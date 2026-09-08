Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos

La Policía Nacional investiga una estafa de la que han sido víctimas al menos cuatro asturianos en las últimas semanas en Oviedo, Langreo, Mieres y Lugones. Los afectados tenían sus coches (BMW y Volkswagen) a la venta en páginas de compra venta. Los estafadores, radicados en Bilbao, les hicieron creer que habían enviado la transferencia para lagar el coche, se llevaron el vehículo, pero finalmente el dinero no llegó. Luego aprovecharon los tres o cuatro días que tardaron las víctimas en darse cuenta de la estafa para revender el vehículo a un precio muy inferior. En algunos casos, llegaron a falsificar los contratos para agilizar las ventas fraudulentas.

Una joven langreana, pareja de un ovetense víctima de la estafa, explica el modus operandi. Tras poner un Golf a la venta, les contactó un usuario sin foto llamado "Bob" que se interesaba por su coche y pedía el contacto para seguir tratando el tema. Posteriormente, se identificaba como Iker, pero el vehículo era para otro amigo suyo, de nombre Jose Antonio C. V., que supuestamente se fiaba de su amigo para este cometido.

Tras unos dias, volvieron a ponerse en contacto, interesándose por hacer la transaccion con bastante urgencia. Cuadraron un dia para la venta. Aparecieron tanto Iker como José Antonio, hablando únicamente el primero, mientras el segundo asentía y mostraba interés por proceder a la compra. Era a última hora de la tarde de un viernes. Hicieron la transferencia y enseñaron el justificante, alegando que su banco no las procesaba de manera inmediata y que tenían que regresar a Bilbao, ya que se les hacía tarde, todo de una forma amigable y pidiendo que les recomendasen algún sitio para cenar antes de salir con el coche.

Otro de los vehículos sustraídos. / LNE

Ese día y al siguiente, la pareja recibió más de diez llamadas, cada poco tiempo, para verificar que todo iba bien, al tiempo que les indicaban que estuviesen tranquilos. Los vendedores asturianos empezaron entonces a desconfiar. Pasado el el fin de semana, el lunes 10 de agosto comprobaron si se había producido la transferencia, y al no recibir el dinero, llamaron a los supuestos compradores, que empezaron a dar largas durante varios días, hasta que finalmente les bloquearon el teléfono.

Luego sabrían que habían aprovechado esos días para vender el coche a otra persona. En su caso, no había firmado el contrato de compraventa, pero eso no fue obstáculo alguno, porque falsificaron la firma del propietario. Todo el trámite lo realizó una gestoría de Bilbao, a la que también consideran parte de la estafa.

Dos semanas después volvieron a hacerse con otro vehículo, esta vez un BMW X6 que estaba a la venta por 15.000 euros. Y hay al menos otros dos casos en las cuencas mineras. "Estamos seguros de que hay muchos mas", comentó la pareja del estafado en Oviedo.

Cuando quisieron comprobar los datos del contrato, descubrieron que el supuesto comprador había puesto como domicilio una casa abandonada. En la red aparece relacionado con notificaciones de embargo del gobierno vasco y la diputación de Vizcaya, y otros antencedentes desde el 2015. El coche de la pareja fue vendido a un magrebí, M. A., con domicilio de Azkoitia.

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El tal Iker es, según los denunciantes, el cerebro de la estafa. En sus redes sociales aparece burlándose o armado con una catana, mientras asegura: "Soy un bandido".