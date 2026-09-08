En el Día de Asturias

Este año celebramos el quincuagésimo quinto aniversario del Estatuto de autonomía, esto es, de autogobierno político, indisociablemente unido a la recuperación de la democracia, en el marco de ese osado –y exitoso– experimento histórico que adaptó la arquitectura política de España, y su gobernanza, a la pluralidad de sus gentes y de los territorios que la componen. En lo que concierne a Asturias –entiendo que extensible al conjunto de comunidades autónomas– el balance de este periodo, más allá de aciertos y errores propios de la naturaleza humana, ha sido satisfactorio si atendemos al nivel de progreso material experimentado en las últimas décadas, que dieron continuidad y mejoraron cualitativamente el incipiente estado de bienestar y progreso económico del último periodo de la dictadura, en aplicación de los llamados Planes de estabilización y la apertura de la autarquía. La autonomía política posibilitó una gobernanza de proximidad, y que la realidad asturiana fuese analizada, diagnosticada y tratada a través de una gran lente –admítanme el símil– que cohonestó la visión de conjunto con cada una de las particularidades de nuestra tierra.

Esto debe ser motivo de autosatisfacción y festejo. Y así lo hacemos cada 8 de septiembre, fecha que no fue elegida al azar, sino que está asociada indeleblemente al acontecimiento histórico, de entre muchos otros, que mejor nos define y representa, cual es la batalla de Covadonga –sea cual fuere la magnitud de la misma– punto de inflexión de la invasión berebere, y comienzo de la construcción de la España actual, a partir del minúsculo Reino de Asturias. Covadonga –sobra mencionarlo– también es referencial para la iglesia católica y los creyentes, pero esta dualidad que atiende a esferas distintas ha convivido pacíficamente a lo largo de la historia de nuestra experiencia autonómica, y así debe seguir siendo.

La presencia institucional en Covadonga, controvertida en los últimos años, coincidentes con tiempos de radicalidad y enojo, es compatible con un correcto entendimiento de la aconfesionalidad del Estado proclamada en nuestra Constitución, que pide la colaboración de los poderes públicos con los diferentes credos religiosos y especialmente con la iglesia católica (por su evidente predominancia). Es más, significa un ejercicio de respeto a nuestras tradiciones, y la encarnación practica del pluralismo inherente a nuestra democracia. El demos (el pueblo, la gente, en su significación helenística) apela a la pluralidad y excluye unanimidades. En definitiva, corresponde a las instituciones –civiles y religiosas– obrar en consecuencia, recuperando consensos, y suturando alguna fisura, propia de tiempos de asperezas, por más que cada cual considere sus razones como las mejores.

Suspendamos durante un día –8 de septiembre– nuestros idearios de vida y particularismos, para salvaguardar nuestra identidad colectiva. Tal y como el profesor Punset explicó de manera ejemplar en un acertado artículo en este medio, en EEUU –y a pesar de Trump–, República en la que existe una separación constitucional rigurosa entre las confesiones religiosas y el Estado, las autoridades participan en todas las celebraciones religiosas, atendiendo a la diversidad de sus ciudadanos, incluyendo, claro está, San Patricio, patrono de la comunidad católica irlandesa, en un ejercicio de respeto a la pluralidad. En definitiva, hagamos del 8 de septiembre y de Covadonga un día para celebrar y construir un nosotros inclusivo, sin rechazos, exclusiones ni verbo exacerbado.

Este día de Asturias constituye la antesala de la próxima convocatoria electoral para determinar la gobernanza de los próximos años, y se produce en tiempos de radicalidad y polarización política de alcance universal. Uno quisiera que Asturias se sustrajera a esta pandemia, pero los años y las experiencias acumuladas conducen al escepticismo en la materia. Observo, con preocupación cómo se ha apoderado de la vida política la confrontación cuasi violenta que impide el acercamiento y la construcción de consensos. La inquietud escala a alarma cuando constato que, las pasiones políticas desgobernadas –excluyentes de la razón y el argumento– han prendido en el conjunto de la sociedad, incluyendo a personas habitualmente prudentes y ponderadas, en una especie de rueda infernal que se retroalimenta y amenaza seriamente la convivencia. Expreso esta preocupación porque considero este "tempo político" como el mayor problema de esta época, también aquí, en Asturias. De manera que, en mi condición de Presidente de la Junta General del Principado, y "árbitro" del debate político en la institución parlamentaria, propongo un armisticio o suspensión de hostilidades verbales, para rescatar el mejor parlamentarismo y el contraste de ideas, (por muy rupturistas que estas sean) antesala de consensos, o, en el peor de los casos, de desacuerdos asumibles en clave de alternancia democrática. El día de Asturias que hoy celebramos marcará el tono de los próximos meses. Un buen momento para darle una oportunidad a la política con mayúsculas.