incapacidad temporal".

En términos cuantitativos, la incapacidad temporal es la principal causa de ausencia en el trabajo, pero también se incluyen dentro del absentismo, por ejemplo, las horas no trabajadas por maternidad y adopción, por permisos remunerados o por conflictividad laboral. "Es importante tener en cuenta que el conjunto de horas no trabajadas que conforman el absentismo abarca motivos muy diferentes. Por lo tanto, es un error equiparar el absentismo con faltas injustificadas", explicaron fuentes de Adecco.

La tasa de absentismo por Incapacidad Temporal (IT) en España se situó en el primer trimestre en el 5,9%, registrando un repunte interanual del 0,07%.

Por comunidades autónomas, País Vasco volvió a posicionarse en el segundo trimestre como la región con la tasa de absentismo más elevada, alcanzando el 9,9%. Le siguen Canarias, con un 9,4% y Asturias, con un 9,3%. Esta última es, además, la comunidad donde más se incrementó el absentismo en la comparativa anual, con una subida de ocho décimas.

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En el extremo opuesto, las tasas más bajas se dieron en Islas Baleares (6,2%), Comunidad de Madrid (6,5%) y La Rioja (6,7%), región que experimentó la mayor reducción interanual, de dos décimas. Un total de 12 de las 17 comunidades autónomas registraron subidas anuales.