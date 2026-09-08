Una encuesta vaticina que la derecha gobernará en Asturias: Barbón le resta valor y Queipo ve "un clamor por el cambio"

El PSOE perdería entre dos y cuatro diputados en Asturias y unos 25.000 votos respecto a las autonómicas de 2023, mientras PP y Vox sumarían la mayoría absoluta, según un sondeo realizado por Sigma Dos para "El Mundo" en plena crisis por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. La encuesta concede a los socialistas un 32,4% de los votos y entre 15 y 17 escaños, frente a sus 19 actuales; al PP, un 32% y entre 16 y 17 (ahora tiene 17); y a Vox, un 17,9% y entre siete y nueve.

Por su parte, según el sondeo, Vox pasaría de cuatro diputados a entre siete y nueve. IU mantendría sus tres representantes con el 7,6% de los votos, mientras que la marca equivalente a Podemos, con el 3%, obtendría entre cero y uno. Foro desaparecería de la Junta.

La encuesta ha generado reaciones políticas en la región. El presidente del Principado, Adrián Barbón, restó valor al sondeo, recordó que otras encuestas anticiparon victorias de la derecha que no se produjeron y señaló que se trata de "una foto de un contexto muy determinado".

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, afirmó que los datos reflejan "un clamor por un cambio político en Asturias" y defendió su alternativa de gobierno, aunque sin aclarar si incorporaría a Vox al Ejecutivo. El coordinador de IU, Ovidio Zapico, destacó la "disputa férrea entre dos bloques", confió en el crecimiento de su formación y sostuvo que la izquierda puede conservar el Gobierno si "pasa a la ofensiva".

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Por su parte, Adrián Pumares, de Foro, afirmó que la encuesta constata "ganas de cambio" y aseguró que su partido será parte activa de ese proceso, confiando en conseguir representación parlamentaria.