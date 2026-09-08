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"emocionaT": una propuesta digital para acceder a experiencias exclusivas

Unicaja reúne promociones y sorteos a eventos deportivos, culturales y de ocio en una plataforma vinculada a su estrategia de fidelización

"emocionaT": una propuesta digital para acceder a experiencias exclusivas

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M. O.

La banca ya no compite solo en productos financieros. En un contexto marcado por la digitalización y la búsqueda de una relación más cercana con el cliente, las entidades apuestan cada vez más por generar experiencias y ventajas exclusivas como fórmula para potenciar la fidelización y aportar valor añadido más allá de las operaciones tradicionales.

En Asturias la actividad deportiva forma parte de la vida social y de la identidad de su entorno, llegando a ser, incluso, un espacio de encuentro, participación y conexión entre personas. Un claro ejemplo de ello es el Descenso Internacional del Sella.

Por todo ello, las empresas están incorporando esta dimensión a sus estrategias para ir más allá de la mera visibilidad y generar relaciones con sus clientes. En este contexto, Unicaja ha lanzado ‘emocionaT’, un nuevo espacio digital con el que busca reforzar la relación con sus clientes a través de experiencias exclusivas, promociones y ventajas vinculadas al deporte, la cultura y el ocio.

Descenso Adaptado Sella

Descenso Adaptado Sella / ­

La iniciativa, integrada dentro de la estrategia de transformación y fidelización de la entidad, reúne en un único entorno online diferentes colaboraciones y patrocinios impulsados por el banco, permitiendo a los usuarios acceder a sorteos, descuentos y propuestas especiales más allá de los servicios financieros tradicionales.

Entre las experiencias incluidas en esta landing figuran encuentros con deportistas, viajes, visitas exclusivas o acceso preferente a eventos culturales y deportivos. El espacio irá incorporando nuevas acciones y contenidos de forma periódica.

Deporte, ocio y experiencias vinculadas a la marca

La nueva plataforma también integra contenidos relacionados con algunas de las alianzas deportivas y de ocio que mantiene la entidad financiera. Entre ellas, destacan acuerdos de patrocinio y de colaboración con clubes como el Real Oviedo o el Real Madrid, la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada o torneos como el Club Series de Golf, entre otros.

Club Series de Golf.

Club Series de Golf. / ­

Con este movimiento, la entidad financiera busca potenciar una propuesta de valor más ligada a la experiencia de usuario y al vínculo emocional con el cliente, en un contexto en el que la banca apuesta cada vez más por servicios complementarios y plataformas digitales orientadas a la fidelización.

Estrategia digital y experiencia de cliente

La apuesta por ‘emocionaT’ se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, centrado en fortalecer la experiencia de cliente y consolidar un modelo de relación más cercano y duradero.

En paralelo, la entidad continúa desarrollando nuevas capacidades tecnológicas en su ecosistema digital, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, seguridad y facilidad de uso de su banca online.

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