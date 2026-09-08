Un año más Asturias vive la doble celebración del Día de la Comunidad Autónoma o Día de Asturias y el Día de Covadonga o Día de la Santina. Doble celebración, tanto desde el punto de vista institucional como religioso. En todo caso, un día grande para todos los asturianos que viven intensamente un sentimiento de pertenencia, compartiendo unos valores, una forma de vida y la cercanía a las raíces comunes. Sin duda alguna, que todo ello debe servir también de fundamento y punto de partida para luchar por un futuro cada vez mejor y más próspero para todos.

Esta forma de ser de los asturianos ha sido desde tiempo inmemorial una de las razones que precisamente nos han llevado a abrir nuestra sociedad al intercambio cultural, económico y social con el resto de los españoles, el resto de los europeos y como no, con el resto del mundo.

Un presente y un futuro en sociedad que, entre otras cosas, supone el ejercicio en libertad de nuestros derechos y el cumplimiento ineludible de nuestras obligaciones y deberes. Y para ello, las instituciones que encarnan los distintos poderes públicos deben ofrecernos las garantías y cauces adecuados y eficaces para lograr la plenitud del ejercicio de esos derechos y del cumplimiento de esos deberes. La vida en sociedad, y especialmente en las sociedades abiertas de nuestro entorno, exige respeto mutuo y también mecanismos capaces de obligar, recíprocamente a todos los que vivimos en esa sociedad, a cumplir con estas obligaciones y ejercer nuestros derechos. De ahí la importancia de contar con instituciones vigorosas y prestigiosas que deben nacer de la sociedad y existir para la sociedad, a las que tienen la obligación de servir. La imparcialidad, el compromiso y la lealtad institucional de estas instituciones son y deben ser el pilar que permita que sean valoradas y aceptadas positivamente por todos los ciudadanos, haciéndolas suyas, sea cual sea su forma de pensar, considerar y conformar la realidad.

Este entramado institucional está regulado en Asturias, fundamentalmente, en su Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre. Como establece nuestra Carta Magna, ésta es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias junto con la Constitución, y que este invierno cumplirá 45 años de vigencia. Precisamente el Estatuto de Autonomía, como todos los demás Estatutos, prevé la existencia de un Presidente con su Consejo de gobierno, de una Asamblea Legislativa (la Junta General Principado) y un Tribunal Superior de Justicia, tribunal que se enmarca dentro del Poder Judicial único que la Constitución establece para toda España. Este trípode institucional, que representan los tres poderes básicos de los estados democráticos y de derecho, es sobre el que se configura todo nuestro sistema jurídico de derechos y deberes.

Las instituciones debemos servir a Asturias y a los asturianos, tratando de hacer realidad ese futuro mejor y más próspero para todos. Es precisamente, esa necesidad de buscar y encontrar lo que nos une y no lo que nos separa, un objetivo que debe inspirar la vida de la sociedad asturiana.

Y lo anterior nos lleva inevitablemente a pensar en el Derecho como ese instrumento que garantiza la convivencia y la paz social. Las normas jurídicas, que en las sociedades democráticas tienen esa legitimación de la conformidad de la soberanía popular, deben de constituir la guía fundamental que inspire y regule las relaciones sociales, económicas, familiares, administrativas, en definitiva, la paz social. No debería ser necesaria su imposición a través de la coacción que encarnan los poderes públicos, especialmente los tribunales. Al contrario, el cumplimiento voluntario de la norma, la creencia cierta y real de que su cumplimiento genera un beneficio y un activo del que es imposible prescindir, debería ser razón suficiente para que, como así ocurre, en la mayoría de las ocasiones, su cumplimiento espontáneo dé lugar a esa convivencia respetuosa en armonía.

Por eso debemos considerar el cumplimiento del derecho y de las normas jurídicas como una obligación ciudadana, fundamental en una sociedad democrática y avanzada.

Celebremos una vez más el Día de Asturias, aprovechando esta oportunidad que un año más me brinda LA NUEVA ESPAÑA para felicitar a todos los asturianos y a todas las asturianas por esta festividad del día de Covadonga, festejando esa convivencia y esa Paz Social que han sido y son fundamentos y rasgos definidores de la sociedad asturiana. Feliz día de Asturias, feliz día de Covadonga.