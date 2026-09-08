Muchas gracias, Isi

Se me agolpan los recuerdos de acontecimientos en los que aparece la figura de mi amigo Isidoro Nicieza. Seleccionaré dos de ellos.

Para recordar el primero hay que retroceder hasta el verano del año 1992, en el que un amplio grupo de amigos nos propusimos subir al techo de los Picos de Europa, que lo es también de Asturias y de todo el Norte de la Costa Cantábrica. Me refiero, claro está, a Torrecerredo. En el grupo había personas tan conocidas como Obdulio Fernández. Como anécdota diré que un hijo suyo, Tom, que sería años después un elogiado director de cine, empuñó ese día por primera vez una cámara para filmar. Contratamos a un guía, Chucho el de Sotres y, con una plenitud de disfrute en la cima, realizamos sin problemas tanto la ascensión como el descenso. Fue al pie del pico, después de bajar, cuando me di cuenta de que tenía mucha sed y se me había agotado el agua de la cantimplora. A mí y a todos a los que pregunté si les había sobrado algo. Nicieza, que se dio cuenta de mi situación, se puso a mi lado y organizó la reacción al problema. Dejaríamos alejarse a los componentes del grupo, entre los que estaba mi hija Lucía, para que no se preocuparan y nosotros emprenderíamos una marcha lenta, la única que yo me di cuenta que era capaz de mantener. Aprendí entonces lo angustiosa que puede ser la deshidratación. E Isidoro, consciente de ello, buscó soluciones. Una de ellas era bajar al fondo de los pequeños joos, en los que quedaban restos de nieve congelada, para meter algún trozo en la cantimplora y agitarlo hasta que se volviera líquido. Y entonces llevarlo a la boca, pero no para beberlo, pues podría transmitir una infección, sino para refrescar la cavidad bucal. Isidoro haría varias veces la maniobra, para la que se necesitaban unas piernas en buenas condiciones. Y yo chupé y escupí una y otra vez aquel líquido, sin que por ello recuperara el sudor de un cuerpo que parecía haber perdido todas las fuerzas, hasta el punto de que salvar una subida de apenas tres metros me pareció una hazaña, sorprendente por inesperada, que me dio ánimos para seguir subiendo hacia la Horcada Arenera, desde donde ya todo sería bajar hasta llegar a Vega de Urriellu. Allí con la impresionante cara Oeste del Picu Urriellu a la vista, descansamos un momento y luego reanudamos la marcha. Cuando, varios minutos después, llegamos a un terreno más o menos llano, Isidoro salió corriendo. Tardó solo unos pocos minutos en volver. Y traía una cantimplora llena de agua. La bebí entera, con una satisfacción como la que seguramente no había tenido nunca. Y un Isidoro sonriente pudo contemplar como volvía a ser yo mismo. Nunca lo olvidaría. Y ahora es un buen momento para recordarlo.

Otro episodio, también con Isidoro en el puesto de bueno de la película, ocurriría al final de esa década. Unas obras de ampliación de la carretera de Las Estazadas llevaron a descubrir casualmente unas excepcionales pinturas prehistóricas, que los expertos situaron en seguida en el Magdaleniense medio, o sea, unos 14.000 años antes de nuestros días. En seguida se identificó el lugar donde estaban las pinturas. Pertenecían a una cueva, La Covaciella, cuya entrada, perfectamente marcada, miraba al valle del río Casaño, pero cuya continuidad estaba cegada por desprendimientos ocurridos mucho tiempo atrás, lo que habría aislado las pinturas, que, a su calidad de ejecución, añadían un excepcional buen estado de conservación, gracias a la humedad que conservaba la pared. El Gobierno dijo en seguida que la contemplación de esas pinturas nunca se abriría al público porque ello llevaría a un inevitable deterioro. Sí se decidió hacer copias de los espléndidos bisontes para exhibirlas al público en Carreña de Cabrales. Y no tardaron en llegar los artistas, seleccionados por la empresa Artemisa, que habían sido elegidos para hacer las copias: Pedro Alberto Saura Ramos y Matilde Múzquiz Pérez-Seoane. Y un día se me presentó Nicieza para preguntarme si me interesaba visitar La Covaciella y ver sus famosas pinturas. Creo que por respuesta le dí un abrazo. Seguro que había conseguido la autorización haciendo uso de una de sus numerosas cualidades, como las dotes de persuasión. La visita se hizo y fue fantástica. Y dejó huella en un reportaje en LA NUEVA ESPAÑA. Hoy es un buen momento para volver a agradecérselo a Isidoro Nicieza. Por esas y por las muchísimas cosas buenas que ha hecho en el ejercicio de su profesión. Que conste así. Muchas gracias, Isi.