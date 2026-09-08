Chuzos de punta en Castropol para un día de Asturias pasado por agua: Zapico (IU) reivindica la laicidad de la jornada y Barbón, la "maravillosa" ría del Eo

Fue este 8 de septiembre más Día de Asturias que nunca, ya que la meteorología se encargó de recordarlo con las condiciones típicas y asociadas a la región: cielo encapotado, lluvia persistente, nieblas... Así las cosas en Castropol, escenario principal de los actos lúdicos de la jornada -los otros dos fueron Covadonga, donde se celebró la misa de la Santina, y el santuario de Pastur (Illano), donde acudió a título personal el presidente Adrián Barbón-, tuvieron que conformarse con menos actividad de la programada.

Porque esa lluvia que tanto se agradece para lucir los verdes prados que han hecho famosa a Asturias estropeó mucho de lo previsto en la agenda, que no pudo cumplirse al cien por cien. Así las cosas, cuando Barbón llegó de Pastur a la carpa instalada en el muelle de Castropol para participar en los actos caían chuzos de punta, por lo que el Presidente, junto al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, se tuvo que conformar con unos saludos rápidos a los que allí estaban y una visita rápida a la alfombra floral que la asociación "El Pampillo" hizo para la ocasión, al estilo de las que se colocan durante el famoso Corpus de Castropol.

Adrián Barbón saluda en Castropol este martes a María José Platero, en presencia de su hermano Álvaro (a la izquierda), dueño de los Astilleros Gondán de Figueras; al fondo, a la derecha, el alcalde de Vegadeo, César Mourelle. / Ángel González / LNE

Con todo, el Presidente mostró su entusiamo por el Eo como escenario del 8 de septiembre. O más bien escenarios, porque los actos comenzaron el sábado en Vegadeo para ir el domingo a San Tirso de Abres, continuar el lunes por Figueras y concluir este martes en la villa de Castropol. Barbón no faltó ningú día: "Es maravillosa la ría del Eo. Ayer noche (por el lunes) vimos la espectacular exhibición de drones en Penarronda, la gente está encantada".

El director general de Ordenación, Ignacio Latierro; y el consejero de Ordenación, Ovidio Zapico, esta mañana en Castropol. / Principado de Asturias

Y aprovechó el dirigente asturiano para lanzar de forma indirecta una crítica a los que "atacan, critican o agreden" en el Día de Asturias. No nombró a nadie, pero dejó claro que el 8 de septiembre es una jornada para "la alegría, la felicidad y reivindicar lo que es Asturias, una suma de mujeres y hombres".

Más suerte con el tiempo tuvo el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, quien visitó unas horas antes Castropol. Zapico, de IU y socio de gobierno de los socialistas en el Gobierno del Principado, quiso aprovechar para reivindicar "la fiesta laica, y la separación clara y diáfana entre el poder político y las festividades religiosas. Hay que respetar por supuesto cualquier creencia. Pero las personas que estamos en cargos públicos debemos ser escrupulosos y tajantes con esa división".

La tarde tampoco daría mucha tregua en Castropol para encarar la recta final del Día de Asturias, previsto con una exhibición de vela latina en la ría y la actuación de la orquesta "Waikas".