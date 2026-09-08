Una autonomía cargada de futuro

Cada Día de Asturias es una ocasión para celebrar nuestra identidad colectiva y reflexionar sobre el camino recorrido. Este año esa reflexión cobra una relevancia especial: estamos a las puertas de conmemorar los 45 años de autonomía asturiana, uno de los proyectos más ambiciosos de nuestra historia contemporánea. Casi cinco décadas después, esa apuesta se ha traducido en una Asturias con más oportunidades, más empleo y mejores perspectivas de futuro.

Nuestro Estatuto de Autonomía fue, ante todo, una apuesta democrática. La convicción de que la ciudadanía asturiana debía disponer de instrumentos propios para construir su futuro. El Principado que hoy conocemos es fruto de una construcción política decisiva para la transformación y modernización de Asturias.

Los cuarenta y cinco años de autogobierno coinciden con una de las etapas de cambio más intensas de la historia reciente de Asturias. Una comunidad marcada por la minería y la industria tradicional ha sabido afrontar profundas transformaciones económicas sin renunciar a su identidad productiva. Hoy la transición energética, la innovación tecnológica y la llegada de nuevas inversiones abren una nueva etapa de oportunidades.

La consolidación del autogobierno coincidió con la incorporación de las mujeres a espacios de representación, conocimiento y decisión que durante siglos les habían permanecido vedados. La Asturias autonómica se reconoce en mujeres referentes intelectuales como Rosario de Acuña y María Josefa Canellada, y en miles de mujeres anónimas que ampliaron los límites de la ciudadanía desde la educación y el sindicalismo. Esa convicción sigue viva hoy: la calidad de una democracia puede medirse por su capacidad para incorporar plenamente el talento y la mirada de las mujeres a la vida pública.

Los derechos educativos, sanitarios y sociales constituyen un patrimonio colectivo irrenunciable. Son el resultado de una política que ha situado la igualdad y los servicios públicos en el centro de la acción de gobierno. Ese modelo ha contribuido a reforzar la cohesión social, reducir desigualdades y ampliar las oportunidades de la ciudadanía.

Les Escuelines de 0 a 3 años y la gratuidad universitaria hacen de Asturias la primera comunidad con educación pública gratuita desde los cero años hasta la universidad. Conciliación, natalidad y acceso al conocimiento con independencia de la renta.

Mirando al presente, la cuestión fundamental es hacia dónde dirigir ese progreso. Uno de los grandes desafíos del siglo XXI es la cohesión territorial. El autogobierno ha permitido acercar los servicios públicos al conjunto del territorio y responder mejor a las necesidades de cada concejo. En una comunidad marcada por el envejecimiento y la dispersión de la población, la igualdad de oportunidades depende también de garantizar vivienda, conectividad y servicios allí donde las personas quieren desarrollar su proyecto de vida.

Hace cuatro décadas, Taramundi abrió un camino innovador al impulsar las primeras iniciativas de turismo rural del país. Aquella experiencia anticipó una idea: el desarrollo de Asturias requiere aprovechar las oportunidades de cada territorio y convertir su singularidad en una fortaleza.

La demografía es, en última instancia, una consecuencia de las oportunidades disponibles. Allí donde hay empleo, vivienda y perspectivas de futuro, las personas desarrollan sus proyectos de vida. Asturias registra hoy más de 400.000 personas trabajando, la cifra más alta en dieciocho años, y una reducción sostenida del desempleo. Son indicadores que hablan de crecimiento económico, de capacidad para fijar población, atraer talento y ampliar oportunidades.

Los próximos años exigirán afrontar la transición ecológica y la revolución digital. La experiencia de 45 años de gobierno propio enseña que Asturias progresa cuando combina ambición, diálogo, innovación, crecimiento y justicia social. La inteligencia artificial plantea uno de los grandes debates de nuestro tiempo. Asturias ha decidido afrontarlo desde una premisa sencilla: que la tecnología amplíe capacidades, refuerce los servicios públicos y permanezca siempre al servicio de las personas.

El Día de Asturias es mucho más que una celebración: es la reafirmación de la voluntad colectiva que ha hecho del autogobierno una herramienta de cohesión, modernización y ampliación de derechos.

La mejor manera de honrar estos 45 años de autogobierno es perseverar en los principios que la originaron: la voluntad democrática de una sociedad de gobernarse a sí misma, ampliar derechos, generar oportunidades y bienestar, y afrontar juntos los desafíos de cada tiempo. Es una responsabilidad hacia quienes habitan Asturias hoy y hacia quienes la habitarán mañana.