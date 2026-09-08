EN DIRECTO: Sigue la tradicional misa del Día de Asturias en Covadonga

Asturias celebra su gran día con la tradicional misa de la Santina en el santuario de Covadonga oficiada por el arzobispo, Jesús Sanz Montes. Este año, como ya ocurrió los tres últimos, el presidente del Principado, Adrián Barbón, tampoco acudirá. Permanecerá en el Occidente para participar en los actos oficiales organizados en la comarca del Eo.

El presidente del Principado se ausenta desde 2024 para mostrar su malestar por el tono de las homilías y algunas declaraciones de Sanz Montes, muy crítico con la gestió del gobierno de Pedro Sánchez. La capilla de Pastur, en Illano, es la opción del dirigente socialista para este 8 de septiembre. Tampoco irá al santuario del Oriente la delegada del Gobierno, Adriana Lastra. Quién sí está presente en la misa de la Santina es el presidente de la Junta General, Juan Cofiño.

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Adrián Barbón apela en su discruso por el Día de Asturias al "entendimiento" y al acuerdo de objetivos en asuntos básicos –vivienda, supresión del peaje del Huerna, corredor atlántico, financiación autonómica, medio rural– por encima de la "polarización" y pese "a la cercanía electoral".