El Carbayu desborda Langreo de fiesta

Langreo celebra desde ayer sus fiestas patronales, las de Nuestra Señora de El Carbayu, declaradas de Interés Turístico Regional. Los festejos viven hoy su día grande, pero se inauguraron en la jornada de ayer con los primeros actos de un programa que volverá a llenar de ambiente festivo el entorno del santuario.

La jornada comenzó a mediodía, cuando se realizó la tradicional visita al pueblo de Pampiedra y se le ofreció la ofrenda floral a sus canteros al son de la música de gaita y tambor. Alrededor de una hora después, el barrenazu, presenciado por autoridades municipales, anunció oficialmente el comienzo de las celebraciones.

Por la tarde, los más pequeños dispusieron de su espacio en la fiesta a través de una actividad expresamente pensada para ellos: a las 18.00 horas pudieron disfrutar de un taller artístico organizado por Xareu Espaciu Creativu. A las 19.30 horas, la escuela de baile "¿Bailamos?" ofreció al público una increíble actuación que desató aplausos por doquier.

Por la noche, la música se erigió la principal protagonista. Primero, con el entamu de verbena y DJ Vas Bailar, cuyo show fue el mejor aperitivo para aquellas personas deseosas de "mover el esqueleto". Finalmente, la Orquesta Finisterre Project bajó el telón del primer día de celebraciones.

Las Fiestas de El Carbayu están organizadas por la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora de El Carbayu. Toda la información relacionada con las fiestas se puede ver entrando en su web: https://festejosdelcarbayu.es/