Barbón elige el pequeño y recóndito santuario de Pastur para el Día de Asturias: “Así nos hace famosos y da a conocer esto”

Fue Adrián Barbón este año un peregrino más en el pequeño y recóndito santuario de Pastur, en Illano. En su iglesia porticada del siglo XVII, con paredes blancas de piedra y el característico tejado de pizarra negro que se estila por estos lares del Occidente, decidió el presidente escuchar misa este 8 de septiembre, Día de Asturias. Un acto privado, como se ha querido recalcar, pero de inevitable trascendencia pública, porque al jefe del Ejecutivo regional lo que le llevó a Pastur son sus tensas relaciones con el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Algunas homilías y declaraciones habitualmente muy críticas con la gestión del gobierno de Pedro Sánchez han hecho que Barbón sume con éste tres años ausentándose de la misa en la basílica de Covadonga, escenario principal y tradicional del Día de Asturias, donde sí acudieron el presidente de la Junta, Juan Cofiño; buena parte de los líderes políticos de la oposición, así como representantes de la justicia, la empresa y la cultura del Principado.

Pero Barbón cambió este año la Santina por Nuestra Señora de Pastur. Una hora antes de que comenzara la misa Real Sitio, prevista al mediodía, empezaban ya los oficios religiosos en Pastur. El primero de los cuatro de la jornada, a las once de la mañana -habría tres más a las 12, a la una que es el principal, y a las cinco de la tarde- fue el elegido por el presidente asturiano.

Adán Rodríguez, párroco de Illano y Boal, fue el encargado de informar de la presencia de Barbón a los asistentes, más de un centenar de feligreses que llenaron la iglesia y que no pudieron ocultar su sorpresa por la inesperada visita.

Sorpresa, pero también orgullo y agradecimiento, encantados de que su “querido y humilde” santuario, perdido en lo más profundo del occidente, fuera elegido por Barbón frente a la siempre más importante Covadonga: “Así nos hace famosos y da a conocer esto”. Algunos no ocultaron su incredulidad de que fuera el Presidente del Principado al que vieron comulgar y estar sentado en el primer banco junto al alcalde, Iván Rodríguez, y Leandro López, histórico regidor del concejo. Superada la sorpresa inicial, hubo espacio a alguna reivindicación: como el necesario arreglo de la estrecha carretera que conduce al santuario, muy afectada por baches. El primero en reseñarlo fue el propio párroco, deseoso de que los feligreses cuenten con un acceso “en condiciones”.

De todo tomó nota Barbón, quien acudió acompañado del director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, y la diputada veigueña Alba Álvarez. Con ellos y los alcaldes aprovechó para visitar el santuario antes de la misa. Para ello llegó bien temprano a Pastur. Y cumplió con todos los rituales, como la compra de algún recuerdo en el puesto que se instala en el pórtico de la Iglesia, atendido por Jorge Sanzo. Éste le vendió una bandeja y una figura de la Virgen: 10 euros que pagó el presidente con un billete de 50. Puso velas a la Virgen y rezó; se paró en el famoso tejo de Pastur, partido en dos por un rayo hace muchos años (la idea es usar la madera para candelabros y un altar), y recibió una explicación rápida de la historia del templo, con unas bonitas pinturas en el techo de la nave principal restauradas hace apenas una década tras el devastador incendio por culpa de unas velas que provocó importantes daños.

Pero el empeño de los feligreses logró sacar adelante la reforma del santuario, del que no se pueden sentir más orgullosos. A su mantenimiento contribuyó este año el ciudadano Barbón, quien dejó un generoso donativo de 20 euros en el cepillo de la Virgen antes de empezar la misa. El Himno de Asturias fue entonado por las gaitas en el momento de la Consagración y la música corrió a cargo del organista José Manuel Pérez Coto. “Más que nervios, me siento responsable de estar a la altura. No porque venga el Presidente del Principado, sino porque viene Adrián Barbón como devoto junto a muchos otros más. Y para todos quiero estar a la altura”, destacó el músico.

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Cuando la misma acabó en las afueras del templo ya se congregaban decenas de fieles más, a la espera de poder entrar para el oficio de las 12. Adán Fernández y su ayudante Antonio Álvarez tenían todavía una larga jornada por delante. Lo mismo que el Presidente del Principado, quien siguió ruta hasta Castropol, escenario de los actos del Día de Asturias. Atrás quedó Pastur y su pequeño santuario que este 8 de septiembre concentró, si no más, la misma atención que Covadonga.