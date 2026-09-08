El bolso para la Uni de Leonor es de una diseñadora asturiana: está hecho con piel natural y cuesta menos de 200 euros
La Princesa generó gran expectación en el campus en su primer día de clase luciendo un accesorio con firma asturiana
Érika F. Mallada
"Nos hemos levantado con la noticia. Ha sido todo un shock", explica la ovetense Marta Durán a LA NUEVA ESPAÑA vía telefónica desde Ámsterdam, donde se encuentra de viaje. Durán y su amiga Prado Rodríguez fundaron poco antes de la pandemia la firma de complementos y ropa Más1 y ayer recibieron uno de los mejores "regalos" a su trayectoria: la Princesa Leonor decidió llevar un bolso de su marca a su primer día de universidad en la Carlos III de Getafe (Madrid).
Fue todo un guiño, quizás sin quererlo, a su tierra de origen por parte de madre, pues la reina Letizia nació en Oviedo, como Marta Durán: "Por eso me hace especial ilusión". La empresaria estudió Emprendimiento con Prado Rodríguez en Madrid y ambas decidieron fundar Más1 al acabar la universidad. "Empezamos con accesoreios, fundamentalmente bolsos, luego llegó una primera colección de ropa y hace poco presentamos la segunda", explica la asturiana. Venden online y en tiendas multimarca.
Ver a Leonor con el bolso negro, uno de los más icónicos de la marca, ha sido "todo una sorpresa". El bolso negro es de gran tamaño, un accesorio cada vez más habitual entre las jóvenes estudiantes. Se trata del "Andy Bag Negro", un "shopper" amplio y funcional de color negro adornado con tachuelas. "Ella ha elegido la cadena más característica, la más llamativa", señala la diseñadora. El precio: a partir de 169 euros en función de los detalles que se le añadan. Está fabricado en España con piel natural. El interior destaca por ser muy práctico y organizado, y lleva tres bolsillos para tenerlo todo a mano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Degaña: mueren al volcar su coche dos jóvenes de 23 años que acababan de estar en las fiestas de la Santina en Cerredo
- Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
- Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós
- La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: 'Es muy duro
- El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
- EN DIRECTO: manifestación de apoyo a Ceuta en varios puntos de Asturias
- Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
- En crisis como la de Ceuta es mejor que haya un Gobierno progresista', defiende el ministro Bolaños en Oviedo