Blendio, una pieza esencial del Rally Princesa de Asturias desde 2020

El Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo volverá a contar un año más con la colaboración de Blendio, un vínculo que se mantiene desde 2020 y que ha convertido al grupo cántabro, que tiene en Asturias su segunda casa, en una parte esencial de la prueba. Su implicación no se limita a que su nombre forme parte de la denominación oficial del rally, sino que tiene también un papel directo en el desarrollo de la competición.

"Para nosotros es un orgullo compartir cartel con el Rally Princesa de Asturias, con la ciudad de Oviedo y poder participar en una prueba que lleva más de 60 ediciones y con un equipo humano tan fantástico", comentó Emilio Criado, gerente de Grupo Blendio.

Blendio es el encargado de suministrar los vehículos que forman parte de la caravana de seguridad, fundamental para comprobar que los tramos están preparados antes del paso de los participantes y garantizar el correcto desarrollo de cada tramo. A ellos se suman los vehículos que la organización utiliza para las diferentes labores de apoyo durante las jornadas del rally, por lo que cumplen un papel muy importante para el Automóvil Club Principado de Asturias.

El Rally a su paso por Oviedo / Danny Photo

Esta colaboración llega además en un momento de crecimiento de un grupo que tiene sus orígenes en Santander en 1920 y que actualmente cuenta con más de 800 empleados y representa 29 marcas en el norte de España. Su red alcanza los 74 concesionarios oficiales y ocho centros WeevoCar, con presencia en Cantabria, Asturias, Galicia, País Vasco, Navarra y La Rioja.

"El rally un magnífico escaparate comercial de las marcas que llevamos en Asturias. Cada año nos vamos dando cuenta que el retorno que tiene para nosotros y el reconocimiento que cogen las marcas que llevamos, crece. Por eso decidimos apostar por seguir colaborando cada edición", añadió Emilio Criado.

Dentro de esa expansión, Asturias se ha convertido en uno de los territorios estratégicos para Blendio, tanto por el número de marcas representadas como por la cobertura alcanzada en el Principado. El grupo cuenta con presencia en diferentes localidades asturianas, entre ellas Oviedo, Gijón, Avilés, Llanes, Mieres y Tapia de Casariego.

La relación entre Blendio y el Rally Princesa alcanza así una nueva edición, la sexta consecutiva. Sus vehículos volverán a estar presentes en los diferentes tramos desde el jueves 10 de septiembre y serán una parte más del dispositivo que permitirá sacar adelante una prueba que este año contará con diez especiales y más de 130 kilómetros cronometrados.