Una generación que lee menos y peor: las claves de la crisis educativa que sacude a Asturias, España y Europa

Los alumnos asturianos de 15 años siguen estando entre los mejores de España, pero han perdido capacidades (al menos según las competencias que mide el informe PISA) respecto a quienes tenían su misma edad hace una década. Las “notas” de los estudiantes asturianos en ese gran “examen planetario” que supone el informe PISA que elabora la OCDE constatan que los alumnos del Principado han perdido 26 puntos en lectura y matemáticas desde 2022 y 11 en ciencias. Lo preocupante es que no se trata de un mal resultado aislado, sino que sigue una tendencia que afecta casi de manera homogénea a todos los países occidentales y en especial a Europa.

España ha obtenido, en esta edición del informe PISA correspondiente a 2025, sus peores resultados históricos. Pero tampoco España está sola: Alemania, Francia, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Canadá y buena parte de las economías desarrolladas llevan años perdiendo terreno educativo. La OCDE registra en este último análisis su resultado medio más bajo desde que existen las pruebas en ciencias, lectura y matemáticas. La caída comenzó antes del Covid, se aceleró después y en lectura empieza a adquirir dimensiones difíciles de atribuir a una mala cosecha de estudiantes, incluso a una reforma educativa concreta.

¿Estamos ante una crisis educativa relevante de las sociedades occidentales? Los datos permiten responder sí, con dos cautelas. Primera, que no afecta de igual manera a todo Occidente. Por ejemplo, el Reino Unido resiste mucho mejor y Estados Unidos presenta una evolución menos negativa. Tampoco significa que los adolescentes de hoy sean globalmente «menos inteligentes». PISA mide determinadas competencias, no los conocimientos de una generación. De hecho, la propia OCDE admite, aunque casi como una especulación, que podría estar produciéndose cierta reconfiguración de habilidades.

Lo que sí parece razonable pensar es que el ecosistema en el que los jóvenes aprenden ha cambiado. Su forma de relacionarse con el conocimiento es distinta a la de generaciones anteriores, con cambios tecnológicos y en el acceso a la información, en un proceso cada vez más acelerado y lleno de interrogantes. Algunos de esos cambios, sospecha la OCDE, están actuando en contra de las capacidades que tradicionalmente han constituido la base del aprendizaje.

1. No es un mal examen, es una mala tendencia.

Esa es uno de los análisis que parecen más claros. El retroceso no comienza con el informe de 2022 ni puede verse ya como una consecuencia del confinamiento por el Covid. Entre 2015 y 2025, el promedio de la OCDE ha perdido siete puntos en ciencias, 22 en matemáticas y 28 en lectura. El propio organismo señala que el deterioro lector comienza aproximadamente después de 2012 y se acelera a partir de 2018.

En España ese retroceso ha sido aún mayor. La tendencia estadística que PISA establece para los escolares españoles refleja una caída de 15 puntos en ciencias, de 42 en lectura y de 27 en matemáticas.

La evolución de Asturias sigue la misma línea, ya que sus 471 puntos en lectura y 469 en matemáticas son los peores resultados de su serie regional, pese a que continúan figurando entre los mejores registros autonómicos.

2. Un problema que sacude a Europa.

Más allá de apuntar un “declive educativo de Occidente”, conviene fijarse en Europa. Países que tradicionalmente se han considerado modélicos en Educación también sufren un importante deterioro. Entre 2015 y 2025, Finlandia pierde 26 puntos en ciencias, 55 en lectura y 45 en matemáticas; Noruega, 29, 60 y 54, respectivamente; Alemania, 24, 44 y 45; Dinamarca, 21, 39 y 42; Francia, 12, 44 y 38; Países Bajos, 25, 62 y 34.

Sin embargo, no todos caen. El Reino Unido constituye una singular isla en el panorama europeo, al lograr ganar entre 2022 y 2025 doce puntos en ciencias y permanece prácticamente estable en lectura y matemáticas. Otro contraejemplo: Turquía mejora significativamente en las tres pruebas. La caída generalizada, por tanto, no es inevitable.

3. Asia oriental no avanza tanto pero saca ventaja con Europa

Japón, Corea o Singapur, países que encabezaban los resultados de Asia, también pierden algunos puntos en determinadas competencias. Sin embargo, han conservado mucho mejor sus niveles. En la última década, por ejemplo, Japón sube cinco puntos en ciencia, pero pierde 7 en lectura y 3 en matemáticas. Singapur mejora levemente, pero baja un poco en lectura. Corea gana doce puntos en ciencias, aunque pierde 14 en lectura. Es decir, Asia mantiene y mejora su ventaja, porque ha resistido la erosión que afecta a buena parte de Europa.

4. Mientras Europa retrocede, algunos países emergentes avanzan

El paradigma de países ricos que educan bien y pobres que logran malos resultados también se desdibuja. Hay ocho países que lograron en 2025 un notable ascenso: Georgia, Camboya, Jordania, Emiratos Árabes, Filipinas o Turquía son ejemplos de mejoras relevantes en algunas capacidades con ascensos de entre 15 y 35 puntos. La OCDE apunta en su análisis que la riqueza económica no solo cuenta ya, sino que importa cómo se organiza la enseñanza.

5. La piedra angular que falla: leer y comprender

La ministra de Educación, Milagros Tolón, lo ha resumido de manera gráfica en su primera valoración de los datos españoles: “Si no entiendes lo que lees, es imposible que hagas un problema en matemática, en física, en química”. El informe Pisa lo corrobora, ya que los países donde más cae la lectura tienden también a registrar las mayores pérdidas en matemáticas y ciencias.

6. No solo se pierde capacidad de comprensión lectora: cuesta más leer textos largos

El informe PISA reconoce que el resultado de los alumnos empeora cuando el texto es largo y hay que recordar varias piezas de información, relacionarlas y emitir un juicio. Los adolescentes actuales continúan leyendo continuamente: mensajes, redes sociales, búsquedas, instrucciones, conversaciones. Lo que parece retroceder es la lectura sostenida, lenta y acumulativa, la que exige permanecer varios minutos dentro de un mismo argumento.

7. El lector apresurado es un alumno que falla

La OCDE apunta incluso cambios por parte de los alumnos a la hora de contestar los exámenes. Entre 2018 y 2025 ha disminuido la proporción de lectores precisos y fluidos y aumenta la de alumnos que responden rápidamente y de manera incorrecta. Esos lectores con prisa han pasado de representar el 7% al 11%.

En España el deterioro es aún más llamativo: la proporción de lectores precisos y fluidos disminuye casi diez puntos desde la edición anterior, mientras aumentan tanto los apresurados como los lentos.

8. Otro problema: la atención

Sería demasiado simplista achacar a TikTok, Instagram o el móvil la responsabilidad de lo que sucede, pero la correlación existe. La OCDE señala que los adolescentes nacidos alrededor de 2009 se han criado en plena expansión de los dispositivos personales, saltan con mayor frecuencia entre tareas y consumen más textos digitales breves, mientras dedican menos tiempo a prácticas de lectura prolongada. ¿Es posible que una generación habituada a que su atención sea capturada y redirigida con recompensas inmediatas esté perdiendo la capacidad de orientarla a aquello que no satisface al momento?

9. Los estudiantes parecen cansarse antes de pensar

Los resultados también empeoran más conforme avanza el examen. Los adolescentes responden peor en las partes finales, muestran más respuestas rápidas e incorrectas y declaran haber dedicado menos esfuerzo a PISA que las generaciones anteriores. La OCDE encuentra indicios de menor disposición a centrarse en una actividad compleja durante un periodo prolongado

10. La curiosidad y la constancia pierden peso

Desde 2022 disminuyó en 60 sistemas educativos la proporción de alumnos que expresan curiosidad por aprender cosas nuevas. En ninguno aumentó significativamente. La perseverancia ante tareas difíciles retrocedió en 32 países. En España, el porcentaje de estudiantes que dice sentir curiosidad por muchas cosas disminuye 3,2 puntos, hasta el 72%; quienes aseguran hacer un esfuerzo adicional cuando una tarea se complica bajan 3,3 puntos, hasta el 68%.

11. La pandemia aceleró algo que ya sucedía

Los alumnos examinados en 2025 tenían diez u once años cuando llegó el Covid, justo la edad en la que se comienza a desarrollar una comprensión lectora compleja y un razonamiento abstracto. Es, por tanto, posible que el confinamiento y la anomalía en la educación que supuso dejase huella, pero la OCDE insiste en que no es una explicación única. Atravesaron la pandemia justo cuando debían dejar atrás la lectoescritura básica y comenzar a desarrollar comprensión compleja y razonamiento abstracto. Pero los datos impiden utilizarla como explicación única, porque no existe una relación clara entre semanas de colegios cerrados y resultados posteriores: Suecia prácticamente no cerró las aulas y ha sufrido un fuerte deterioro; Costa Rica tuvo cierres prolongados y su evolución ha sido distinta.

12. Sube el absentismo

Tras la pandemia persisten niveles elevados de absentismo en numerosos países. Estudios internacionales de primaria citados por la OCDE muestran que los niños que faltaban al menos una vez cada dos semanas pasaron del 10,7% en 2019 al 14,8% en 2023. En España, el 34% de los adolescentes declara haber faltado al menos un día entero durante las dos semanas anteriores a PISA.

13. Las aulas cada vez son más difíciles de gestionar

Las sociedades europeas se han vuelto más complejas y sus aulas reflejan esa complejidad. En España, el alumnado con origen inmigrante representa ya aproximadamente el 20% y ha aumentado con enorme rapidez. También crece la diversidad de necesidades educativas. La OCDE insiste en que la diversidad no causa por sí misma peores resultados, pero exige más personal, más diferenciación pedagógica y mayor capacidad de gestión.

En España, el 39% del alumnado asegura que el ruido y el desorden interrumpen la mayoría o todas las clases de ciencias, ocho puntos por encima de la media OCDE.

14. Las familias se retiran del papel educativo

En 2022, el 77% de los alumnos españoles decía que sus padres les preguntaban semanalmente qué habían hecho en clase. En 2025 ese porcentaje retrocede al 69%. Los que conversan al menos semanalmente sobre problemas escolares pasan del 60% al 50%.

15. La caída va a todas las clases, también a las rentas altas

Desde 2018, en lectura, los mayores descensos se producen entre alumnos del cuarto socioeconómico más favorecido. La brecha con los desfavorecidos se reduce de 88 a 77 puntos en la OCDE, pero no porque los estudiantes de familias con renta baja estén progresando, sino porque una parte de los alumnos de rentas altas empeora sus resultados.

16. El debate político en España estará en la Lomloe, pero no es suficiente explicación

El debate político español de los resultados irá directamente a la ley educativa. El Gobierno niega que la Lomloe explique los resultados, aunque el PP relaciona el deterioro con el modelo una supuesta pérdida de exigencia. Pero la tendencia que muestra PISA es más amplia. Los estudiantes de Finlandia han perdido 55 puntos de lectura en una década; los noruegos, 60.

17. Asturias plantea precisamente el análisis contrario

Aunque los datos de Asturias son malos comparados con los propios, tras perder 26 puntos en lectura y matemáticas, los estudiantes del Principado continúan presentando el mejor resultado nominal autonómico en lectura, el tercero en ciencias, el cuarto en matemáticas y el segundo en resolución computacional. El dato está por encima de la media española y de la de la OCDE. El reto para el gobierno asturiano está en detectar qué “protege” al alumnado asturiano para potenciarlo, pero al tiempo comprender las dinámicas que llevan a peores resultados.

El reto está en predecir el efecto en la próxima generación

Un informe como PISA no permite determinar que las generaciones futuras vayan a estar peor preparadas, porque se basa en ciertas habilidades. Pero es cierto que esas habilidades son pilares para el desarrollo intelectual. Una caída sostenida durante años en lectura, matemáticas y ciencias entre millones de adolescentes de decenas de países desarrollados sí requiere una llamada de atención.

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Nunca una generación había tenido más información disponible y de manera inmediata. Jamás unos estudiantes han dispuesto de tantas herramientas para aprender y con el conocimiento al alcance de la mano. Sin embargo, los datos de PISA señalan que a los adolescentes les cuesta más permanecer quieto delante de una página, sostener la atención, comprender un argumento largo y hacer el esfuerzo necesario para resolver aquello que no puede resolverse de manera inmediata. Quizás apunte aquello que algunos expertos han venido señalando en los últimos tiempos: el cambio que supone la irrupción de la sociedad de la atención fragmentada.