Los deseos de los partidos políticos asturianos y sindicatos para celebrar el día de la región
Dolores Carcedo, Álvaro Queipo, Carolina López, Xabel Vegas, Adrián Pumares, Covadonga Tomé, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico celebran así el Día de Asturias
Los partidos políticos asturianos y los sindicatos celebran el Día de Asturias mostrando sus deseos en esta jornada.
Dolores Carcedo, portavoz del PSOE en la Junta General del Principado
El suelo común
Cada 8 de septiembre el Día de Asturias une a miles de asturianos y asturianas de nacencia o de pación, de largo arraigo o reciente acogida, dentro y fuera de Asturias, en el sentimiento de un «nosotros» integrador. Asturias es el suelo común que habitamos y nos construye, una tierra plural que nunca fue ni será una sola cosa.
Decía Václav Havel de Europa que, más que un territorio, es una tarea. Acaso lo sean todos los territorios: tareas y horizontes posibles nunca culminados que nos llaman al trabajo en comuña. Asturias vive una transformación económica innegable con inversiones importantes en marcha, crecimiento del empleo e irrupción de sectores tecnológicos emergentes. Y con la garantía de un Estado de bienestar irrenunciable, aun con todos sus retos, sostenido por una fiscalidad responsable, progresiva y justa que favorece a la mayoría social.
Hay también otro espacio común que merece celebración y reivindicación en este tiempo hostil propicio al odio. Es el de las ideas básicas, libertades y derechos que también nos configuran, una realidad compartida que los relatos deshumanizadores están poniendo en peligro, amenazando la misma raíz de la democracia. Por eso es especialmente relevante el papel de la Junta General del Principado como sede de la palabra que acerca posturas divergentes con argumentos y deliberación.
Desde el grupo parlamentario socialista trabajamos por el futuro esperanzador de oportunidades y progreso de ese suelo común que es Asturias y, también, por la defensa de ese otro espacio compartido de las libertades, los derechos y la democracia. Para seguir ampliando el horizonte de lo posible.
Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias
Poder quedarse y poder volver
Celebrar el Día de Asturias no debería consistir solo en mirar con orgullo lo que fuimos, sino también en preguntarnos qué futuro queremos.
Asturias ha demostrado muchas veces que puede desempeñar un papel decisivo. Lo hizo en la historia de España y en su industrialización gracias al esfuerzo de generaciones enteras que levantaron esta tierra y contribuyeron al progreso de todo el país. Ese pasado debe servirnos para recordar de qué somos capaces.
Hoy el reto es convertir a Asturias en una tierra de oportunidades.
Que un joven pueda estudiar, trabajar, acceder a una vivienda y formar una familia aquí si así lo desea. Que quien quiera salir y desarrollarse fuera pueda hacerlo. Y que quien se marchó tenga razones reales para regresar.
Porque el problema no es irse. El problema es no poder elegir. Para cambiarlo, necesitamos ambición y trabajo: atraer inversión, talento y proyectos; cuidar nuestra industria y nuestro medio rural, apoyar a autónomos y pequeñas empresas; mejorar los servicios públicos y crear un entorno que nos permita competir en igualdad de condiciones con otros territorios.
Necesitamos reformas que generen más oportunidades y consensos, acuerdos duraderos sobre aquello que condicionará nuestro futuro durante décadas y que está por encima de un mandato y de cualquier interés partidista. Asturias es una tierra extraordinaria. Nuestro deber es trabajar para que las próximas generaciones encuentren aquí más oportunidades y un futuro mejor.
Por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que podemos ser.
Feliz día de Asturias, puxa Asturias.
Carolina López, portavoz de Vox en la Junta General del Principado
El camino que marca Don Pelayo
Cada 8 de septiembre los asturianos miramos a Covadonga. No solo para recordar nuestra historia, sino para reconocernos en ella. Allí, hace siglos, un grupo de hombres encabezados por Don Pelayo decidió resistir cuando todo parecía invitar a la rendición. Eran inferiores en número, pero entendieron algo que hoy algunos parecen haber olvidado: una nación que renuncia a defenderse empieza a dejar de serlo.
Pelayo nos marcó un camino. El de la resistencia frente al invasor, el valor frente a la resignación y la defensa de nuestra tierra frente a quienes pretenden arrebatárnosla. De aquella resistencia nació el impulso de la Reconquista y el episodio fundamental para entender la historia de España. Si no hubiese sido por la valentía de Don Pelayo, nuestro país estaría probablemente sometido a la dictadura de la teocracia musulmana.
Hoy España vuelve a necesitar ese espíritu. Ceuta ha sufrido una invasión a través de una frontera desbordada mientras Marruecos mantiene sus reivindicaciones sobre territorio español. Y frente a ello encontramos una izquierda que prefiere negar la mayor y acusar de racismo a quienes hablan de invasión.
Covadonga nos recuerda que ser menos nunca fue una excusa para rendirse y que defender España no requiere pedir perdón. Ese es el espíritu que reivindicamos desde Vox: fronteras seguras, soberanía nacional y una España consciente de su historia y orgullosa de sí misma.
Este 8 de septiembre volvamos a mirar a Pelayo. Porque, más de mil años después, el camino sigue siendo resistir, defender y no rendirse.
Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturies en la Junta General del Principado
Una tierra que hay que defender
Asturias es el lugar al que pertenecemos, una forma de entender la convivencia y nuestro futuro: una identidad construida durante generaciones y que tenemos la responsabilidad de defender y ampliar.
Queremos una Asturias democrática, plural y libre; que no se resigne ante quienes pretenden convertir la política en una batalla contra el diferente; que no confunda firmeza con odio ni libertad con egoísmo. Una Asturias que recuerde que la democracia no es un edificio terminado, sino un camino que debemos recorrer cada día.
Queremos una Asturias orgullosa de su pasado, de su cultura y de sus luchas por los derechos sociales, pero que no viva instalada en la nostalgia. Una Asturias capaz de convertir su memoria en impulso para afrontar el futuro.
Queremos una Asturias que cuide de quienes viven aquí y que no olvide que también fuimos pueblo de emigrantes, por eso debemos seguir siendo tierra acogedora y solidaria, que rechace señalar a cualquiera por origen, género o condición.
Queremos una Asturias que apueste por la ciencia y el conocimiento, para liderar una transición ecológica justa, que proteja su patrimonio natural; que garantice servicios públicos de calidad ya sea en sanidad, educación o servicios sociales, indispensables para un buen vivir junto al empleo de calidad y una vivienda asequible
En el Día de Asturias y todos los días, trabajamos por una Asturias democrática, social, acogedora, feminista y verde. Una Asturias que merezca la pena construir y defender cada día.
Adrián Pumares, portavoz parlamentario de Foro en la Junta General del Principado
Reformismo sin complejos
El Día de Asturias es el momento propicio para reflexionar acerca de los retos que tiene el Principado de Asturias por delante y de la mejor forma de poder encararlos con éxito.
El reto demográfico, la falta de empleo, la emigración forzosa, el cambio climático, la inteligencia artificial o el futuro del sector primario plantean desafíos enormes que difícilmente podremos afrontar sin buscar consensos que nos permitan construir un futuro compartido.
Para construirlo conviene volver la mirada hacia quienes nos precedieron. No para buscar en el pasado respuestas exactas, ni para juzgar a nuestros antepasados con el manual de lo políticamente correcto, sino para recuperar actitudes que todavía tienen mucho que enseñarnos.
Así, reivindicar en el 90.º aniversario de su vil asesinato el reformismo que encarnó Melquíades Álvarez es un buen punto de partida. Un reformismo que nos llama a superar el inmovilismo y a progresar desde la moderación, el diálogo y el pragmatismo.
Asturias necesita reformismo para cambiar lo que no funciona, acuerdos porque ningún partido tiene en solitario las respuestas a desafíos de esta magnitud, y ambición para no resignarnos a perder población, peso económico o capacidad de decidir nuestro futuro.
Ese reformismo lleva también a reivindicar, sin estridencias pero sin complejos, que Asturias no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos: ni en financiación, ni en autogobierno.
Tenemos trece siglos de historia a nuestras espaldas. Honrarlos no consiste en vivir mirando hacia atrás, sino en ser capaces de construir juntos lo que todavía está por venir.
Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto en la Junta y presidenta de Somos Asturies
Un país más xusto
Como portavoz de Somos Asturies y diputada de la Xunta Xeneral quiero facer alcordanza nesti Día d’Asturies de la sociedá que podemos y debemos tener. Queremos qu’Asturies seya un país más igualitariu, más solidariu y más xustu. Hai cuestiones que van, pasu ente pasu, tomando una deriva que nos inquieta: l’accesu a una vivienda ye cada vez más complicáu y los y les trabayadores súfrenlo acaldía; la turistificación masiva del nuestru territoriu; la privatización y degradación de los nuestros servicios públicos, la perda de texíu industrial…
En cuenta d’apostar por reforzar la Universidá d’Uviéu, un llugar históricu de cohesión social de la nuestra tierra, un llugar que tantes oportunidaes ufiertó pa que los fíos y fíes de la clas trabayadora pudieren acceder a una educación superior y de calidá, el Gobierno Asturianu apuesta por dar facilidaes a multinacionales millonaries que rexenten universidaes privaes. Queremos a Asturies y sabemos que tenemos el potencial pa ser una tierra xusta pa tol mundu y onde naide robe los nuestros derechos. Onde los derechos humanos nun acaben siendo privilexos d’unos pocos. Somos una tierra con oportunidaes, recursos, una naturaleza escepcional y una identidá que necesitamos conservar y tamién reforzar. Una Asturies obrera, ganadera, industrial, pescadora, agrícola…
Defendemos una Asturies plural na que puedan convivir etnies, relixones, procedencies y llingües estremaes, al empar que defenda la so soberanía política, económica, cultural, enerxética y alimentaria como un mou d’avanzar y combatir la involución antidemocrática cola defensa de los derechos de les persones como bandera. Con SOMOS ASTURIES como nuevu partíu políticu tenemos l’oxetivo de mantener la esperanza pa un presente y futuru dignos.
José Manuel Zapico, secretario general de CCOO de Asturias
Gloria entre la confusión
La semana pasada murió Gloria Steinem, la periodista luchadora en favor de la igualdad, la chispa que encendió la revolución de la segunda ola feminista. Ha muerto Gloria Steinem y nos da la oportunidad de dejar por el momento a un lado sus prematuros escarceos con la CIA para recordar el discurso que dio hace cinco años como Premio «Princesa» de Comunicación y Humanidades. Lo hizo en un Campoamor sin bocas, ocultas todas bajo las mascarillas de aquella nueva normalidad. Explicaba Gloria Steinem cómo la pandemia había cambiado las definiciones nacionales sobre quién era trabajador esencial y quién no; cómo el personal de primera línea, las personas empleadas de las tiendas de comestibles ganaron a los banqueros y a los «capitanes de la industria». Nos animaba a aprovechar para replanteárnoslo todo, para darle la vuelta a los sueldos, las jerarquías y los privilegios. No hicimos nada de eso y ahora Gloria ha muerto.
La ligereza con la que hemos olvidado las lecciones de la pandemia demuestra la imprecisión, la inestabilidad del mundo que nos ha tocado. En la Asturias líquida todo se desgasta más rápido, todo aparece más borroso y frenético. Apenas habíamos entendido lo que eran los therian y nuestros nietos y nietas ya estaban farmeando aura; un día la IA va a terminar con todos los empleos y condenar a la humanidad a la esclavitud de una nueva matrix… y al siguiente leemos un reportaje que dibuja un futuro soñado en el que trabajamos cuatro meses al año mientras las máquinas hacen el resto. Muy pronto es demasiado tarde, hoy todo es abrumador, confuso y da miedo; una sociedad que lleva demasiado tiempo sin hacer los deberes y que ahora afronta demasiadas transiciones. Y es ahí cuando florecen los demagogos, es ahí donde eclosionan aquellos que prometen protegernos de los enemigos que ellos mismos fabrican. Es ahí donde nos encontramos, en septiembre de 2026, con la extrema derecha ganando unas elecciones en Alemania por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
Cómo entender, si no, que nos dé más miedo el joven estudiante de FP que vive en un centro para menores que el empresario que se niega a poner en circulación autobuses con mamparas para proteger la integridad de su plantilla y la de las personas que utilizan los búhos del Nalón. Cómo asimilar que le tengamos más rabia a la usuaria del albergue de nuestro barrio que al ministro que nos castigó con medio siglo de peaje injusto o el que mantiene ahora ese agravio comparativo. Cómo comprender, en definitiva, que a algunos les moleste más una periodista contando lo que sucede en las manifestaciones por Ceuta que las más de cien personas que murieron intentando entrar por sus playas. Los necesitados no son el enemigo; el olvido de Asturias, sí.
Tampoco el trabajo es una cuestión estrictamente económica, afecta al vínculo comunitario y social. Pasamos al menos un tercio de nuestra vida en lugares de trabajo desde los que se deberían –y se pueden– construir sociedades mucho más justas y dignas. Por eso, como sindicato, también nos preocupa lo que suceda en Ceuta, en La Florida, en La Calzada, en Perlora o en el Huerna.
La esperanza –volvemos a Steinem– es una emoción muy rebelde. La risa, como el amor, es la emoción más libre, la única que no se puede imponer. Podemos asustar a alguien, provocarle tristeza, obligarle a llorar, ponerle nervioso, humillarle, cabrearle… pero no se puede forzar a alguien a reír de verdad, con una risa total y sincera. Por eso la risa y la esperanza son pruebas de libertad. Una de las primeras decisiones de Hitler cuando llegó al poder fue cerrar los clubes de comedia; evitemos que en este año electoral nadie nos quite la capacidad de reír.
Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias
Un curso decisivo para la clase trabajadora
Este 8 de septiembre celebramos el Día de Asturias encarando el inicio de un nuevo curso político, económico y social. Se trata de un periodo marcado por el horizonte de las elecciones municipales, autonómicas y generales que tendrán lugar al finalizar el curso en el mes de junio. Por ello, nuestra primera exigencia es clara: necesitamos que haya presupuestos tanto en Asturias como a nivel nacional, alejando esta necesidad de la polarización y los intereses puramente electorales.
En el ámbito laboral, es imperativo seguir subiendo los salarios, tanto el mínimo interprofesional como el medio. Aunque el salario mínimo se ha elevado a más de mil doscientos euros, la inflación, los costes energéticos y el precio inasumible de la vivienda y de los alimentos de primera necesidad hacen que esta subida sea imperceptible para la mayoría de los hogares asturianos. Sigue siendo pobre aquel que, a pesar de trabajar, no se puede independizar. Además, la reducción de la jornada a 37,5 horas es absolutamente irrenunciable. En tiempos donde la salud mental está haciendo mella y produce numerosas bajas, no es de recibo que los empresarios criminalicen el absentismo mientras en este país se realizan dos millones y medio de horas extraordinarias a la semana que ni se cobran ni se cotizan. Exigimos al Gobierno de España la puesta en marcha urgente de un registro horario digital, accesible a la Inspección de Trabajo, que termine con los horarios imposibles, especialmente en sectores precarios como el comercio y la hostelería.
La salud laboral también requiere acción inmediata. No es posible seguir operando con una ley de prevención de riesgos de 1995 y un cuadro de enfermedades profesionales de 2006 que ignora por completo los riesgos psicosociales que originan tantas bajas. En nuestro país mueren tres personas cada día laborable. Si el Parlamento no aprueba la nueva ley que llegará en próximas fechas, desde UGT señalaremos a los partidos responsables y convocaremos una gran movilización. Asimismo, es urgente dotar de más políticas y recursos económicos a la lucha contra la violencia machista; desde nuestro sindicato seguiremos trabajando sin descanso para garantizar espacios y entornos laborales seguros que ofrezcan garantías a las mujeres víctimas.
La vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas de este siglo. Si bien hay que apostar por un mayor parque de vivienda pública de alquiler, su construcción tardará años. Para no condenar a miles de jóvenes a no poder emanciparse hoy, debemos sacar al mercado la vivienda vacía, y eso requiere dar garantías jurídicas a los propietarios. Para ello, proponemos poner en marcha en Asturias un servicio público de mediación en materia de vivienda, similar al que ya tiene Navarra, para que desde lo público se medie entre inquilino y propietario ante subidas abusivas o desperfectos, evitando que los problemas se judicialicen.
El fortalecimiento de los servicios públicos es fundamental; son los que distribuyen la riqueza, democratizan la sociedad, vertebran Asturias y, al final, son el patrimonio de quienes menos tienen. Hay que acabar con el populismo fiscal. No permitiremos el dumping fiscal de otras comunidades que bajan impuestos para luego querer mantener sus servicios vía financiación autonómica. Asturias no puede depender de ese modelo; defenderemos una financiación solidaria que contemple la orografía, el envejecimiento, la dispersión poblacional y el acceso a los servicios, más allá del simple dato de población. Del mismo modo, exigimos modificar la ley de desindexación y la contratación pública, que se han convertido en nichos de precariedad laboral con el visto bueno de una administración que no puede ser cómplice.
Nuestra industria y nuestro entorno no pueden seguir paralizados. Es urgente desbloquear la ley de industria en el cajón de los olvidos del Parlamento nacional y aprobar la ley de emergencias en la Junta General. Negar el cambio climático no es una opción, ya que no reconocerlo nos impide prevenir catástrofes como los incendios y la sequía que no son ajenas a nuestra región.
En infraestructuras, no pararemos hasta conseguir la bonificación del 100% del peaje del Huerna. Es una necedad del Ministerio de Transportes mantener esta condena para los asturianos en una «autopista fantasma» que está en continua obra, con un solo carril de ida y otro de vuelta. Tampoco renunciamos al ancho internacional hasta Gijón, pero consideramos prioritario actualizar la vía entre Pola de Lena y Gijón dentro del plan de cercanías, reduciendo fondos de saco y curvas para que la alta velocidad no tenga que entrar a 60 km/h, sino al menos a 100 o 120 km/h.
Finalmente, apostamos por un turismo de calidad y sostenible. Hay que regular las zonas tensionadas para no expulsar a los ciudadanos a las afueras por el encarecimiento de los alquileres. Y, sobre todo, hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector, porque no es posible tener un turismo y una hostelería de excelencia si los empleos no tienen buena calidad.
En esto consiste resistir para avanzar. Seguiremos apostando por el diálogo social y la firmeza en nuestras reivindicaciones para construir una Asturias mejor. Feliz Día de Asturias.n
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