Distinciones a quince referentes de la cultura, el deporte, la política y la sociedad asturianos: la gala de entrega de las medallas y nombramiento de hijos predilectos y adoptivos regresa al auditorio de Oviedo

Asturias reúne hoy, en su día grande, a quince nombres y entidades que representan buena parte de su historia reciente, desde el fútbol y el deporte hasta la cultura, el periodismo, la política, la ciencia o el compromiso social. El Gobierno del Principado entregará esta tarde sus principales distinciones institucionales en un acto presidido por Adrián Barbón en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, escenario al que regresa después de trasladarse el año pasado al Calatrava por obras en el primero.

Uno de los grandes protagonistas será el Real Oviedo, que recibe la Medalla de Asturias coincidiendo con sus primeros cien años de historia y después de regresar a Primera División tras 24 temporadas. El Ejecutivo destaca tanto la trayectoria del club como su capacidad para movilizar a una afición que trasciende la capital asturiana.

Junto al conjunto azul recogerán la Medalla de Asturias, máximo reconocimiento de la comunidad, la Asociación Emburria, referente desde Cangas de Onís en la inclusión de personas con discapacidad; el tenor y divulgador de la canción asturiana Joaquín Pixán; el periodista Isidoro Nicieza, que desarrolló buena parte de sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional en LA NUEVA ESPAÑA, periódico del que fue director y director general; y el maestro y músico Nacho Fonseca, fundador del coro infantil Xentiquina y pionero en utilizar la música para la enseñanza del asturiano.

La nómina de reconocimientos se completa con cuatro nuevos hijos predilectos de Asturias. Son el empresario y coleccionista de arte Juan Antonio Pérez Simón, nacido en Llanes y residente en México; el histórico dirigente popular Isidro Fernández Rozada; Mari Luz Cristóbal Caunedo, una de las voces de referencia de la asturianada, y el exalcalde de Grado José Sierra Fernández, con una larga trayectoria política y sindical y actualmente implicado en la recuperación de la memoria democrática.

Otros seis nombres recibirán el título de hijos adoptivos, reservado a quienes, sin haber nacido en Asturias, han destacado por sus servicios o vinculación con la comunidad. La distinción recaerá en la exalcaldesa de Gijón Paz Fernández Felgueroso; el piragüista y seis veces medallista olímpico Saúl Craviotto; la periodista y escritora Maruja Torres; la profesora de Historia del Arte Yayoi Kawamura; el director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas, y la catedrática de Álgebra de la Universidad de Oviedo Consuelo Martínez.

El acto comenzará a las 18.30 horas y estará presidido por Adrián Barbón, acompañado por la vicepresidenta, Gimena Llamedo, y el resto de sus consejeros de gobierno, además del presidente de la Junta, Juan Cofiño.

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Será la gran ceremonia institucional con la que el Principado pondrá el broche al Día de Asturias, después de varios días de celebraciones en los concejos del Eo. De hecho, en Castropol concluyen hoy mismo los festejos, con varias actividades toda la jornada. El broche final es una exhibición de vela latina y el concierto de Waykas.