Una flor para la Madre

Hay herencias que no figuran en ningún testamento. En Asturias, una de las más hondas se transmite en voz baja, de generación en generación, en la cocina de cada casa: la costumbre de subir a Covadonga. Nadie la impuso por decreto. La aprendimos viendo a nuestros padres preparar el viaje la víspera, escuchando a las abuelas contar qué le pidieron a la Santina el año en que vino mal dada, notando que en el calendario de casa había una fecha que no se negociaba. Por eso los asturianos, más que visitar Covadonga, volvemos a ella.

Pero la tradición que recibimos no consistía solo en volver sino en volver y encontrarse con la Santina. Y en muchas ocasiones uno sube cansado. Sube con una preocupación en la cabeza, con un diagnóstico reciente, con una casa que se ha quedado en silencio, con una pregunta que no se le cuenta a nadie. Y ahí está precisamente su fuerza: lo que ofrece la Cueva no es una explicación, es un descanso. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Sin condiciones, sin currículum, sin contraseña.

Dicen quienes bien la conocen que la Cueva es como una herida abierta en la montaña, y de esa herida brota agua. Del Auseva mana un manantial que lleva siglos corriendo, y en el centro de esa hendidura está Ella, esperando. Covadonga es un gran signo de la misericordia de Dios que se derrama en ese costado de la montaña como lo hizo en el de Cristo en la Cruz. Se derrama cada día a través de la ternura de la Virgen.

Hay un texto de Isaías, que parece escrito para nosotros: "Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado, se manifestará a sus siervos la mano del Señor". Cualquiera que haya estado en Covadonga entiende a qué se refiere. ¿Cuántas familias asturianas han subido esa escalera llevando en brazos a un recién nacido para enseñárselo a la Virgen? ¿Cuántos han experimentado como un río la paz? ¿Cuántos se han Visto consolados? ¿A cuántos, al ver a la Santina, se les alegra el Corazón y florecen como un prado? Verdaderamente nadie lleva esa cuenta: cada casa asturiana guarda su fragmento.

Escribió el Papa Francisco que María "es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús". Eso hizo en Belén y eso sigue haciendo en los santuarios donde puede percibirse cómo la Madre reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y, sobre todo, para dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y los cansancios de la vida. A san Juan Diego la Virgen le dijo: "¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?". Eso nos dice la Santina a cada uno en la Cueva.

Y la Virgen no defrauda. Premia esa fidelidad terca de quienes vuelven cada año aunque no haya nada que celebrar, de quienes rezan por un hijo que ya no reza, de quienes encienden una vela sin contárselo a nadie. Premia con su caricia materna, con un consuelo que no sabemos explicar, pero que todos reconocemos enseguida. Es la Madre… Es el Señor. "María es la fuente y Cristo el agua viva", nos recordaba san Juan Pablo II en su homilía en la Explanada de Covadonga. Quien reconoce ese amor maternal de María en Covadonga ¿Quién no lo hace? Está experimentando el amor de Dios a través de ella.

Hoy, día de Asturias, permítanme una invitación sencilla, la misma que nos hicieron de pequeños, cuando entendíamos poco y todavía nos asombrábamos con los detalles de la Vida. Ya sea en Covadonga, ya sea donde esté, entréguele a María una flor. Una sola. Con un Ave María dicho con ternura, como se le habla a una madre. Ella hará el resto: sabrá transformar nuestra cueva en la casa de Jesús.

Feliz día de Nuestra Señora de Covadonga. Feliz día de Asturias.