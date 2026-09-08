El Gobierno margina a Asturias en su nuevo plan estrella de vivienda pública

El Gobierno central presentó ayer el "primer portal del parque público estatal de vivienda", Casa 47, una herramienta puesta en marcha por el Ministerio de Vivienda, que lidera la socialista Isabel Rodríguez, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el acceso a los pisos en manos del Estado en un contexto en el que la vivienda es una de las principales preocupaciones de la sociedad.

La presentación tuvo lugar en Madrid contó con la intervención de Pedro Sánchez, que recalcó que el objetivo pasa por "lograr que tener una casa sea una aspiración realista, al alcance de toda la gente, con alquileres realistas para salarios reales".

Casa 47, que ya estaba en fucnionamiento, da ahora un empujón con 800 viviendas disponibles, a las que se sumarán otras 1.500 próximamente, y de momento deja a Asturias en un papel muy secundario: solo hay 17 viviendas de la comunidad disponibles en el portal. Todas ellas están en la calle Río Piloña de Gijón y estaban previamente en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como "banco malo".

Se trata de la sociedad creada durante la crisis financiera para hacerse cargo de activos inmobiliarios y créditos problemáticos procedentes de entidades bancarias, muchos de ellos vinculados a promociones que quedaron sin vender o a procesos judiciales. Ahora, ya bajo control público, la Sareb está en proceso de liquidación y tiene previsto transferir el grueso de su cartera residencial a Casa 47 para incorporarla al parque público.

La puesta en marcha de este buscador en línea, una de las iniciativas estrella del Ejecutivo de Sánchez, se produce en un momento de tensión entre el Gobierno y el Principado a cuenta de la vivienda. En Asturias existen alrededor de 380 viviendas vinculadas a la Sareb, muchas de ellas vacías, que todavía no están disponibles dentro del parque público y, por tanto, siguen sin poder ser utilizadas por los ciudadanos.

El director general de Vivienda rechaza acudir al acto

El Gobierno del Principado, a través de la Consejería de Ordenación del Territorio, que lidera Ovidio Zapico (IU), pretendía incorporar esas propiedades a la Administración autonómica mediante una cesión, pero el Gobierno central rechaza esa fórmula y sostiene que debe hacerse a través de Casa 47. Previamente, el Ejecutivo de Sánchez ofreció al Principado adherirse a un convenio que, según el Gobierno regional, convertiría a Asturias en un mero "casero", ya que la gestión y los pagos se ejercerían a través del Estado.

La Consejería de IU considera que ese no es el camino correcto y ya ha hecho saber su malestar. La Sareb se ha comprometido a transferir sus viviendas en Asturias a Casa 47, que prevé destinarlas al alquiler asequible. Muchos de esos inmuebles podrían dedicarse al alquiler social en Aller, Avilés, Carreño, Castrillón, Gijón, Langreo, Mieres, Oviedo, Piloña, Ribera de Arriba y Siero. De momento, esas cientos de propiedades, la mayoría sin uso, permanecen a la espera de que se complete su incorporación al parque público.

El asunto de la vivienda ha provocado un evidente distanciamiento entre el Principado y el Gobierno central. Jesús Daniel Sánchez, director de Vivienda del Principado, estaba invitado al acto de lanzamiento de Casa 47, pero no acudió al mismo.

La nueva entidad estatal ya puso en marcha este año una convocatoria piloto con 37 viviendas en La Mayacina, en Mieres, que recibió 454 solicitudes y fueron adjudicadas mediante un sorteo ante notario. Aquellos pisos, también procedentes de la Sareb, forman parte de la primera experiencia de la agencia estatal en la comunidad.