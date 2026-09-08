El Gobierno modificó hasta tres veces la planificación eléctrica sin incluir el anillo central de Asturias, vital para atraer industrias

El Gobierno de España ha modificado hasta en tres ocasiones el plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026 para ajustarlo a las nuevas necesidades de demanda y seguridad de suministro, pero ninguno de esos cambios ha posibilitado el arranque al completo del anillo central de Asturias, un conjunto de subestaciones y líneas de alta tensión considerado clave para la implantación de nuevas industrias en el Principado. Las modificaciones de la planificación sí han permitido, por ejemplo, que en la vecina comunidad de Galicia se aborde el refuerzo de la red eléctrica en la comarca de Ferrolterra (con dos subestaciones y dos nuevas líneas de alta tensión) para posibilitar la implantación de la fábrica de coches del grupo chino SAIC (a la que Asturias también aspiraba) o de la segunda planta de vehículos militares de Indra tras la del Tallerón de Gijón.

En la tramitación de las modificaciones de la planificación 2021-2026, el Gobierno del Principado reclamó la inclusión del anillo central, pero solo consiguió que se incluyera la subestación de Cardoso, en Carreño, cuyas obras están en marcha y en realidad es una alternativa a la subestación denominada Gozón, que ya aparecía en el plan y había sido rechazada por los vecinos de la zona. El grueso del anillo central siguió fuera del listado de proyectos de plan 2021-2026 (en el que se introdujeron refuerzos en las alas de la región y un compensador síncrono en Grado para alejar el riesgo de apagones) y únicamente se incluyó en el anexo de actuaciones a abordar más allá de 2026, lo que permite a Red Eléctrica ir preparando los proyectos, pero no iniciar la tramitación. Para ello es necesario que se apruebe la nueva planificación para el horizonte de 2030, que no se prevé antes del próximo año.

La patronal asturiana FADE ha criticado que Asturias tenga que seguir esperando por la aprobación de nuevo plan para resolver la saturación de la red en el centro de Asturias mientras que en otras regiones se anticipan infraestructuras para garantizar proyectos industriales estratégicos.

Paradas de la industria

La gran industria se ha convertido este verano en un salvavidas para evitar el riesgo de apagón en España. Red Eléctrica activó el pasado viernes, por sexta vez en dos meses, el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), por el cual algunos grandes consumidores industriales (c0mo ArcelorMittal o Asturiana de Zinc) ayudan a cuadrar la oferta y la demanda eléctrica desconectándose de la red en los momento que se produce un desajuste. El pasado viernes se activaron 832 megavatios del servicio de respuesta durante dos horas al producirse una generación eólica menor de la prevista y la indisponibilidad de una central térmica.

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Por otro lado, la compañía energética EDP ha puesto en marcha una nueva estructura comercial en Asturias para atender a pequeñas empresas y autónomos de la región. EDP, que había vendido su cartera de clientes domésticos y de pymes a TotalEnergies, anunció el pasado mes en la Feria de Muestras de Asturias que regresaba al segmento de la pequeña empresa. Acaba de firmar un acuerdo de colaboración con la Unión de Comerciantes del Principado.