Consuelo Martínez López: la matemática como forma de entender el mundo

Hay personas que hacen avanzar la ciencia con sus descubrimientos. Hay otras que, además, hacen de la ciencia un espacio para el encuentro, la curiosidad y la generosidad. Consuelo Martínez López, Chelo para los amigos que hemos tenido la suerte de compartir con ella su trayectoria personal y profesional, pertenece a la segunda categoría.

Su carrera científica es extraordinaria. Tanto que reducirla a un currículum, en su caso muy brillante, sería omitir una parte esencial de quién es.

Chelo se graduó y obtuvo su doctorado en Matemáticas en la Universidad de Zaragoza y se incorporó a la Universidad de Oviedo en 2025. A lo largo de su trayectoria, destacan sus estancias de investigación en instituciones tan prestigiosas como Stony Brook, Oxford, Madison, Jerusalén, Yale, Hong Kong y San Diego.

Su campo de investigación es el álgebra, de la que es catedrática, ámbito en el que Chelo ha desarrollado una parte muy significativa de su obra, realizado contribuciones en álgebras de Jordan, álgebras no asociativas y teoría de grupos.

Su investigación muestra una característica del nivel más alto de las matemáticas: la capacidad de trabajar con ideas aparentemente abstractas y descubrir estructuras que, con el tiempo, pueden encontrar aplicaciones muy específicas. En su caso, conectado el álgebra con cuestiones actuales como la teoría de códigos correctores de errores y la criptografía, fundamentales para la ciberseguridad en la era de la Inteligencia Artificial.

Pero hay otra forma de acercarse a Chelo: su dimensión humana. Es la mirada de las personas que han trabajado con ella, de los estudiantes que han aprendido junto a ella, de los jóvenes investigadores a quienes ha abierto puertas, dirigiendo doctorados, y de los colegas que hemos tenido la oportunidad de conocer a la persona que hay detrás de la matemática.

En un discurso pronunciado con motivo de su ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en 2021, se subrayó esta combinación: su gran interés científico, pero también su preocupación por los intereses sociales, por los jóvenes y, especialmente, por las mujeres. También su deseo de poner el conocimiento matemático al servicio de problemas reales.

Así es como Chelo entiende que el conocimiento tiene sentido cuando es un patrimonio que circula, cuando genera nuevas preguntas, cuando ayuda a otros a crecer.

Su trayectoria también tiene un significado especial desde la perspectiva de las mujeres en la ciencia. En una entrevista publicada por el ICMAT (Instituto de Ciencias Matemáticas), habló sobre su experiencia como matemática y de la necesidad, aún hoy en día, de demostrar que los logros científicos de una mujer son el resultado de su capacidad y su trabajo.

Cuando una mujer como ella alcanza la cima de una disciplina científica, su éxito individual también tiene una dimensión colectiva: demuestra a otras mujeres que ese espacio también les pertenece. Y ella ha adoptado esta dimensión de forma natural, especialmente en su preocupación por acercar las vocaciones científicas y tecnológicas a las generaciones más jóvenes. Empeño que le ha valido el reconocimiento de la Fundación Tatiana como mujer pionera de la ciencia.

La ciencia de alto nivel rara vez es una actividad solitaria y la carrera de Chelo lo demuestra especialmente bien. Primero con Santos González, su esposo también catedrático de álgebra, con quien ha formado pareja científica para la investigación y la transferencia de conocimiento.

Una anécdota recordada en una publicación de la Universidad de Zaragoza explica cómo Chelo y Santos invitaron al matemático, medalla Fields, Efim Zelmanov a visitar la Facultad de Ciencias en 1989. Esa visita ha propiciado una colaboración entre ambos, hasta la actualidad, que ha dado lugar a una producción matemática de alto nivel.

Es cierto que la investigación matemática requiere una enorme capacidad de concentración, rigor y perseverancia ante problemas que pueden llevar años resolverlos. Pero ella trabajando en estos niveles de abstracción ha sabido mantener la curiosidad por otros campos, preocuparse por la sociedad, interesarse por los jóvenes y contribuir a la difusión de la ciencia. Esta combinación es probablemente una de sus grandes riquezas.

Desde mi óptica profesional, veo en ella a la mujer que eligió una disciplina extraordinariamente exigente y que ha contribuido a llevarla muy lejos. Veo a la profesora que ha ayudado a formar a otras personas. Veo a la investigadora que ha construido puentes internacionales. Veo a la científica preocupada en que las nuevas generaciones, y especialmente las mujeres, encuentren su lugar en la ciencia. Veo a la persona curiosa que nunca parece conformarse con una respuesta cuando aún queda una pregunta interesante que hacer.

Con el reconocimiento de Chelo como Hija Adoptiva de Asturias, quiero homenajearla como una de las mujeres más brillantes en el ámbito de las matemáticas que he conocido, además de haber tenido el placer de contar con la transmisión de sus conocimientos. Y, al mismo nivel, quiero homenajearla, a título personal y más íntimo, por la calidad y cualidades de su persona, apreciando su amistad, juntamente con la de su esposo Santos González y su hijo David. Una amistad adornada de familiaridad que tanto aprecio.

Asturias ha acertado con el nombramiento de Hija Adoptiva de la Doctora Consuelo Martínez López, quien ha dejado, y sigue dejando, su huella que va mucho más allá de las matemáticas para la sociedad asturiana.